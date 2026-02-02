'RDG पर हिमाचल की जनता को गुमराह कर रही कांग्रेस', अनुराग ठाकुर ने पेश किए आंकड़े
अनुराग ठाकुर ने आंकड़ों के जरिए बताया कि 16वें वित्त आयोग में हिमाचल का हिस्सा वास्तव में बढ़ा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 2, 2026 at 6:47 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) समाप्त होने के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. जहां कांग्रेस सरकार इसे केंद्र सरकार का हिमाचल के साथ सौतेला व्यवहार बता रही है, वहीं भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का गंभीर आरोप लगाया है. अनुराग ठाकुर ने 16वें वित्त आयोग के आंकड़ों और रिपोर्ट के आधार पर एक विस्तृत तथ्यात्मक प्रस्तुति साझा करते हुए कहा कि हिमाचल का वित्तीय हिस्सा घटा नहीं, बल्कि बढ़ा है और RDG को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम पूरी तरह राजनीतिक है.
RDG पर कांग्रेस का आरोप और भाजपा का जवाब
रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं. कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र ने हिमाचल के साथ अन्याय किया और राज्य को आर्थिक संकट में धकेल दिया. इसी आरोप का जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने वित्तीय कुप्रबंधन की जिम्मेदारी केंद्र पर डालने की कोशिश कर रही है. अनुराग ठाकुर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि RDG कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि यह एक अस्थायी और संक्रमणकालीन सहायता थी, जिसे राज्यों को वित्तीय सुधारों की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए दिया गया था.
अनुराग ठाकुर ने बताया कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का उद्देश्य राज्यों के राजस्व घाटे को अस्थायी रूप से संभालना था. 14वें और 15वें वित्त आयोग के दौरान कई राज्यों को यह अनुदान इसलिए दिया गया ताकि वे अपने राजस्व घाटे को धीरे-धीरे कम कर सकें और 2025-26 तक लगभग शून्य घाटे की स्थिति में पहुंच सकें. उन्होंने कहा कि यह कोई स्थायी अधिकार नहीं था, बल्कि एक ब्रिज सपोर्ट था, जिसे समय के साथ खत्म होना ही था.
RDG को समाप्त करने की ये है वजह
अनुराग ठाकुर ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने जब राज्यों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की, तो पाया कि कई राज्यों ने RDG मिलने के बावजूद न तो अपने कर संग्रह को मजबूत किया और न ही खर्चों में अनुशासन लाया. इसके उलट, कई राज्यों में राजस्व घाटा लगातार बना रहा. इसी कारण आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि सामान्य RDG को जारी रखना गलत प्रोत्साहन पैदा करेगा और राज्यों पर सुधार का दबाव कम कर देगा. इसलिए 16वें वित्त आयोग ने नियमित RDG को समाप्त करने की सिफारिश की.
'हिमाचल का हिस्सा घटा नहीं, बढ़ा है'
कांग्रेस के 'अन्यायपूर्ण कटौती' के आरोपों को खारिज करते हुए अनुराग ठाकुर ने आंकड़ों के जरिए बताया कि 16वें वित्त आयोग में हिमाचल का हिस्सा वास्तव में बढ़ा है. 15वें वित्त आयोग के तहत जहां हिमाचल को विभाज्य पूल में 0.830 प्रतिशत हिस्सा मिलता था, वहीं 16वें वित्त आयोग में इसे बढ़ाकर 0.914 प्रतिशत कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि नए फॉर्मूले के तहत हिमाचल की पोस्ट-डेवोल्यूशन प्राप्ति 2025-26 के बजट अनुमान में करीब 11,561.66 करोड़ रुपये से बढ़कर 13,949.97 करोड़ रुपये हो गई है। यानी लगभग 2,388 करोड़ रुपये की सीधी बढ़ोतरी हुई है.
अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस यह नहीं बता रही कि RDG खत्म होने के साथ-साथ केंद्रीय करों में हिमाचल का हिस्सा बढ़ाया गया है. यह बढ़ा हुआ डेवोल्यूशन राज्यों को ज्यादा स्वतंत्रता देता है और उन्हें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च करने का अवसर देता है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य राज्यों को आत्मनिर्भर बनाना है, न कि उन्हें हमेशा अनुदानों पर निर्भर रखना.
'विपक्षी राज्यों को भी मिला फायदा'
अनुराग ठाकुर ने इस आरोप को भी खारिज किया कि 16वें वित्त आयोग ने भाजपा शासित राज्यों को फायदा पहुंचाया है. उन्होंने बताया कि नए फॉर्मूले के तहत कई विपक्षी शासित राज्यों को भी डेवोल्यूशन में लाभ हुआ है. 16वें वित्त आयोग ने क्षैतिज पुनर्वितरण के मानदंडों में बदलाव करते हुए जनसंख्या, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन और GDP योगदान को ज्यादा महत्व दिया, जबकि क्षेत्रफल के वेटेज को कम किया गया. इस बदलाव से कई राज्यों को फायदा हुआ, चाहे वहां किसी भी पार्टी की सरकार हो.
उत्तराखंड से तुलना में क्यों पीछे रहा हिमाचल?
अनुराग ठाकुर ने हिमाचल और उत्तराखंड की तुलना करते हुए बताया कि इन्हीं वित्तीय मापदंडों के आधार पर आयोग ने फैसला लिया. उन्होंने कहा कि हिमाचल का स्वयं का कर प्रयास 2023-24 में GSDP का लगभग 5.6 प्रतिशत रहा, जबकि उत्तराखंड में यह करीब 6.1 प्रतिशत था. इसके अलावा हिमाचल का कुल राजस्व व्यय GSDP का लगभग 21 प्रतिशत है, जबकि उत्तराखंड का करीब 15 प्रतिशत. इससे साफ है कि हिमाचल में प्रतिबद्ध खर्च ज्यादा है, जिससे विकास के लिए वित्तीय गुंजाइश कम हो जाती है.
घाटा और कर्ज बना बड़ी समस्या
अनुराग ठाकुर ने बताया कि हिमाचल ने 2023-24 में GSDP का करीब 5.3 प्रतिशत राजकोषीय घाटा और 2.6 प्रतिशत राजस्व घाटा दर्ज किया, जबकि उत्तराखंड में राजस्व अधिशेष रहा. यही वह स्थिति है, जिसे RDG के जरिए खत्म करने की कोशिश की गई थी. उन्होंने कहा कि हिमाचल पर कर्ज का बोझ भी ज्यादा है. राज्य की कुल देनदारियां GSDP के करीब 42.8 प्रतिशत तक पहुंच चुकी हैं, जबकि उत्तराखंड में यह करीब 25.5 प्रतिशत है.
'कम पूंजीगत व्यय भी चिंता का विषय'
अनुराग ठाकुर ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि हिमाचल में कुल बजट का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान में चला जाता है. पूंजीगत व्यय यानी विकास कार्यों पर खर्च अपेक्षाकृत कम है, जिससे भविष्य की आय बढ़ाने वाले निवेश नहीं हो पा रहे. उन्होंने कहा कि यही वजह है कि 16वें वित्त आयोग ने सामान्य RDG को जारी रखना सही नहीं माना.
अनुराग ठाकुर ने बताया कि पहले के वित्त आयोगों में RDG केवल विशेष श्रेणी के राज्यों तक सीमित थी. 14वें वित्त आयोग ने इसे दोबारा शुरू किया, 15वें वित्त आयोग ने कोविड के बाद इसे फ्रंट-लोडेड ब्रिज ग्रांट के रूप में दिया. लेकिन 16वें वित्त आयोग ने स्पष्ट किया कि RDG अब सुधारात्मक के बजाय स्थायी ट्रांसफर बनती जा रही है, इसलिए इसे बंद कर लक्षित सहायता और बढ़े हुए डेवोल्यूशन पर जोर दिया गया.
अनुराग ठाकुर ने जनता से की ये अपील
अपनी बात के अंत में अनुराग ठाकुर ने हिमाचल की जनता से अपील की कि वे कांग्रेस के राजनीतिक आरोपों से भ्रमित न हों. उन्होंने कहा कि आंकड़े साफ बताते हैं कि 16वें वित्त आयोग के तहत हिमाचल को 2,388 करोड़ रुपये अधिक मिल रहे हैं. अनुराग ठाकुर ने कहा कि असली चुनौती यह नहीं है कि केंद्र से कितना पैसा मिल रहा है, बल्कि यह है कि राज्य अपने वित्तीय अनुशासन, कर संग्रह और निवेश को कैसे मजबूत करता है. यही हिमाचल की स्थायी समृद्धि का रास्ता है.
