'RDG पर हिमाचल की जनता को गुमराह कर रही कांग्रेस', अनुराग ठाकुर ने पेश किए आंकड़े

शिमला: हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) समाप्त होने के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. जहां कांग्रेस सरकार इसे केंद्र सरकार का हिमाचल के साथ सौतेला व्यवहार बता रही है, वहीं भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का गंभीर आरोप लगाया है. अनुराग ठाकुर ने 16वें वित्त आयोग के आंकड़ों और रिपोर्ट के आधार पर एक विस्तृत तथ्यात्मक प्रस्तुति साझा करते हुए कहा कि हिमाचल का वित्तीय हिस्सा घटा नहीं, बल्कि बढ़ा है और RDG को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम पूरी तरह राजनीतिक है.

RDG पर कांग्रेस का आरोप और भाजपा का जवाब

रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं. कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र ने हिमाचल के साथ अन्याय किया और राज्य को आर्थिक संकट में धकेल दिया. इसी आरोप का जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने वित्तीय कुप्रबंधन की जिम्मेदारी केंद्र पर डालने की कोशिश कर रही है. अनुराग ठाकुर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि RDG कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि यह एक अस्थायी और संक्रमणकालीन सहायता थी, जिसे राज्यों को वित्तीय सुधारों की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए दिया गया था.

अनुराग ठाकुर ने बताया कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का उद्देश्य राज्यों के राजस्व घाटे को अस्थायी रूप से संभालना था. 14वें और 15वें वित्त आयोग के दौरान कई राज्यों को यह अनुदान इसलिए दिया गया ताकि वे अपने राजस्व घाटे को धीरे-धीरे कम कर सकें और 2025-26 तक लगभग शून्य घाटे की स्थिति में पहुंच सकें. उन्होंने कहा कि यह कोई स्थायी अधिकार नहीं था, बल्कि एक ब्रिज सपोर्ट था, जिसे समय के साथ खत्म होना ही था.

RDG को समाप्त करने की ये है वजह

अनुराग ठाकुर ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने जब राज्यों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की, तो पाया कि कई राज्यों ने RDG मिलने के बावजूद न तो अपने कर संग्रह को मजबूत किया और न ही खर्चों में अनुशासन लाया. इसके उलट, कई राज्यों में राजस्व घाटा लगातार बना रहा. इसी कारण आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि सामान्य RDG को जारी रखना गलत प्रोत्साहन पैदा करेगा और राज्यों पर सुधार का दबाव कम कर देगा. इसलिए 16वें वित्त आयोग ने नियमित RDG को समाप्त करने की सिफारिश की.

'हिमाचल का हिस्सा घटा नहीं, बढ़ा है'

कांग्रेस के 'अन्यायपूर्ण कटौती' के आरोपों को खारिज करते हुए अनुराग ठाकुर ने आंकड़ों के जरिए बताया कि 16वें वित्त आयोग में हिमाचल का हिस्सा वास्तव में बढ़ा है. 15वें वित्त आयोग के तहत जहां हिमाचल को विभाज्य पूल में 0.830 प्रतिशत हिस्सा मिलता था, वहीं 16वें वित्त आयोग में इसे बढ़ाकर 0.914 प्रतिशत कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि नए फॉर्मूले के तहत हिमाचल की पोस्ट-डेवोल्यूशन प्राप्ति 2025-26 के बजट अनुमान में करीब 11,561.66 करोड़ रुपये से बढ़कर 13,949.97 करोड़ रुपये हो गई है। यानी लगभग 2,388 करोड़ रुपये की सीधी बढ़ोतरी हुई है.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस यह नहीं बता रही कि RDG खत्म होने के साथ-साथ केंद्रीय करों में हिमाचल का हिस्सा बढ़ाया गया है. यह बढ़ा हुआ डेवोल्यूशन राज्यों को ज्यादा स्वतंत्रता देता है और उन्हें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च करने का अवसर देता है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य राज्यों को आत्मनिर्भर बनाना है, न कि उन्हें हमेशा अनुदानों पर निर्भर रखना.

'विपक्षी राज्यों को भी मिला फायदा'