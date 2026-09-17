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अनुराग ठाकुर ने क्यों की सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तारीफ?

वहीं, किशाऊ परियोजना को लेकर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि किशाऊ परियोजना किसी एक मुख्यमंत्री की उपलब्धि नहीं है. यह केंद्र सरकार और छह राज्यों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है. सालों से लंबित इस परियोजना को आपसी सहमति और समन्वय से आगे बढ़ाया गया है. उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि विकास के काम में श्रेय की राजनीति नहीं, बल्कि काम की राजनीति होनी चाहिए. देश की जनता देख रही है कि कौन काम कर रहा है और कौन काम का श्रेय लेने में आगे आ रहा है.

"देहरा की जनता ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए सालों से इंतजार किया है. अब ये इंतजार खत्म होने जा रहा है. मेरा स्पष्ट कहना है कि इस दिवाली पर केंद्रीय विश्वविद्यालय देहरा को जनता को समर्पित किया जाएगा. यह किसी व्यक्ति या दल के श्रेय का विषय नहीं, बल्कि देहरा और हिमाचल की जनता के लिए महत्वपूर्ण अवसर होना चाहिए. मुख्यमंत्री ने इसमें मदद की है. भले ही इसमें बिलंव हुआ है, लेकिन राज्य सरकार ने इसमें मदद करने का पूरा प्रयास किया है." - अनुराग ठाकुर, सांसद

देहरा/हमीरपुर: कांगड़ा जिले के देहरा में लंबे समय से केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर लोग इंतजार कर रहे हैं. अब सांसद अनुराग ठाकुर ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि दिवाली के अवसर पर देहरा को जनता को केंद्रीय विश्वविद्यालय समर्पित किया जाएगा. केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर सालों से चले आ रहे इंतजार के बीच अनुराग ठाकुर ने इसके लोकार्पण की समय-सीमा को लेकर अपना दावा सामने रखा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दिवाली को इसका उद्घाटन करें. इस दौरान सांसद ने राज्य सरकार और सीएम सुक्खू की भी तारीफ की.

गौरतलब है कि 15 सितंबर को हिमाचल प्रदेश समेत छह राज्यों के बीच परियोजना को लेकर समझौता हुआ है. परियोजना से प्रदेश को सिंचाई, पेयजल और जलविद्युत से जुड़े लाभ मिलने की उम्मीद है. समझौते में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं. परियोजना में केंद्र सरकार करीब 90 प्रतिशत वित्तीय भार वहन करेगी. इससे सिंचाई, पेयजल और जलविद्युत से जुड़े लाभ मिलने की उम्मीद है.

देहरा की सड़क व्यवस्था पर उठाए सवाल

इस दौरान अनुराग ठाकुर ने देहरा की सड़क व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोग लगातार सड़क संबंधी समस्याएं उनके सामने रख रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज देहरा में जो भी सड़कों का काम चल रहा है, वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हो रहा है. केंद्र सरकार सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार अपना योगदान दे रही है. अगर जनता बार-बार सड़क की समस्या लेकर सामने आ रही है, तो यह गंभीर विषय है और सरकार को जमीन पर इसका समाधान दिखाई देना चाहिए.

हमीरपुर में मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन

वहीं, आज हमीरपुर में सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया. कार्यक्रम के दौरान वृद्धजनों को कंबल व अन्य आवश्यक सामान बांटा गया, जबकि दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर दी गई. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमीरपुर में सेवा सप्ताह आयोजित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हुआ है.

UPI टैक्स पर ये बोले भाजपा सांसद

इस दौरान कांग्रेस द्वारा UPI पर टैक्स लगाए जाने के विरोध को लेकर भाजपा सांसद ने कहा कि कांग्रेस का काम लोगों को भ्रमित करना है और वह अच्छे कार्यों की भी आलोचना करती रही है. अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूपीआई और भीम ऐप जैसी डिजिटल भुगतान व्यवस्थाओं को बढ़ावा मिला है, जिससे देश के लोगों के लिए लेनदेन करना आसान हुआ है. उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है और यूपीआई के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन लेनदेन कर रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस से इस विषय पर तथ्यों के आधार पर बात करने की अपील की.