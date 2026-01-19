ETV Bharat / state

हिमाचल राज्यसभा चुनाव में हो सकता है 'खेल', अनुराग ठाकुर ने कह दी ये बड़ी बात

ऊना: हिमाचल प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है. हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. जिससे प्रदेश की राजनीति में चर्चाएं शुरू हो गई हैं. ऊना में आयोजित एक बैठक के बाद अनुराग ठाकुर ने साफ संकेत दिए कि राज्यसभा चुनाव के दौरान हिमाचल में एक बार फिर 'खेल' हो सकता है. उन्होंने कांग्रेस सरकार की अंदरूनी खींचतान और प्रशासनिक अस्थिरता को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया.

राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान

ऊना जिला मुख्यालय स्थित जिला परिषद सभागार में शनिवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने की. बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के बीच चल रही जुबानी जंग पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में आपसी तालमेल की भारी कमी है, जिसका असर शासन और प्रशासन दोनों पर पड़ रहा है. इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि पिछली बार राज्यसभा चुनाव के दौरान भी ऐसी ही स्थिति बनी थी और इस बार भी वैसा ही 'खेल' दोहराया जा सकता है.

कांग्रेस पर साधा निशाना

अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार छोटी मानसिकता के साथ राजनीति कर रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं का श्रेय खुद लेने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार की योजनाएं न होतीं तो हिमाचल का बुनियादी ढांचा और सड़कों की हालत और भी खराब हो जाती. उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर प्रदेश के लिए करीब 2000 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं की मांग उठाई है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सड़कों की मरम्मत तक नहीं करवा पा रही, जिससे हिमाचल आने वाले लाखों सैलानियों को टूटी हुई सड़कों का सामना करना पड़ता है.