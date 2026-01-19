हिमाचल राज्यसभा चुनाव में हो सकता है 'खेल', अनुराग ठाकुर ने कह दी ये बड़ी बात
अनुराग ठाकुर के बयान ने राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी हलचल मचा दी है.
Published : January 19, 2026 at 9:56 PM IST
ऊना: हिमाचल प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है. हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. जिससे प्रदेश की राजनीति में चर्चाएं शुरू हो गई हैं. ऊना में आयोजित एक बैठक के बाद अनुराग ठाकुर ने साफ संकेत दिए कि राज्यसभा चुनाव के दौरान हिमाचल में एक बार फिर 'खेल' हो सकता है. उन्होंने कांग्रेस सरकार की अंदरूनी खींचतान और प्रशासनिक अस्थिरता को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया.
राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान
ऊना जिला मुख्यालय स्थित जिला परिषद सभागार में शनिवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने की. बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के बीच चल रही जुबानी जंग पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में आपसी तालमेल की भारी कमी है, जिसका असर शासन और प्रशासन दोनों पर पड़ रहा है. इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि पिछली बार राज्यसभा चुनाव के दौरान भी ऐसी ही स्थिति बनी थी और इस बार भी वैसा ही 'खेल' दोहराया जा सकता है.
कांग्रेस पर साधा निशाना
अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार छोटी मानसिकता के साथ राजनीति कर रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं का श्रेय खुद लेने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार की योजनाएं न होतीं तो हिमाचल का बुनियादी ढांचा और सड़कों की हालत और भी खराब हो जाती. उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर प्रदेश के लिए करीब 2000 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं की मांग उठाई है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सड़कों की मरम्मत तक नहीं करवा पा रही, जिससे हिमाचल आने वाले लाखों सैलानियों को टूटी हुई सड़कों का सामना करना पड़ता है.
अनुराग ठाकुर के इस बयान के बाद हिमाचल में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई हैं. कांग्रेस सरकार की अंदरूनी खींचतान, प्रशासनिक अस्थिरता और विकास कार्यों में देरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है. आने वाले समय में राज्यसभा चुनाव हिमाचल की राजनीति में बड़ा मोड़ ला सकता है.
केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा
बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न प्रायोजित योजनाओं की प्रगति को लेकर विस्तार से समीक्षा की गई. सांसद अनुराग ठाकुर ने कई परियोजनाओं में हो रही देरी पर नाराजगी जताई. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि केंद्र की योजनाएं जनता के हित के लिए होती हैं और इन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करना प्रशासन की जिम्मेदारी है. इस दौरान स्थानीय विधायक सतपाल सिंह सत्ती, समिति के मनोनीत सदस्य एवं पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर, उपायुक्त जतिन लाल, अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
