ETV Bharat / state

'देश ने बहादुर और कर्तव्यनिष्ठ फाइटर पायलट को खो दिया', शहीद विंग कमांडर नमांश स्याल के परिजनों से मिले अनुराग ठाकुर

दुबई में तेजस क्रैश में शहीद हुए विंग कमांडर नमांश स्याल के पैतृक गांव पहुंचे सांसद अनुराग ठाकुर

सांसद अनुराग ठाकुर ने शहीद विंग कमांडर नमांश स्याल के परिजनों से की मुलाकात
सांसद अनुराग ठाकुर ने शहीद विंग कमांडर नमांश स्याल के परिजनों से की मुलाकात (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 2:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कांगड़ा: सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शहीद विंग कमांडर नमांश स्याल के पैतृक गांव पटियालकड़ पहुंचे. जहां उन्होंने स्याल के परिवार से मुलाकात की और गहरी संवेदना प्रकट की. इस दौरान सांसद ने शहीद नमांश को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश ने एक बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ और अदम्य साहस वाले फाइटर पायलट को खो दिया है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती. नमांश की वीरता, कर्तव्यपरायणता और देशभक्ति सदैव स्मरण रहेगी और उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा.

सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा 'नमांश ने राष्ट्र सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया है. देश उनका ऋणी है और ऐसे वीर सपूतों के परिवारों का सम्मान एवं सहयोग हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस कठिन समय में पूरा देश स्याल परिवार के साथ खड़ा है'.

सांसद अनुराग ठाकुर ने शहीद विंग कमांडर नमांश स्याल के परिवार को आश्वस्त करते हुए कहा, इस दुखद घटना की निष्पक्ष, गहन और त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे. वह स्वयं संबंधित अधिकारियों से लगातार संपर्क करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शीघ्र उपलब्धता को लेकर उच्च स्तर पर फॉलोअप करेंगे. ताकि परिवार को अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े. उन्होंने शहीद के पिता जगन्नाथ स्याल, जो स्वयं भी एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी हैं, उनसे धैर्य बनाए रखने को कहा और इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की.

वहीं, शहीद पायलट के पिता जगन्नाथ स्याल ने बताया, 'उन्हें दुनिया भर से मिले सम्मान ने भावुक कर दिया. 80 देशों के पायलटों द्वारा नमांश को दी गई श्रद्धांजलि, रूसी पायलटों का विशेष प्रदर्शन और अमेरिकी पायलटों द्वारा एयर शो का रद्द किया जाना, इस बात का प्रमाण है कि भारत की सैन्य सेवाओं के अफसरों को वैश्विक स्तर पर कितना सम्मान प्राप्त है'.

ममता बनर्जी पर बीजेपी सांसद ने किया हमला

वहींस कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचने पर मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा. अनुराग ने कहा, 'बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने के लिए तैयार बैठी है. हार सामने दिख रही है, इसलिए उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है. बंगाल में हत्या-भ्रष्टाचार का बोलबाला है और घुसपैठियों को संरक्षण मिलता है. चुनाव से पहले हार की आशंका देखकर ही ममता बनर्जी इस तरह की धमकियां देती हैं. बिहार में भी राहुल गांधी ने पहले से बहाने बनाए थे, लेकिन जनता ने भाजपा-एनडीए को रिकॉर्ड बहुमत दिया. अब बारी बंगाल की है.

संविधान दिवस पर मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां

संविधान दिवस के मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा, 'मोदी सरकार ने संविधान को सर्वोपरि मानकर कार्य किया है. प्रधानमंत्री ने पहली बार संसद में प्रवेश करते हुए बाहर शीश झुकाया और अंदर जाकर संविधान को माथे से लगाकर वचन दिया कि सरकार वंचितों, शोषितों और पीड़ितों के लिए काम करेगी. आज हम कह सकते हैं कि संविधान दिवस को सार्थक बनाने और बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के बताए मार्ग पर चलने का कार्य मोदी सरकार ने किया है.

उन्होंने बताया कि बाबा साहेब के पंचतीर्थ- जन्मस्थली, शिक्षा स्थली, कर्मभूमि और उनसे जुड़े स्थानों को विकसित करने का काम भी केंद्र सरकार ने किया है. संविधान को अलग-अलग भाषाओं में जन-जन तक पहुंचाना लोकतंत्र को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

'चीन की किसी भी हरकत का भारत देगा सख्ती से जवाब'

अरुणाचल प्रदेश में चीन की गतिविधियों पर अनुराग ठाकुर ने कहा, 'अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा. चीन की किसी भी हरकत का भारत सख्ती से जवाब देगा और उसके प्रयास कभी सफल नहीं होंगे'.

ये भी पढ़ें: कौन थे Tejas Crash में शहीद पायलट नमांश स्याल? पत्नी भी एयरफोर्स में, पिता रिटायर्ड फौजी

TAGGED:

ANURAG THAKUR MET NAMNASH FAMILY
WING COMMANDER NAMNASH SAYAL
DUBAI TEJAS CRASH
ANURAG THAKUR ON MAMATA BANERJEE
ANURAG TRIBUTE NAMNASH SAYAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कहीं आपके पास तो नहीं है 2 PAN कार्ड? भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना, Advocate से समझिए पूरा नियम

हिमाचल की स्मार्ट पंचायत, जिसकी अपनी वेबसाइट, जिम, सीसीटीवी, गेस्ट हाउस और बहुत कुछ

हिमाचल में मौसम ने बिगाड़ा सेब पैदावार का गणित, क्वालिटी उत्पादन लक्ष्य से इतने लाख पेटियां दूर, MIS के तहत रिकॉर्ड तोड़ खरीद

सुख की सरकार ने तीन साल में जुटाया 26 हजार करोड़ रेवेन्यू, शराब से कमाए 7500 करोड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.