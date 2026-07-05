ETV Bharat / state

'कांग्रेस ने पूरी नहीं की एक भी गारंटी, कांगजों तक सीमित रही रोजगार देने की घोषणा'

अनुराग ठाकुर ने नेरचौक में सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कांग्रेस पर अपनी गारंटियां पूरी न करने का आरोप लगाया.

अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला
अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 8:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडी: पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर रविवार को एक दिवसीय मंडी प्रवास पर रहे. इस दौरान नेरचौक पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. बड़ी संख्या में मौजूद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया.

इसके बाद अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला बोला. अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता से किए गए चुनावी वादों को पूरा करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है. आरोप लगाया कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता से 10 बड़ी गारंटियां देने का वादा किया था, लेकिन एक भी प्रमुख गारंटी धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है. महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये देने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ, जबकि युवाओं को 5 लाख रोजगार देने की घोषणा भी केवल कागजों तक सीमित रह गई है. किसानों और दुग्ध उत्पादकों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि किसान आज भी दूध के उचित दाम नहीं मिलने से परेशान हैं. सरकार किसानों और बागवानों की समस्याओं के समाधान के बजाय केवल घोषणाएं करने में व्यस्त है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा को पांच गुटों में बंटी पार्टी बताए जाने संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस स्वयं आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है. प्रदेश सरकार आर्थिक संकट और बढ़ते कर्ज के बोझ से घिरी हुई है, जिसके कारण मुख्यमंत्री हताश होकर भाजपा पर लगातार राजनीतिक टिप्पणियां कर रहे हैं. जनता कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का मूल्यांकन कर रही है और आने वाले समय में इसका जवाब भी देगी. भाजपा लगातार जनता के मुद्दों को मजबूती से उठा रही है और प्रदेश सरकार को उसकी चुनावी गारंटियों की याद दिलाती रहेगी. हिमाचल प्रदेश की जनता विकास, सुशासन और जवाबदेही के आधार पर भविष्य में उचित निर्णय लेगी.

ये भी पढ़ें: हिमाचल के युवाओं के लिए बड़ा मौका! सरकार लाई नई इनोवेशन पॉलिसी, ₹2 करोड़ का फंड मंजूर

TAGGED:

ANURAG THAKUR ATTACKS SUKHU GOVT
ANURAG THAKUR
HIMACHAL PRADESH POLITICAL NEWS
अनुराग ठाकुर
ANURAG THAKUR MANDI TOUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.