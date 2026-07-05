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'कांग्रेस ने पूरी नहीं की एक भी गारंटी, कांगजों तक सीमित रही रोजगार देने की घोषणा'

मंडी: पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर रविवार को एक दिवसीय मंडी प्रवास पर रहे. इस दौरान नेरचौक पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. बड़ी संख्या में मौजूद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया.

इसके बाद अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला बोला. अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता से किए गए चुनावी वादों को पूरा करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है. आरोप लगाया कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता से 10 बड़ी गारंटियां देने का वादा किया था, लेकिन एक भी प्रमुख गारंटी धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है. महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये देने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ, जबकि युवाओं को 5 लाख रोजगार देने की घोषणा भी केवल कागजों तक सीमित रह गई है. किसानों और दुग्ध उत्पादकों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि किसान आज भी दूध के उचित दाम नहीं मिलने से परेशान हैं. सरकार किसानों और बागवानों की समस्याओं के समाधान के बजाय केवल घोषणाएं करने में व्यस्त है.