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'सड़क निर्माण में कोताही बर्दाश्त नहीं', अनुराग ठाकुर ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

हमीरपुर/बिलासपुर: ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की गुणवत्ता और जनता को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने सख्त रुख अपनाया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन बैलग से तत्ताहर सड़क का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने सड़क निर्माण की प्रगति का जायजा लिया और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

इसके बाद अनुराग ठाकुर भरेड़ी बाजार पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया. इस दौरान बाजार के लोगों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को उनके सामने रखा. अनुराग ठाकुर ने लोगों से सीधा संवाद किया और उनकी शिकायतें सुनीं. उन्होंने क्षेत्रवासियों को आश्वासन दिया कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे. इसके बाद सांसद अनुराग सिंह ठाकुर जिला बिलासपुर में निर्धारित आगामी कार्यक्रमों के लिए रवाना हो गए.

"सड़क निर्माण में गुणवत्ता सर्वोपरि होनी चाहिए. सरकारी धन से होने वाले विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. सड़क का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए और स्थानीय लोगों की जायज समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाना चाहिए." - अनुराग ठाकुर, भाजपा सांसद

सांसद अनुराग ठाकुर के निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौके पर एकत्रित हुए. लोगों ने सड़क निर्माण के दौरान पेश आ रही विभिन्न समस्याओं को सांसद के सामने उठाया और अपनी परेशानियों से अवगत करवाया. ग्रामीणों ने मांग रखी कि निर्माण कार्य के दौरान आम जनता की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए और उन्हें अनावश्यक दिक्कतों का सामना न करना पड़े. वहीं, अनुराग ठाकुर ने ग्रामीणों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और मौके पर मौजूद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

2028 तक बिलासपुर में बजेगा ट्रेन का हॉर्न

अनुराग ठाकुर बिलासपुर जिले में घुमारवीं उपमंडल के हटवाड़ (गलाही) में दी हटवाड़ कृषि सेवा सहकारी सभा समिति के भवन की दूसरी मंजिल का उद्घाटन करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने 35 लाख रुपये की लागत से तैयार इस भवन का उद्घाटन किया. इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि मार्च 2028 तक बिलासपुर में ट्रेन का हॉर्न बज जाएगा और क्षेत्र के लोगों का सालों पुराना रेल का सपना साकार होगा. बिलासपुर तक रेल पहुंचना विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. इससे न सिर्फ लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.

दी हटवाड़ कृषि सेवा सहकारी सभा समिति के भवन की दूसरी मंजिल का किया उद्घाटन (ETV Bharat)

प्रदेश कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना

इस दौरान अनुराग ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष किया है. बीबीएमबी से प्रदेश को रॉयल्टी दिलाने के लिए भाजपा ने अधिकार यात्रा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी. भाजपा की सरकारों ने अदालत में हलफनामे दाखिल कर हिमाचल का पक्ष मजबूती से रखा. उन्होंने कहा कि कसाउ बांध भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है. भाजपा ने हमेशा प्रदेश के अधिकारों और विकास को प्राथमिकता दी है, जबकि प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस कार्य का झूठा श्रेय लेने में जुटे हैं. इस कार्य में कांग्रेस सरकार का कोई योगदान नहीं है. कांग्रेस का कोई भी नेता प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई के लिए एक किलोमीटर भी पैदल नहीं चला है. केंद्र सरकार हिमाचल के विकास के लिए लगातार आर्थिक सहयोग उपलब्ध करवा रही है.