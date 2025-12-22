ETV Bharat / state

NIT हमीरपुर दीक्षांत समारोह में 1299 स्टूडेंट्स को मिली डिग्रियां, सांसद अनुराग ठाकुर ने छात्रों से किया ये आह्वान

हमीरपुर: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) हमीरपुर में 16वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया. समारोह के दौरान शैक्षणिक सत्र 2024-25 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई. कार्यक्रम की अध्यक्षता एनआईटी हमीरपुर के निदेशक प्रो. एचएम सूर्यवंशी ने की. समारोह कार्यक्रम में बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर भी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

दीक्षांत समारोह के दौरान सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने छात्रों को संबोधित किया. इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा, 'देश का युवा भारत की सबसे बड़ी शक्ति है और सरकार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. स्किल इंडिया, पीएम-सेतु, पीएमकेवीवाई और स्टार्टअप इंडिया योजना जैसी पहलों के माध्यम से युवाओं को कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर मिल रहे हैं'.

सासंद ने विद्यार्थियों से छात्रों से आह्वान किया कि वे केवल डिग्री तक सीमित न रहें, बल्कि नवाचार, अनुसंधान और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं. हिंदू दर्शन में ‘ऋण’ की अवधारणा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति पर राष्ट्र, समाज, गुरु, देवताओं और माता-पिता के प्रति कुछ दायित्व होते हैं. दीक्षांत समारोह वह महत्वपूर्ण पड़ाव है, जब विद्यार्थी शिक्षा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान और संस्कारों के बल पर इन दायित्वों को राष्ट्र सेवा और समाज सेवा के जरिए निभाने के लिए तैयार होते हैं. इसे गुरु द्वारा शिष्यों को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करने की प्रक्रिया बताते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में योगदान देने का आह्वान किया.

NIT हमीरपुर दीक्षांत समारोह में 1299 स्टूडेंट्स को मिली डिग्रियां (ETV Bharat)

1299 स्टूडेंट्स को मिली उपाधियां

बता दें कि समारोह के दौरान कुल 1,299 विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों की उपाधियां प्रदान की गईं. इनमें 61 पीएचडी, 241 एम.टेक, 6 एम.आर्क, 60 एम.एससी, 31 एमबीए, 847 बी.टेक और 53 बी.आर्क. की उपाधियां शामिल रहीं. शैक्षणिक उत्कृष्टता और अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए संस्थान द्वारा एक निदेशक पदक के साथ-साथ 33 स्वर्ण पदक, 13 रजत पदक एवं 13 कांस्य पदक भी प्रदान किए गए. समारोह के समापन पर विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों और अभिभावकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की.

