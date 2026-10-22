अनुराग ठाकुर बोले- वीरभद्र सिंह को भूल गई कांग्रेस, पार्टी में गुटबाजी चरम पर
अनुराग ठाकुर ने चुनावी गारंटियों को लेकर भी कांग्रेस सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि वो सब चुनाव से पहले की बड़ी-बड़ी बातें थीं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 7:29 PM IST
शिमला: भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की विरासत, प्रदेश पर बढ़ते कर्ज, कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित भुगतान और चुनावी वादों को लेकर सवाल उठाए. अनुराग ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस वीरभद्र सिंह और उनके परिवार को भूल गई है. उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार की गारंटियां पूरी नहीं होने के कारण जनता में नाराजगी है और इसका असर चुनावों में दिखाई दिया है.
'वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण पर CM सुक्खू क्यों नहीं पहुंचे?'
शिमला पहुंचे अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है. उन्होंने सवाल उठाया कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शामिल क्यों नहीं हुए. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में भी कांग्रेस की एकजुटता नजर नहीं आई. विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता हर विधानसभा क्षेत्र में वीरभद्र सिंह की तस्वीर लेकर प्रचार करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद पार्टी ने उन्हें और उनके परिवार को भुला दिया. उन्होंने इसे कांग्रेस की राजनीति में आए बदलाव से जोड़ते हुए सवाल उठाए.
कटासनी स्टेडियम के लिए छह करोड़ रुपये देने पर सवाल
अनुराग ने शिमला के कटासनी में स्टेडियम निर्माण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वर्ष 2007 में वीरभद्र सिंह ने इसकी आधारशिला रखी थी, लेकिन करीब दो दशक बीत जाने के बाद भी निर्माण पूरा नहीं हो पाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अब स्टेडियम के लिए छह करोड़ रुपये देने की बात कर रही है. उन्होंने कहा, "वीरभद्र सिंह के नाम पर कम से कम 60 करोड़ या 100 करोड़ रुपये देने चाहिए थे. छह करोड़ रुपये में वहां क्या बनेगा?" उन्होंने इसे वीरभद्र सिंह की विरासत की उपेक्षा बताया.
हिमाचल पर 1.12 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज
भाजपा सांसद ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य पर 1.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज होना वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े करता है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले चार वर्षों में सुक्खू सरकार ने प्रदेश को आर्थिक संकट की ओर धकेला है.
कर्मचारियों और पेंशनरों के 8,555 करोड़ रुपये लंबित
अनुराग ने दावा किया कि प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के करीब 8,555 करोड़ रुपये के भुगतान लंबित हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को इन देनदारियों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना चाहिए. उन्होंने तंज कसते हुए समोसे की सीआईडी जांच और प्रतिबंधित जंगली मुर्गे से जुड़े मामले का भी जिक्र किया और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए.
अनुराग बोले- चुनावी गारंटियों का क्या हुआ?
भाजपा सांसद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनावी वादों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका 'खटाखट-खटाखट' मॉडल अब खटारा हो चुका है और प्रदेश कर्ज के बोझ तले दब गया है. उन्होंने महिलाओं को 1,500 रुपये देने और पांच लाख नौकरियां देने की गारंटी पर सवाल उठाए. उन्होंने यह भी पूछा कि किसानों और बागवानों से किए गए वादे क्यों पूरे नहीं हुए. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के कई दौरे किए, लेकिन जनता से किए गए वादों पर जवाबदेही नहीं दिखाई. अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाया कि महिलाओं को आर्थिक सहायता क्यों नहीं मिली, रोजगार के अवसर क्यों नहीं बढ़े और बागवानों को उनकी उपज के उचित दाम क्यों नहीं मिले.
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