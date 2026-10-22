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अनुराग ठाकुर बोले- वीरभद्र सिंह को भूल गई कांग्रेस, पार्टी में गुटबाजी चरम पर

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ( ETV BHARAT )

शिमला: भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की विरासत, प्रदेश पर बढ़ते कर्ज, कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित भुगतान और चुनावी वादों को लेकर सवाल उठाए. अनुराग ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस वीरभद्र सिंह और उनके परिवार को भूल गई है. उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार की गारंटियां पूरी नहीं होने के कारण जनता में नाराजगी है और इसका असर चुनावों में दिखाई दिया है.

'वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण पर CM सुक्खू क्यों नहीं पहुंचे?'