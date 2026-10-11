'झूठ के पांव नहीं होते, ये देश को बदनाम करने की साजिश', राहुल गांधी के प्रदर्शन पर अनुराग ठाकुर का पलटवार
भाजपा सांसद ने विपक्ष पर चुनाव से जुड़े मुद्दों के जरिए राजनीति करने का आरोप लगाया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 4:04 PM IST
धर्मशाला: राहुल गांधी के प्रदर्शन और चुनाव आयोग को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि चुनाव में जीत मिलने पर सब कुछ सही बताया जाता है, लेकिन हार के बाद संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जाने लगते हैं. कांग्रेस ये सब राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी ताकतों के हाथों देश को बदनाम करने की साजिश की जा रही है. अनुराग ने कहा कि झूठ के पांव नहीं होते और संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाकर राजनीतिक रोटियां सेंकने से कुछ हासिल नहीं होगा.
प्रदर्शन के लिए नियमों का पालन जरूरी
वहीं, दिल्ली में युवाओं और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए अनुराग ने कहा कि संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. हालांकि, उन्होंने जोर दिया कि प्रदर्शन के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना और जरूरी अनुमति लेना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई भी हो सकती है.
मतदाता सूची को लेकर भी रखी अपनी बात
चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों के बीच अनुराग ने मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में मृत व्यक्तियों के नाम नहीं रहने चाहिए. इसके अलावा, दूसरी जगह स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नामों को लेकर भी नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए. उन्होंने विपक्ष पर चुनाव से जुड़े मुद्दों के जरिए राजनीति करने का आरोप लगाया. उनके बयान के बाद राहुल गांधी के प्रदर्शन, चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है. फिलहाल इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं.
ये भी पढे़ं: 'वोट चोरी' के आरोपों पर युवाओं के आंदोलन के समर्थन में उतरे CM सुक्खू, बोले- आवाज दबाने के बजाय गलती सुधारे सरकार
ये भी पढे़ं: ऊना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद बड़ी कार्रवाई, महिला डॉक्टर निलंबित, तीन दिन में मांगी जांच रिपोर्ट