ETV Bharat / state

'झूठ के पांव नहीं होते, ये देश को बदनाम करने की साजिश', राहुल गांधी के प्रदर्शन पर अनुराग ठाकुर का पलटवार

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ( ETV BHARAT )

धर्मशाला: राहुल गांधी के प्रदर्शन और चुनाव आयोग को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि चुनाव में जीत मिलने पर सब कुछ सही बताया जाता है, लेकिन हार के बाद संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जाने लगते हैं. कांग्रेस ये सब राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी ताकतों के हाथों देश को बदनाम करने की साजिश की जा रही है. अनुराग ने कहा कि झूठ के पांव नहीं होते और संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाकर राजनीतिक रोटियां सेंकने से कुछ हासिल नहीं होगा.

प्रदर्शन के लिए नियमों का पालन जरूरी