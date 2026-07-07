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'राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले आज राजनीति के लिए पहुंच रहे मंदिर', अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर पलटवार

अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को राजनीति करने के बजाय अपने शासनकाल में सामने आए भ्रष्टाचार के मामलों का जवाब देना चाहिए.

ANURAG THAKUR ON RAM MANDIR
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 2:52 PM IST

3 Min Read
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शिमला: अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर देशभर में छिड़ी राजनीतिक बहस अब हिमाचल प्रदेश में भी तेज हो गई है. मंगलवार को शिमला स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय दीपकमल में आयोजित भाजपा की कोर समिति की बैठक के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस आज राजनीति के लिए राम मंदिर पहुंच रही है. उन्होंने इसे कांग्रेस का दोहरा रवैया बताते हुए कहा कि जनता सब कुछ देख रही है. दरअसल, अनुराग ठाकुर शिमला स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कोर समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे. इसी दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार को घेरा.

"राम के अस्तित्व को नहीं मानती थी कांग्रेस"

अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस वर्षों तक भगवान श्रीराम के अस्तित्व, रामसेतु और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का विरोध करती रही. उन्होंने कहा कि अब वही कांग्रेस मंदिरों में जाकर राजनीति करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि यह अच्छा है कि कांग्रेस अब राम मंदिर जा रही है, लेकिन जनता यह नहीं भूली है कि पहले उसका रुख क्या था. उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर करोड़ों सनातनियों की आस्था और 500 वर्षों के संघर्ष का परिणाम है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हो पाया.

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री के पुराने बयान का भी किया जिक्र

अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की जनता मुख्यमंत्री के उन पुराने बयानों को भी नहीं भूली है, जो उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान हिंदुओं पर दिए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया और अब राजनीतिक लाभ के लिए मंदिरों का सहारा लिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हिंदू आस्था का सम्मान करना चाहिए, न कि उसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए.

कांग्रेस पहले अपने कार्यकाल का दे जवाब

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को राम मंदिर पर राजनीति करने के बजाय अपने शासनकाल में सामने आए भ्रष्टाचार के मामलों का जवाब देना चाहिए. उन्होंने नेशनल हेराल्ड, 2जी स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स, कोयला आवंटन (कोलगेट), अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर और आदर्श हाउसिंग सोसाइटी जैसे मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन मामलों पर देश आज भी जवाब चाहता है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता का ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक मुद्दों पर बयानबाजी कर रही है.

भाजपा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध

अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित, विकास और देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास, सुशासन और सांस्कृतिक गौरव की दिशा में आगे बढ़ रहा है. जनता अब भावनात्मक नारों से नहीं बल्कि काम और तथ्यों के आधार पर फैसला करती है.

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