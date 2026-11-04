ETV Bharat / state

सुक्खू झूठ बोलने में माहिर, भाजपा के पांडव एकजुट होकर कांग्रेस के कौरवों को हराएंगे: अनुराग ठाकुर

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ( ETV BHARAT )

हमीरपुर: हमीरपुर में बुधवार को भाजपा ने 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत पदयात्रा निकालकर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई. इस दौरान सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सुक्खू झूठ बोलने में माहिर हैं, जबकि भाजपा के पांडव एकजुट हैं और मिलकर कांग्रेस के कौरवों को हराएंगे.

अनुराग ने राहुल गांधी और कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने सवाल किया कि यदि कांग्रेस को ईवीएम के जरिए होने वाले चुनावों पर आपत्ति है, तो क्या केरल के मुख्यमंत्री भी चुनाव परिणाम आने के बाद इस्तीफा देंगे? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के आरोपों और कांग्रेस के अपने नेताओं के रुख में विरोधाभास दिखाई देता है.