सुक्खू झूठ बोलने में माहिर, भाजपा के पांडव एकजुट होकर कांग्रेस के कौरवों को हराएंगे: अनुराग ठाकुर
भाजपा सांसद ने कांग्रेस की दिल्ली रैली पर तंज कसते हुए कहा कि बड़े-बड़े दावे किए गए थे, लेकिन सब धरा का धरा रह गया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 4:49 PM IST
हमीरपुर: हमीरपुर में बुधवार को भाजपा ने 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत पदयात्रा निकालकर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई. इस दौरान सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सुक्खू झूठ बोलने में माहिर हैं, जबकि भाजपा के पांडव एकजुट हैं और मिलकर कांग्रेस के कौरवों को हराएंगे.
अनुराग ने राहुल गांधी और कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने सवाल किया कि यदि कांग्रेस को ईवीएम के जरिए होने वाले चुनावों पर आपत्ति है, तो क्या केरल के मुख्यमंत्री भी चुनाव परिणाम आने के बाद इस्तीफा देंगे? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के आरोपों और कांग्रेस के अपने नेताओं के रुख में विरोधाभास दिखाई देता है.
'10 लाख लोगों के जुटने का दावा, 50 हजार भी नहीं पहुंचे'
भाजपा सांसद ने पंजाब यूनिवर्सिटी से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी तक छात्र संगठनों के चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस समर्थित संगठन को हार का सामना करना पड़ा है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपनी पार्टी की कमियों का ठीकरा भाजपा पर फोड़ रहे हैं. दिल्ली में कांग्रेस गठबंधन की रैली पर तंज कसते हुए अनुराग ने कहा कि रैली में 10 लाख लोगों के जुटने का दावा किया गया था, लेकिन वहां करीब 50 हजार लोग ही पहुंचे. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं के नाम पर देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही है.
'भाजपा के पांडव कांग्रेस के कौरवों को हराएंगे'
अनुराग ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि वह झूठ बोलने में माहिर हैं. उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की एकजुटता का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के पांडव एकजुट होकर कांग्रेस के कौरवों को हराएंगे.
'विदेशी ताकतों के इशारों पर काम कर ही कांग्रेस'
पदयात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल भी मौजूद थे. बिंदल ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस देश को नुकसान पहुंचाने के लिए विदेशी ताकतों इशारों पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि कांग्रेस देश में अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है.
बिंदल ने प्रदेश की सुक्खू सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि पिछले चार वर्षों का शासन जनता से किए गए वादों के विपरीत रहा है. उन्होंने सरकार की नीतियों को महिला विरोधी बताते हुए भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के भाजपा के पांच गुटों में बंटे होने वाले बयान पर पलटवार करते हुए बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री को दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले अपनी पार्टी की स्थिति देखनी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि यदि आज चुनाव होते हैं तो भाजपा प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी.
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