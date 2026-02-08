ETV Bharat / state

'कांग्रेस सरकार के चलते कर्ज में डूबा हिमाचल', अनुराग ठाकुर ने नीति और नीयत पर उठाए सवाल

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ( PTI )

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर सियासत एक बार फिर गरमा गई है. रविवार को बिलासपुर दौरे पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सरकार पर अफवाहें फैलाने, झूठ बोलने और प्रदेश को कर्ज के भारी बोझ में डुबोने का आरोप लगाया. अनुराग ठाकुर ने कहा कि गलत नीतियों और कमजोर वित्तीय प्रबंधन की वजह से हिमाचल आज गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है. झूठ फैला रही कांग्रेस सरकार अनुराग ठाकुर ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार ने समय रहते बेहतर प्रबंधन, संसाधनों के सही उपयोग और अनावश्यक खर्चों में कटौती पर ध्यान दिया होता, तो आज हिमाचल प्रदेश एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज में नहीं डूबता. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार प्रदेश की वास्तविक स्थिति को छिपाने के लिए केवल बयानबाजी कर रही है. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की आर्थिक नीति अब सिर्फ कर्ज लेकर पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने तक सीमित रह गई है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि ब्याज चुकाने के लिए फिर से कर्ज लेना किसी भी तरह से जिम्मेदार नीति नहीं हो सकती. इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति और कमजोर होती जा रही है और आने वाले समय में इसका बोझ आम जनता पर पड़ेगा. केंद्र सरकार के सहयोग का किया जिक्र