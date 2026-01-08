ETV Bharat / state

कांग्रेस को महात्मा गांधी के सरनेम की जरूरत, उनके सिद्धांतों से कोई लेना-देना नहीं: अनुराग ठाकुर

अनुराग ठाकुर ने 'बीवीजी रामजी' योजना (VB-G RAM G) को लेकर कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर बार नई योजनाओं का विरोध कर विकास की राह में बाधा डालने का काम करती है. कांग्रेस ने गरीबी को हमेशा राजनीति का हथियार बनाया, जबकि भाजपा ने गरीबों के उत्थान को सेवा का संकल्प माना है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानती है कि अगर गरीबी खत्म हो गई तो उसकी राजनीति भी खत्म हो जाएगी. इसी डर के कारण वह हर जनकल्याणकारी योजना का विरोध करती है. उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों का केंद्र गरीब, किसान, मजदूर और युवा हैं, जबकि कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति करती है.

बिलासपुर: मनरेगा यानी 'बीवीजी रामजी' योजना को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी टकराव एक बार फिर तेज हो गया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में कांग्रेस पर सीधा और कड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को महात्मा गांधी के नाम और सरनेम की जरूरत तो है, लेकिन उनके विचारों, ग्राम स्वराज और गरीब कल्याण से उसका कोई लेना-देना नहीं है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पुराने दौर की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि 1999 में शुरू हुई जवाहर समृद्धि योजना और बाद की योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार होता था. फर्जी मास्टर रोल भरे जाते थे और गरीबों का हक मारा जाता था. 2009 में योजनाओं के नाम बदले गए, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली. उन्होंने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिस्टम पूरी तरह बदला. तकनीक के जरिए पारदर्शिता लाई गई. सैटेलाइट निगरानी, जियो-टैगिंग, डिजिटल हाजिरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब हर काम पर नजर रखी जा रही है. भुगतान सात दिन में सुनिश्चित किया गया है और बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है.

योजना में हिमाचल को बड़ी राहत

अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस योजना में हिमाचल प्रदेश का हिस्सा सिर्फ 10 प्रतिशत होगा, जिससे राज्य को बड़ी राहत मिलेगी. अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज और गरीब कल्याण के विचारों को सिर्फ अपनाया नहीं, बल्कि जमीन पर उतारकर दिखाया है.

मनरेगा को लेकर कांग्रेस का पलटवार

वहीं, मनरेगा योजना को लेकर हिमाचल कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि गरीबों के हक पर हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश की तो कांग्रेस करारा जवाब देगी. विनय कुमार ने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि मनरेगा का नाम बदलकर इसे कमजोर करने के फैसले के खिलाफ प्रदेशभर में 'मनरेगा बचाओ संग्राम' को मजबूती से चलाया जाए.

