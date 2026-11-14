कांग्रेस की गारंटियों पर भाजपा नेताओं ने सुक्खू सरकार को घेरा, अनुराग ठाकुर, राजीव भारद्वाज से लेकर सुधीर शर्मा ने खोला मोर्चा
महिलाओं को ₹1500, युवाओं को नौकरी सहित कांग्रेस की 10 गांरटियों पर भाजपा के सांसद और विधायक ने सुक्खू सरकार पर किया जमकर प्रहार.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 8:30 PM IST|
Updated : November 14, 2026 at 10:25 PM IST
कांगड़ा: हिमाचल विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश की सियासत गरमा गई है. विपक्षी दल भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस की गारंटियों को लेकर सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इसी कड़ी में कांगड़ा दौरे पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर, राज्यसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज और धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और गंभीर आरोप लगाए.
'जनता के सवालों से मुंह छुपा रहे कांग्रेसी नेता'
जसवां-प्रागपुर में आयोजित युवा आक्रोश रैली में सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, "हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए चार वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन चुनावों के दौरान प्रदेश के युवाओं से किए गए वादों का आज तक कोई ठोस हिसाब नहीं दिया गया. कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने के लिए युवाओं को पांच लाख सरकारी नौकरियां देने की गारंटी दी थी, लेकिन आज युवा नौकरी के लिए भटक रहा है और सरकार अपनी गारंटी का जवाब देने से बच रही है. कांग्रेसी नेता जनता के सवालों से मुंह छुपा रहे हैं".
हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की दस गारंटियां आज प्रदेश की जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुकी हैं. महिलाओं को 1500 रुपये देने, युवाओं को रोजगार देने, किसानों-बागवानों को राहत देने और जनता से किए गए अन्य वादों पर सरकार की चुप्पी उसकी कार्यशैली को उजागर करती है. चुनाव के समय हर घर तक गारंटी पहुंचाने वाली कांग्रेस आज जनता के सवालों से बचती फिर रही है. सत्ता में आने के बाद गारंटियों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही होती है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बताना चाहिए कि आखिर इन गारंटियों को पूरा करने की समय सीमा क्या है?
राहुल गांधी को सैम पित्रौदा की बात सुननी चाहिए: अनुराग ठाकुर
वहीं, राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोपों पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए ने कहा, "राहुल गांधी देश में रहते कब हैं? जब सैम पित्रोदा ही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी फोन टैप नहीं करते, तो राहुल गांधी को उनकी बात सुननी चाहिए. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर प्रदेश के हर वर्ग को ठगने का आरोप लगाया".
राजीव भारद्वाज ने सुक्खू सरकार को चुनावी गारंटियों पर घेरा
वहीं, कांगड़ा-चंबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर चुनावी गारंटियों को लेकर तीखा हमला बोला. उन्होंने महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये देने के वादे को लेकर सरकार से जवाब मांगा और कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले प्रदेश की 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की सभी 25 लाख महिलाओं को यह राशि देने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार सीमित संख्या में महिलाओं को इसका लाभ देने की बात कर रही है. यदि सरकार अब इस योजना को लागू कर रही है तो जनवरी 2023 से लेकर अब तक की बकाया राशि भी महिलाओं को दी जानी चाहिए.
धर्मशाला से बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने भी सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला. सुधीर शर्मा ने कहा, "सरकार की विशेषज्ञता केवल एफआईआर दर्ज करने तक सीमित रह गई है. चार साल का कार्यकाल पूरा होने को है, लेकिन कांग्रेस सरकार अपनी दस गारंटियों को पूरा करने में नाकाम रही है. जनता के बढ़ते आक्रोश और सरकार की विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए विरोधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही हैं.
सुधीर शर्मा ने सांसद कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार पहाड़ खोद रही है, लेकिन उसमें से कुछ निकल नहीं रहा है. प्रदेश में पेंशनर्स और बेरोजगार अपने हक के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, जबकि सरकार जनहित के मुद्दों का समाधान करने के बजाय राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने में लगी हुई है.
'1500 देने का वादा करके महिलाओं को नियमों में उलझाया'
महिलाओं को 1500 रुपये देने की गारंटी पर सवाल उठाते हुए सुधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के समय प्रदेश की महिलाओं को यह राशि देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद इसे नियमों और शर्तों में उलझा दिया गया है. सरकार ने इस योजना को बीमा पॉलिसी की तरह बना दिया है, जिसमें इतनी शर्तें लगा दी गई हैं कि पात्र महिलाओं को इसका लाभ मिलना मुश्किल हो गया है. सरकार अब केवल साढ़े तीन लाख महिलाओं को लाभ देने की बात कर रही है, जबकि इस योजना को लेकर बार-बार सर्वे करवाए जा रहे हैं.
वहीं, अपने खिलाफ चल रही विजिलेंस जांच और मामलों पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक ने कहा कि यह कानूनी लड़ाई है और वह इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं. उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार के पास जितना जोर है, लगा ले. वह चाहते हैं कि उनके रहते हुए सरकार सच्चाई जनता के सामने लाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि एफआईआर और जांच के नाम पर उन्हें डराया नहीं जा सकता और वह जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे.
16 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सुधीर शर्मा ने कहा कि सरकार ने इस महत्वपूर्ण सत्र को महज औपचारिकता बनाकर रख दिया है. उन्होंने बताया कि 16 नवंबर को सुबह 11 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सदन के भीतर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी.
मुख्यमंत्री को अपना कुनबा संभालने की सलाह
कांग्रेस के भीतर चल रही राजनीतिक परिस्थितियों पर टिप्पणी करते हुए सुधीर शर्मा ने कहा कि वह भाजपा में हैं और कांग्रेस के अंदर कौन क्या करना चाहता है, यह उनका व्यक्तिगत मामला है. उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सलाह दी कि उन्हें दूसरों की बजाय पहले अपना कुनबा संभालने पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के विधायक खुद भाजपा नेताओं से कहते हैं कि उनके अपने कार्यकर्ता नाराज हैं और ऐसे माहौल में वे चुनाव में जनता के बीच कैसे जाएंगे?
सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि पता नहीं मुख्यमंत्री किस दुनिया में रहते हैं. उन्हें ओक ओवर की चारदीवारी से बाहर निकलकर प्रदेश के वास्तविक हालात देखने चाहिए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जब बाहर निकलते भी हैं तो ऐसे स्थानों पर जाते हैं, जहां जनसंख्या बहुत कम होती है और फिर पहली बार किसी मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने का कीर्तिमान बताया जाता है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थिति हास्यास्पद हो गई है. आम जनता को समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है और कांग्रेस के विधायकों तथा मंत्रियों को भी अपनी राजनीतिक स्थिति को लेकर असमंजस बना हुआ है.
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