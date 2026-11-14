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कांग्रेस की गारंटियों पर भाजपा नेताओं ने सुक्खू सरकार को घेरा, अनुराग ठाकुर, राजीव भारद्वाज से लेकर सुधीर शर्मा ने खोला मोर्चा

भाजपा नेताओं ने सुक्खू सरकार को घेरा ( ETV Bharat )

कांगड़ा: हिमाचल विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश की सियासत गरमा गई है. विपक्षी दल भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस की गारंटियों को लेकर सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इसी कड़ी में कांगड़ा दौरे पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर, राज्यसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज और धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और गंभीर आरोप लगाए.

'जनता के सवालों से मुंह छुपा रहे कांग्रेसी नेता' जसवां-प्रागपुर में आयोजित युवा आक्रोश रैली में सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, "हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए चार वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन चुनावों के दौरान प्रदेश के युवाओं से किए गए वादों का आज तक कोई ठोस हिसाब नहीं दिया गया. कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने के लिए युवाओं को पांच लाख सरकारी नौकरियां देने की गारंटी दी थी, लेकिन आज युवा नौकरी के लिए भटक रहा है और सरकार अपनी गारंटी का जवाब देने से बच रही है. कांग्रेसी नेता जनता के सवालों से मुंह छुपा रहे हैं".