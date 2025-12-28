ETV Bharat / state

हिमाचल आपदा के लिए केंद्र ने जारी की ₹601.92 करोड़ की मदद, अनुराग ठाकुर और जयराम ने जताया आभार

सांसद अनुराग ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ( File Photo )

मंडी: केंद्र सरकार की ओर से राहत एवं पुनर्वास के लिए PDNA (पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट) के तहत हिमाचल प्रदेश को 601.92 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की गई है. इस सहयोग के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर और पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है. भाजपा नेताओं ने कहा कि ये सहायता राशि आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने, क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना को सशक्त करने और आम जनजीवन को दोबारा पटरी पर आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. 'हिमाचल पीएम मोदी का दूसरा घर' सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा हिमाचल को अपना दूसरा घर माना है और यहां के हितों का खास ध्यान रखा है. केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर संवेदनशीलता दिखाते हुए आपदा प्रभावित हिमाचल के लिए 601.92 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का काम किया है. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, बादल फटने व लैंडस्लाइड से हुए नुकसान की भरपाई करने और पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई ये मदद हिमाचल के जख्मों पर मरहम लगाने के बराबर है. उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया. 'तटीयकरण कार्यों के लिए ₹8625 करोड़ का आवंटन' अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में पिछले 2-3 सालों के दौरान आई भीषण बाढ़, फ्लैश फ्लड और बादल फटने की घटनाओं के कारण बहुत क्षति हुई है. प्रदेश की प्राकृतिक संपदा, ग्रामीण ढांचे और जल स्रोतों के तटीकरण को भारी नुकसान हुआ है. प्रदेश में अवैध खनन माफिया और टिंबर माफिया के सक्रिय होने से नदियों और खड्डों का स्वरूप प्रभावित हुआ है. जिससे भारी बारिश के दौरान पानी का दबाव कई गुणा बढ़ जाता है और विनाशकारी बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है. भाजपा सांसद ने बताया कि हिमाचल में तटीयकरण कार्यों के लिए केंद्र सरकार ने 8625 करोड़ रुपए का आवंटन किया है. ये राशि मौजूदा संरचनाओं के पुनर्निर्माण और चैनलाइजेशन परियोजनाओं के लिए दी गई है.