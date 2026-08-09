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घर-घर तिरंगा, जन-जन तक राष्ट्रभक्ति का संदेश, अनुराग सिंहदेव संभालेंगे 4 राज्यों में अभियान की कमान

हर घर तिरंगा अभियान को इन चार राज्यों में जन-जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब अनुराग सिंहदेव के कंधों पर है. केंद्रीय टीम की ओर से अलग-अलग राज्यों की जिम्मेदारी नेताओं को सौंपी गई है. सिंहदेव को सिक्किम, नागालैंड, ओडिशा और बिहार का प्रभार मिला है. उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य सिर्फ राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगा फहराने तक सीमित नहीं है, बल्कि तिरंगे को घर-घर और जन-जन तक पहुंचाना है.

रायपुर : आजादी के जश्न को इस बार देशभर में तिरंगे के रंग में रंगने की तैयारी तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी के हर घर तिरंगा एवं तिरंगा यात्रा अभियान को लेकर केंद्रीय स्तर पर जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं. अभियान के लिए गठित केंद्रीय समन्वय समिति में छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव को शामिल किया गया है. उन्हें सिक्किम, नागालैंड, ओडिशा और बिहार जैसे चार राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

अनुराग सिंहदेव ने बताया कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य है और उनका प्रयास है हर घर तिरंगा, घर-घर तक तिरंगा पहुंचे. 15 अगस्त और 26 जनवरी में सिर्फ ध्वजारोहण करके अपने राष्ट्रीय कर्तव्य की इतिश्री नहीं करना है, बल्कि तिरंगे को घर-घर पहुंचाना है, जन-जन तक पहुंचाना है और तिरंगे को एक अभियान के रूप में लोगों तक लेकर जाना है.

तिरंगा यात्रा बनेगी अभियान की ताकत

हर घर तिरंगा अभियान के तहत चारों राज्यों में जगह-जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी. इन यात्राओं में बड़ी संख्या में युवाओं और छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा. अनुराग सिंहदेव के मुताबिक, तिरंगा यात्रा के जरिए राष्ट्रीय भक्ति और देश के प्रति गौरव की भावना को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.

नई पीढ़ी और आम लोगों तक ले जाए राष्ट्रभक्ति

अनुराग सिंहदेव न कहा की जगह-जगह पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी. उसमें बड़ी संख्या में युवा और छात्र की सहभागिता होगी. यह एक अच्छा अवसर है, राष्ट्रीय भक्ति को नई पीढ़ी तक और आम नागरिक तक लेकर जाएं.

अरुण सिंह की लीडरशिप में आगे बढ़ेगा अभियान

इस पूरे अभियान के लिए केंद्रीय स्तर पर टीम का गठन किया गया है. अनुराग सिंहदेव ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह अभियान के कोऑर्डिनेटर हैं. उनकी लीडरशिप में और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा.

घर-घर तिरंगा पहुंचाने पर जोर

अनुराग सिंहदेव ने तिरंगा फहराने से जुड़े पुराने नियमों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पहले तिरंगा फहराने को लेकर कई तरह के प्रोटोकॉल थे. समय सीमा निर्धारित थी और चिन्हित लोगों तथा चिन्हित स्थानों पर ही तिरंगा फहराने की व्यवस्था थी. अब नियमों में बदलाव के बाद आम नागरिकों को अपने घर पर तिरंगा फहराने का अवसर मिला है. इस बदलाव और राष्ट्रीय भावना को जन-जन तक पहुंचाना भी अभियान का अहम हिस्सा है.

जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, नया सर्कुलर लाया गया है. भारत सरकार ने इसे बहुत तेजी से अडॉप्ट किया. वास्तव में होना भी चाहिए कि हर देश के नागरिक को यह अवसर मिले, अधिकार मिले कि वह अपने घर में भी तिरंगा झंडा एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में फहरा सके. इसी भावना को हमको जनता तक पहुंचाना है. यह प्रयास सरकार और पार्टी का है-अनुराग सिंहदेव, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल

राष्ट्रभक्ति को जनभागीदारी से जोड़ने की तैयारी

हर घर तिरंगा अभियान का फोकस सिर्फ तिरंगा फहराने तक सीमित नहीं है. इसके जरिए राष्ट्रीय गौरव, देशभक्ति और नागरिक सहभागिता को जन-अभियान का रूप देने की तैयारी है. सिक्किम से बिहार और नागालैंड से ओडिशा तक तिरंगा यात्राओं के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश होगी. खास तौर पर युवाओं और छात्रों की भागीदारी पर फोकस रहेगा, ताकि देशभक्ति की भावना को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके.

कुल मिलाकर, इस बार हर घर तिरंगा अभियान को सिर्फ स्वतंत्रता दिवस के आयोजन तक सीमित रखने के बजाय इसे जनभागीदारी और राष्ट्रभक्ति के बड़े अभियान के रूप में आगे बढ़ाने की तैयारी है.