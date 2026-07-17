IB के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर अनुराग कुमार को क्यों मिली दिल्ली पुलिस की कमान ?; जानिए गृह मंत्रालय के इस कदम के मायने
आईपीएस अनुराग कुमार को दिल्ली का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है. वह 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं.
Published : July 17, 2026 at 7:10 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा कमान में शुक्रवार को एक बड़ा व रणनीतिक उलटफेर देखने को मिला है. केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के वर्तमान कमिश्नर सतीश गोलचा को अचानक पद से हटाकर उनके स्थान पर 1994 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिया है. जहां एक तरफ अनुराग कुमार की नियुक्ति को दिल्ली में 'इंटेलीजेंस-बेस्ड पुलिसिंग' के एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है.
नए कमिश्नर अनुराग कुमार से हाई-टेक और प्रो-एक्टिव पुलिसिंग की उम्मीद
इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) में बतौर स्पेशल डायरेक्टर लंबा वक्त बिताने वाले आईपीएस अनुराग कुमार पिछले दो दशकों से देश की आंतरिक सुरक्षा की रणनीतियां बुनने में अहम भूमिका निभा रहे थे. वह पूर्व में दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले के डीसीपी भी रह चुके हैं, जिससे उन्हें राजधानी दिल्ली की भौगोलिक व राजनीतिक संवेदनशीलता का जमीनी अनुभव है. आईपीएस अनुराग कुमार अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित भी हो चुके हैं. उनके दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाए जाने से राजधानी को कई मोर्चों पर बड़े फायदे की उम्मीद है.
- क्राइम पर प्रिवेंटिव एक्शन: खुफिया तंत्र के 20 साल के बड़े अनुभव के साथ नए कमिश्नर अनुराग कुमार के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस प्रो-एक्टिव मोड पर काम करेगी. यानी वारदात होने के बाद जांच करने के बजाय, खुफिया इनपुट्स के आधार पर संगठित अपराधों व गैंगवार को होने से पहले ही रोक दिया जाएगा.
- मजबूत एंटी-टेरर ग्रिड: आईबी में आतंकवाद विरोधी रणनीतियों को संभालने के उनके अनुभव से दिल्ली का सुरक्षा तंत्र और अधिक अभेद्य होगा. साथ ही विभिन्न केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल बेहतर होगा.
- साइबर क्राइम पर लगाम: इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से आने के कारण अनुराग कुमार तकनीकी रूप से बेहद सक्षम हैं. उनके इस बैकग्राउंड का लाभ दिल्ली को ऑनलाइन ठगी व डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ एक आधुनिक, हाई-टेक पुलिसिंग के रूप में मिलेगा.
बदलाव से सुरक्षा व्यवस्था में नई ऊर्जा की उम्मीद
आईपीएस सतीश गोलचा दिल्ली पुलिस कमिश्नर पद से हटाकर एलजी कार्यालय शिफ्ट किए जाने के इस अप्रत्याशित फैसले पर दिल्ली पुलिस महासभा के अध्यक्ष व दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी वेद भूषण ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. उन्होंने कहा है कि दिल्ली के इतिहास में इस तरह से कमिश्नर को हटाकर उपराज्यपाल कार्यालय में अटैच करने का फैसला पहली बार हुआ है.
पूर्व एसीपी वेद भूषण का ये भी कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया यह त्वरित फैसला साफ संकेत देता है कि गृह मंत्रालय राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढिलाई नहीं चाहता है. दिल्ली पुलिस एक बेहद समर्पित बल है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि नए पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार के टैक्टिकल और इंटेलीजेंस अनुभवों के दम पर दिल्ली पुलिस अधिक आधुनिक व पारदर्शी तरीके से काम करेगी, जिससे न सिर्फ कानून-व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि आम जनता व सुरक्षा व्यवस्था में भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा.
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