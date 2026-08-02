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जयपुर में अनुराधा पौडवाल की भक्ति संध्या, बोलीं- आज की पीढ़ी धर्म से दूर नहीं, मूल्यांकन करके चुनती है राह

​जयपुर में आयोजित कृष्ण भजन संध्या में अनुराधा पौडवाल ने प्रस्तुति दी. साथ ही उन्होंने युवाओं, एआई तकनीक और कथावाचकों पर बेबाक विचार रखे.

जयपुर में अनुराधा पौडवाल की भक्ति संध्या
जयपुर में अनुराधा पौडवाल की भक्ति संध्या (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 2, 2026 at 8:25 AM IST

5 Min Read
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जयपुर : गुलाबी नगरी और छोटी काशी के नाम से विख्यात जयपुर शहर सावन के इस पावन महीने में पूरी तरह श्रीकृष्ण की भक्ति में लीन नजर आ रहा है. अवसर था 'गुप्त वृंदावन धाम' संस्था की ओर से आयोजित भव्य 'कृष्ण भजन संध्या' का, जहां देश की प्रसिद्ध गायिका, पद्मश्री और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अनुराधा पौडवाल के सुरीले भजनों ने समां बांध दिया. देर शाम तक चले इस दिव्य आयोजन में जयपुर शहर ही नहीं, बल्कि आसपास के तमाम क्षेत्रों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने भक्ति रस का आनंद लिया और झूमते-गाते दिखे.

आध्यात्मिकता को अपने नजरिए से समझती है नई पीढ़ी : इससे पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने युवाओं की सोच, भक्ति संगीत, एआई तकनीक और कथावाचकों से जुड़े विवादों पर बेबाकी से अपनी बात रखी. दिल्ली में युवाओं के हालिया प्रदर्शन, उनकी सोच और आध्यात्मिक जुड़ाव को लेकर अनुराधा पौडवाल ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी आध्यात्मिकता से दूर नहीं है, बल्कि उसे अपने नजरिए से समझती और अपनाती है. उन्होंने कहा कि जिस तरह उनकी पीढ़ी आध्यात्मिकता को देखती थी, आज के युवाओं का दृष्टिकोण उससे अलग है.

​छोटी काशी में गूंजा अनुराधा पौडवाल का स्वर (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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नई पीढ़ी का सोचने और समझने का तरीका बदल चुका है, इसलिए उन्हें पुराने नजरिए से नहीं परखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि पहले जीवन अपेक्षाकृत सरल था, जबकि आज की परिस्थितियां कहीं अधिक जटिल हैं. बावजूद इसके आज का युवा इन चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना करना जानता है. अनुराधा ने कहा कि नई पीढ़ी केवल किसी की कही हुई बात पर विश्वास करने वाली नहीं है, बल्कि हर विषय का व्यावहारिक मूल्यांकन करती है और उसके बाद अपनी राय बनाती है। यही वजह है कि उन्हें आज के युवाओं पर पूरा भरोसा है.

​छोटी काशी में गूंजा अनुराधा पौडवाल का स्वर
​छोटी काशी में गूंजा अनुराधा पौडवाल का स्वर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

भजन गायन की शुरुआत ही युवाओं की सबसे बड़ी ताकत बनेगी : अनुराधा पौडवाल ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा आज भक्ति संगीत और भजन गायन की ओर आकर्षित हो रहे हैं. ये बेहद सकारात्मक बदलाव है. उनके अनुसार, जो युवा आज भजन गा रहे हैं और आध्यात्मिक संगीत से जुड़ रहे हैं, वही साधना आगे चलकर उनके व्यक्तित्व और जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बनेगी. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में युवा भक्ति संगीत और आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़ रहे हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है. उनके अनुसार, यही आध्यात्मिक जुड़ाव भविष्य में युवाओं के व्यक्तित्व और जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनेगा.

बॉलीवुड की उम्र सीमित, भक्ति संगीत सनातन : बॉलीवुड में सफलता के शिखर पर रहते हुए फिल्मी गायकी छोड़कर पूरी तरह भक्ति संगीत को अपनाने के फैसले पर अनुराधा पौडवाल ने कहा कि ये उनका अपना निर्णय था. उन्होंने कहा कि फिल्मी दुनिया की अपनी एक सीमित उम्र होती है, लेकिन भगवान, संस्कृति और भक्ति से जुड़ा संगीत कभी समाप्त नहीं होता. ये सनातन है और हमेशा लोगों के जीवन का हिस्सा बना रहेगा. यही सोच उन्हें भक्ति संगीत की ओर लेकर आई.

भजन रस में श्रोता हुए मंत्र मुक्त
भजन रस में श्रोता हुए मंत्र मुक्त (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

तकनीक का सही उपयोग होगा तो संगीत की आत्मा भी सुरक्षित रहेगी : रीमिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते प्रभाव के बीच संगीत की मौलिकता पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हर नई तकनीक के दो पहलू होते हैं. यदि उसका सकारात्मक उपयोग किया जाए तो उससे संगीत को नुकसान नहीं, बल्कि फायदा भी हो सकता है. उन्होंने कहा कि किसी भी बदलाव को पूरी तरह गलत नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा है.

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सवाल पूछने वालों को भी मर्यादा समझनी चाहिए : हाल के दिनों में कथावाचकों के विवादित बयानों को लेकर पूछे गए सवाल पर अनुराधा पौडवाल ने कहा कि केवल जवाब देने वाले की ही नहीं, बल्कि सवाल पूछने वाले की भी जिम्मेदारी होती है. उन्होंने कहा कि आजकल किसी एक रील या बयान के आधार पर उसी तरह के सवाल लगातार पूछे जाते हैं, जिससे अनावश्यक विवाद पैदा होते हैं. उन्होंने कहा कि संतों और आध्यात्मिक गुरुओं की अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा होती है. इसलिए उनसे प्रश्न पूछते समय भी उस मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए. जैसे शंकराचार्य जैसे संतों से किसी भी प्रकार के ऊल-जलूल सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए.

भजन गायिका अनुराधा पौडवाल ने जयपुर में दी प्रस्तुति
भजन गायिका अनुराधा पौडवाल ने जयपुर में दी प्रस्तुति (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

'हरे कृष्ण' महामंत्र से गूंजा सभागार : भजन संध्या कार्यक्रम की शुरुआत अनुराधा पौडवाल ने महामंत्र 'हरे कृष्ण, हरे राम' से की. उनके सुरों के साथ पूरा ऑडिटोरियम भक्ति में डूब गया. कृष्ण भजनों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए. देर शाम तक चले इस भक्ति संध्या कार्यक्रम में जयपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु शामिल हुए.

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गुप्त वृंदावन धाम बनेगा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र : कार्यक्रम में गुप्त वृंदावन धाम के अध्यक्ष अमितासना दास ने बताया कि निर्माणाधीन गुप्त वृंदावन धाम केवल एक मंदिर नहीं होगा, बल्कि दर्शन, हरिनाम संकीर्तन, प्रसाद वितरण, गौसेवा, आध्यात्मिक शिक्षा, संस्कार और भारतीय संस्कृति के संरक्षण का वैश्विक केंद्र बनेगा. यहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं को श्रीकृष्ण दर्शन, भगवन्नाम, प्रसाद और आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कृष्ण भक्ति और सनातन संस्कृति का संदेश पहुंचाना है.

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