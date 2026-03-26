‘तम्मा तम्मा’ से ‘बहुत प्यार करते हैं’ तक, उदयपुर में अनुराधा पौडवाल की धमाकेदार बॉलीवुड नाइट
अनुराधा पौडवाल ने उदयपुर में अपनी मधुर आवाज से दर्शकों को सम्मोहित कर दिया.
Published : March 26, 2026 at 10:35 PM IST
उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर में गुरुवार की शाम बॉलीवुड नाइट की धूम रही. पद्मश्री अनुराधा पौडवाल ने भारतीय लोककला मंडल में स्व. इंदिरा मुर्डिया की 73वीं जन्म जयंती के अवसर पर अपनी मधुर आवाज से दर्शकों को पूरी तरह सम्मोहित कर लिया. अनुराधा पौडवाल ने जब 1990 की फिल्म थानेदार का सुपरहिट गाना ‘तम्मा-तम्मा लोगे’ गाया तो पूरा हॉल खड़ा होकर झूम उठा. दर्शक उनके साथ गाते हुए तालियां बजाने लगे.
इसके बाद आशिकी के सदाबहार गाने ‘धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना’ और ‘नजर के सामने जिगर के पास’ ने युवाओं को खास तौर पर आकर्षित किया. दिल है के मानता नहीं का ‘अदाएं भी हैं मोहब्बत भी हैं’ सुनाकर अनुराधा ने ऑडियंस का दिल जीत लिया. पहले हाफ के बाद पुरस्कार वितरण हुआ. दूसरे हाफ में अनुराधा पौडवाल के मंच पर आने से पहले ही दर्शकों ने “अनुराधा-अनुराधा” के नारों से उनका स्वागत किया.
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उन्होंने शोर (1972) का क्लासिक गाना ‘एक प्यार का नगमा है’ गाया तो पूरा पांडाल उनके साथ गुनगुनाने लगा. फिल्म जब जब फूल खिले का ‘ये समा समा है ये प्यार का’ और ममता का ‘रहे ना रहे हम’ सुनाकर उन्होंने पुरानी यादों को ताजा कर दिया. जब उन्होंने साजन का ब्लॉकबस्टर गाना ‘बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम’ गाया तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा लोककला मंडल गूंज उठा. ‘सांसों की जरूरत है’ गीत भी खूब सराहा गया.
कल का कार्यक्रम: कल 27 मार्च को मशहूर फिल्म निर्माता-निर्देशक इंद्र कुमार की फिल्मों के संगीत का सफर प्रस्तुत किया जाएगा. इस संगीतमय यात्रा में हूनरबाज टीवी शो से प्रसिद्ध हार्मोनी ऑफ पाइन्स (हिमाचल प्रदेश पुलिस बैंड) की 15 सदस्यीय टीम अपनी पहली बार उदयपुर में प्रस्तुति देगी.