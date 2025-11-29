ETV Bharat / state

अनुप्रिया पटेल ने अपना दल एस में किए बड़े बदलाव; 9 नेताओं को उत्तर प्रदेश इकाई में मिली अहम जिम्मेदारी

साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन ने उठाया कदम, प्रदेश अध्यक्ष ने की नए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा.

अपना दल एस में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति.
अपना दल एस में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति. (Photo Credit; Apna Dal Sonelal)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 8:54 PM IST

लखनऊ : अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने संगठन में बड़े बदलाव किए हैं. उत्तर प्रदेश में प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और प्रदेश सचिव जैसे पदों पर नेताओं को नियुक्ति दी गई है. 9 नेताओं को उत्तर प्रदेश इकाई में महत्वपूर्ण स्थान मिला है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आरपी गौतम ने शनिवार की देर शाम को नए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की.

आरपी गौतम की ओर से जारी नियुक्ति पत्र में कहा गया है कि अनिल सिंह परसिया जो मिर्जापुर के रहने वाले हैं उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है. इसी तरह बस्ती के रहने वाले राम सिंह पटेल को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है.

देवरिया के रहने वाले अरविंद पटेल को प्रदेश महासचिव बनाया गया है. प्रयागराज गंगापार के रहने वाले दुर्गा प्रसाद पटेल को भी प्रदेश महासचिव बनाया गया है. इसी तरह लखनऊ की शिखा सिंह को भी प्रदेश महासचिव बनाया गया है.

पदाधिकारियों की लिस्ट.
पदाधिकारियों की लिस्ट. (Photo Credit; Apna Dal Sonelal)

प्रयागराज के रवि नंदन यादव को प्रदेश सचिव बनाया गया है. इसी तरह बहराइच के ओम प्रकाश पटेल, बलरामपुर के शिव कुमार, जौनपुर से सुनील पटेल को भी प्रदेश सचिव बनाया गया है.

प्रदेश अध्यक्ष आरपी गौतम ने बताया कि सभी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि साल 2027 के चुनाव को देखते हुए अपने-अपने क्षेत्र में पार्टी संगठन को मजबूत करने का हर संभव प्रयास करें. जिससे उत्तर प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी अपना दल सोनेलाल 2027 के विधानसभा चुनाव में पहले से और भी बेहतर प्रदर्शन कर सके.

वहीं इससे पहले जून में भी संगठन ने विभिन्न इकाइयों के प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की थी. यह निर्णय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के अनुमोदन के बाद लिया गया था. इसके तहत व्यापार, अल्पसंख्यक, विधि, शिक्षक, युवा, श्रमिक, छात्र, अनुसूचित जाति/जनजाति, बौद्धिक, सहकारिता, चिकित्सा और आईटी मंचों के लिए 12 नए नेतृत्व का चयन किया गया था.

यह भी पढ़ें : अनुप्रिया पटेल का बड़ा कदम; पार्टी में स्टेट लेवल पर बनाए 12 अध्यक्ष; इन्हें मिली जिम्मेदारी, यहां देखिए लिस्ट

