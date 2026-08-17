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मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल ने वरिष्ठ नागरिकों में बांटे सहायक उपकरण

अनुप्रिया पटेल ने राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 100 वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण प्रदान किए

मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल ने वरिष्ठ नागरिकों में बांटी सहायक उपकरण
मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल ने वरिष्ठ नागरिकों में बांटी सहायक उपकरण (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 9:04 PM IST

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मिर्जापुर: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सोमवार प्रधानमंत्री दिव्याशा-वयोश्री केंद्र का उद्घाटन को जनपद वासियों को बड़ी सौगात दी. इस अवसर पर अनुप्रिया पटेल ने 21 लाख रुपये के निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित किए.

इसके अलावा अनुप्रिया पटेल ने राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 100 वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण प्रदान किए. भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) के सहयोग से यह वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ.

इस दौरान अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले दिनों जिले के विभिन्न ब्लॉकों और पंचायतों में शिविर लगाकर दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों का परीक्षण किया गया था. जिनमें से लगभग 4 हजार लोगों को सहायक उपकरणों के लिए चयनित किया गया है. हालांकि, फिलहाल 100 वरिष्ठ नागरिकों को ही उपकरण दिए जा रहे हैं, बाकी लोगों को अन्य कार्यक्रम में बुलाकर दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दिव्याशा-वयोश्री केंद्र का उद्देश्य जरूरतमंदों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है. ये सुविधाएं महिला अस्पताल में ही उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उनके दैनिक जीवन को सुगम बनाना है. इन सहायक उपकरणों से लाभार्थियों को आवागमन और रोजमर्रा के कार्यों में आसानी होगी.

बांटे गए सहायक उपकरणों मे मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, नी-ब्रेस, हियरिंग एड, वॉकर, स्पाइनल सपोर्ट, सेल फोन, सिलिकॉन तकिया सहित अन्य जीवनोपयोगी उपकरण शामिल हैं. बारिश के बाद फिर कैंप लगाया जाएगा और बचे सभी लोगों में करोड़ो के उपकरण बांटे जाएंगे.

ये भी पढ़ें: दिव्यांगों के जीवन को सफल बनाने के लिए सरकार है कृत संकल्पित- केशरी देवी पटेल

ये भी पढ़ें: दिव्यांगों के जीवन को सफल बनाने के लिए सरकार है कृत संकल्पित- केशरी देवी पटेल

TAGGED:

UNION MINISTER ANUPRIYA PATEL
PM DIVYASHA VAYOSHRI KENDRA
RASHTRIYA VAYOSHRI YOJANA
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