भाजपा के कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष से अनुप्रिया पटेल की बढ़ी टेंशन, यूपी में अपना दल (S) ने बनाई नई रणनीति

बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी समाज से बनाए जाने के बाद अनुप्रिया पटेल ने यूपी में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कसी कमर

भाजपा यूपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और अपना दल (एस) अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल. (ETV Bharat)
लखनऊ: भाजपा ने कुर्मी समाज के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. इस फैसले के बाद एनडीए के सहयोगी दल अपना दल (सोनेलाल) में तेजी से हलचल मच गई है. पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस नियुक्ति को गंभीरता से लिया है और संगठन को मजबूत करने की नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है.

अपना दल का जनाधार कुर्मी समाजः बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी से आते हैं और महाराजगंज से सात बार के सांसद रह चुके हैं. भाजपा की यह नियुक्ति 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ओबीसी वोट बैंक, खासकर कुर्मी समाज को मजबूती देने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है. उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज की आबादी लगभग 7-8 प्रतिशत है, जो कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाती है. भाजपा पहले भी कुर्मी नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष बना चुकी है. लेकिन इस बार यह कदम अपना दल (एस) के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है. क्योंकि अनुप्रिया पटेल भी कुर्मी समाज से हैं और उनका जनाधार मुख्य रूप से पूर्वांचल में कुर्मी वोटरों पर टिका है.

कार्यकर्ताओं से संगठन मजबूत करने की अपीलः ऐसे में अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि अब संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करना होगा. 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए हर विधानसभा क्षेत्र और हर बूथ तक पहुंच बनानी होगी. अनुप्रिया ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे सिर्फ कुर्मी समाज तक सीमित न रहें, बल्कि दलित, अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य वर्ग के लोगों को भी पार्टी से जोड़ें.

संगठन विस्तार पर जोरः सूत्रों के अनुसार, राजनीति में अपना दल (एस) अपनी अलग पहचान बनाए रखने और भाजपा पर निर्भरता कम करने की कोशिश में है. पिछले कुछ समय में अपना दल ने संगठन विस्तार पर जोर दिया है. पार्टी ने विभिन्न मंचों जैसे व्यापार, अल्पसंख्यक, शिक्षक आदि के लिए प्रदेश स्तर के अध्यक्ष नियुक्त किए हैं. अब अनुप्रिया पटेल की नई रणनीति के तहत बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, सदस्यता अभियान तेज करना और स्थानीय मुद्दों पर जनसंपर्क बढ़ाना मुख्य एजेंडा बनेगा.

भाजपा को कुर्मी वोटों को मिलेगा फायदाः राजनीतिक विश्लेषक उमाशंकर दुबे ने बताया कि पंकज चौधरी की नियुक्ति से कुर्मी वोटों पर भाजपा का दबदबा बढ़ सकता है. लेकिन अनुप्रिया पटेल की मेहनत से अपना दल अपनी अलग ताकत दिखा सकता है. 2027 के चुनाव में एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे और वोट बैंक की लड़ाई दिलचस्प होगी. अपना दल इस चुनौती को अवसर में बदलने की तैयारी में जुट गया है.



पार्टी पूरे प्रदेश में अपना जन आधार बनाने के लिए प्रयासरत है. हम विधानसभा में उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी सीटों की संख्या के आधार पर हैं. हम पिछड़ों दलितों की आवाज उठा रहे हैं और हमें हर बूथ तक पहुंचाने की जरूरत है. हर स्तर पर प्रयास किया जा रहे हैं. -अनुप्रिया पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष-अपना दल (एस)

