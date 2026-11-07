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अनूपपुर के युवक को दुबई में पड़ा दिल का दौरा, 3 सप्ताह की जंग के बाद एयर एंबुलेंस से वतन वापसी

अनूपपुर के ज्ञानेंद्र तिवारी को एम्स में कराया भर्ती ( ETV BHARAT )

अनूपपुर : अपनों के लौटने की उम्मीद और लंबे इंतजार के बाद अनूपपुर के ज्ञानेंद्र तिवारी दुबई से एयर एंबुलेंस के माध्यम से सुरक्षित भारत पहुंच गए. बेहतर उपचार के लिए उन्हें दिल्ली एम्स भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उपचार जारी है. पिछले 15 अक्टूबर से दुबई के अल-जहरा हॉस्पिटल मे भर्ती ज्ञानेन्द्र तिवारी को केन्द्र तथा राज्य सरकार के सहयोग से 5 नवंबर को तड़के 4 बजे दिल्ली लाया गया. उन्हें सीधे एम्स ले जाया गया.

दोस्तों के साथ घूमने दुबई गए थे ज्ञानेंद्र