अनूपपुर के युवक को दुबई में पड़ा दिल का दौरा, 3 सप्ताह की जंग के बाद एयर एंबुलेंस से वतन वापसी
आखिरकार अनूपपुर के ज्ञानेंद्र तिवारी की वतन वापसी हो गई. उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया. फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 12:56 PM IST
अनूपपुर : अपनों के लौटने की उम्मीद और लंबे इंतजार के बाद अनूपपुर के ज्ञानेंद्र तिवारी दुबई से एयर एंबुलेंस के माध्यम से सुरक्षित भारत पहुंच गए. बेहतर उपचार के लिए उन्हें दिल्ली एम्स भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उपचार जारी है. पिछले 15 अक्टूबर से दुबई के अल-जहरा हॉस्पिटल मे भर्ती ज्ञानेन्द्र तिवारी को केन्द्र तथा राज्य सरकार के सहयोग से 5 नवंबर को तड़के 4 बजे दिल्ली लाया गया. उन्हें सीधे एम्स ले जाया गया.
दोस्तों के साथ घूमने दुबई गए थे ज्ञानेंद्र
दुबई में हार्ट अटैक के बाद पिछले 22 दिन से जिंदगी की जंग लड़ रहे ज्ञानेंद्र तिवारी की वतन वापसी का रास्ता लंबे संघर्ष के बाद खुल सका. ज्ञानेंद्र के पिता राजेंद्र तिवारी शिक्षक हैं. परिजनों का कहना है कि दुबई के अल-जहरा अस्पताल में इलाज के दौरान दौरान प्रतिदिन लगभग 4 लाख रुपये का खर्च आ रहा था. मध्यम परिवार के लिए ये राशि बहुत बड़ी होती है. ज्ञानेंद्र के इलाज पर परिजन मोटी रकम खर्च कर चुके हैं.
केंद्र व राज्य सरकार के प्रयास से वापसी
ज्ञानेंद्र की स्वदेश वापसी के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क एवं आवश्यक समन्वय किया गया. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल और शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह ने भी ज्ञानेंद्र की सुरक्षित भारत वापसी और बेहतर उपचार सुनिश्चित कराने के लिए लगातार प्रयास किए. रिश्तेदार देवेन्द्र तिवारी ने बताया "ज्ञानेंद्र तिवारी की स्वदेश वापसी को लेकर पूरा परिवार लगातार चिंतित था. वापसी में सहयोग करने वाले सभी लोगों के प्रति परिवार की ओर से आभार."
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15 अक्टूबर को आया था कार्डियक अरेस्ट
अनूपपुर के रहने वाले ज्ञानेंद्र तिवारी को 15 अक्टूबर को कार्डियक अरेस्ट आया था. इसके बाद उन्हें दुबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था. विदेश के अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रहने के बाद परिवार के लोगों को उनकी चिंता हो रही थी. आगे के इलाज के लिए भारत वापस लाने के लिए परिवार परेशान था.