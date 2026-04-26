अनूपपुर में जंगली हाथी के हमले में महिला की मौत, पति और 6 साल का बेटा गंभीर घायल
अनूपपुर में जंगल के रास्ते खेत से घर जा रहे एक परिवार पर जंगली हाथी का हमला. महिला की मौत, पति और बेटा घायल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 26, 2026 at 10:51 PM IST
अनूपपुर: जंगली हाथी के हमले से एक महिला की मौत हो गई और उसके पति और पुत्र घायल हो गए. जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना ग्राम पंचायत बरबसपुर के भोलगढ़ गांव के जंगल की है. यह गांव जिला पंचायत से 8 किलोमीटर दूर है.
जंगल के रास्ते से खेत से घर जा रहा था परिवार
भोलगढ़ गांव में जंगल के रास्ते से एक परिवार खेत से दोपहर में घर जा रहा था. इनका सामना यहां एक जंगली हाथी से हो गया. हाथी ने दौड़ाकर एक महिला को पहले पकड़ा और पैर से कुचल दिया. जिससे महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. हाथी द्वारा महिला के पति और बेटे को भी घायल कर दिया लेकिन घटना में सुरक्षित बच गए. दोनों को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है.
हाथी के हमले में महिला की मौत, पति और बेटा घायल
रविवार की दोपहर ग्राम पंचायत बरबसपुर के भोलगढ़ गांव निवासी समयलाल पाव अपने परिवार के 6 सदस्यों के साथ खेत में थे. दोपहर करीब 3 बजे के लगभग खेत से जंगल होकर भोलगढ़ गांव की तरफ आ रहा था.
परिवार के सदस्य मानसिंह पाव ने बताया, "पगडंडी रास्ते के पास खड़े एक हाथी ने अचानक प्रेमवती पाव 30 वर्ष पर हमला कर दिया. महिला भाग नहीं सकी और उसने महिला को पटकर पैर से कुचल दिया. जिससे घटनास्थल पर ही महिला की मौत हो गई. इसके बाद हाथी वहां मौजूद महिला के पति राममनोज पाव 32 वर्ष और पुत्र दीपक पाव 6 वर्ष की ओर बढ़ा और दोनों को पटककर घायल कर दिया. दोनों के शोर मचाने हाथी वहां से हटा तो दोनों दूर भागे और परिवार के लोगों को फोन से घटना की जानकारी दी."
वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची
सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को भोलगढ़ गांव लेकर आई. इसके बाद निजी वाहन से इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा. घटना की जानकारी मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पहुंचे. महिला को मारने के बाद हाथी घटनास्थल के आसपास ही काफी देर तक रहा. जिसे वन विभाग की टीम ने वहां से भगाया. इसके बाद वन विभाग के कर्मचारी मृतका के शव को अस्पताल लेकर पहुंचे.
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वन विभाग ने कराई मुनादी
वन विभाग के डीएफओ डेविड वेंकटराव चनाप ने ईटीवी भारत को बताया कि "हाथी के हमले से एक महिला की मृत्यु हो गई है और शेष 2 लोगों का उपचार जिला चिकित्सालय में कराया जा रहा है. विभाग के द्वारा वन क्षेत्र के भोलगढ़, चटुआ, खांड़ा, पौड़ी, मानपुर, बरबसपुर, सोनटोला के साथ हाथी से प्रभावित ग्रामों के ग्रामीणों को रात के समय सचेत एवं सतर्क रहने की बात कही है. इसके साथ ही हाथी से दूरी बनाए रखने मुनादी भी कराई गई है.