अनुपपुर में ग्रामीणों का टूटा धैर्य, खुद ही निकल पड़े सड़क बनाने, उठा लिया फावड़ा और कुदाल

अनुपपुर में ग्रामीणों ने खुद बनाई सड़क ( ETV Bharat )

अनूपपुर: मध्य प्रदेश के अनूपपुर की सबसे समृद्ध नगरपालिका मानी जाने वाली बिजुरी से हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां वार्ड क्रमांक 7 कपिलधारा के बरघाट मोहल्ले के लोगों का धैर्य आखिरकार जवाब दे गया. बरघाट मोहल्ले में लंबे समय से सड़क निर्माण का इंतजार कर रहे ग्रामीणों ने खुद तगाड़ी और फावड़ा उठाकर सड़क बनाने का जिम्मा संभाल लिया. मोहल्ले में नहीं पहुंचती थी एंबुलेंस स्थानीय निवासी संतोष ने बताया कि "मोहल्ले में आज तक एक भी पक्की सड़क का निर्माण नहीं किया गया, जिसके चलते स्थानीय निवासियों का आवागमन बेहद कठिन हो गया है. बरसात के दिनों में कीचड़, पानी भरने और फिसलन की वजह से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को परेशानी उठानी पड़ती है. बीमारी या आपातकालीन स्थिति में एंबुलेंस तक इन गलियों में नहीं पहुंच पाती है. जिसके चलते कई बार गंभीर परिस्थितियां बन जाती हैं."