अनुपपुर में ग्रामीणों का टूटा धैर्य, खुद ही निकल पड़े सड़क बनाने, उठा लिया फावड़ा और कुदाल

मध्य प्रदेश के अनूपपुर में झूठे वादों से तंग आकर ग्रामीणों ने खुद उठाया तगाड़ी और फावड़ा, आपस में पैसे इकट्ठा कर बना डाली सड़क.

ANUPPUR VILLAGERS BUILT ROAD
अनुपपुर में ग्रामीणों ने खुद बनाई सड़क (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 7:46 PM IST

2 Min Read
अनूपपुर: मध्य प्रदेश के अनूपपुर की सबसे समृद्ध नगरपालिका मानी जाने वाली बिजुरी से हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां वार्ड क्रमांक 7 कपिलधारा के बरघाट मोहल्ले के लोगों का धैर्य आखिरकार जवाब दे गया. बरघाट मोहल्ले में लंबे समय से सड़क निर्माण का इंतजार कर रहे ग्रामीणों ने खुद तगाड़ी और फावड़ा उठाकर सड़क बनाने का जिम्मा संभाल लिया.

मोहल्ले में नहीं पहुंचती थी एंबुलेंस

स्थानीय निवासी संतोष ने बताया कि "मोहल्ले में आज तक एक भी पक्की सड़क का निर्माण नहीं किया गया, जिसके चलते स्थानीय निवासियों का आवागमन बेहद कठिन हो गया है. बरसात के दिनों में कीचड़, पानी भरने और फिसलन की वजह से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को परेशानी उठानी पड़ती है. बीमारी या आपातकालीन स्थिति में एंबुलेंस तक इन गलियों में नहीं पहुंच पाती है. जिसके चलते कई बार गंभीर परिस्थितियां बन जाती हैं."

ग्रामीणों ने खुद उठाया तगड़ी और फावड़ा (ETV Bharat)

संबंधित अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप

स्थानीय लोगों ने नगर पालिका को कई बार अपनी समस्या से अवगत कराया, इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ. स्थानीय निवासी संतोष ने बताया कि "मैंने कई बार समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन समाधान नहीं होने से लगातार परेशानियां बढ़ती चली गईं. आखिर में मोहल्ले के दर्जनों लोग एकजुट हुए और खुद ही मिट्टी, गिट्टी डालकर सड़क बनाने का कार्य शुरू कर दिया."

सड़क निर्माण में महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर लिया हिस्सा

सड़क निर्माण में महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपने स्तर पर काम को आगे बढ़ाया. ग्रामीणों का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल एक बेहतर सड़क की सुविधा प्राप्त करना है, ताकि रोजमर्रा का जीवन सुचारु रूप से चल सके और आपात स्थितियों में किसी की जान जोखिम में न पड़े.

anuppur villagers constructed road
अनुपपुर में लोगों ने बना डाली सड़क (ETV Bharat)

संबंधित मामले में नगर पालिका के सीएमओ पवन कुमार साहू ने ईटीवी भारत को बताया कि "बरघाट मोहल्ले के लोग जिधर से आवागमन करते हैं वह वन क्षेत्र में आता है. रोड बनाने के लिए वन विभाग को अनुमति के लिए भेजा गया है. 2 साल पहले अस्थाई तौर पर रोड तथा पुलिया का निर्माण कराया गया था."

