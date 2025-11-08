ETV Bharat / state

आदिवासियों के लिए औषधि का खजाना है अमरू, ठंड के मौसम में स्टोर कर लेते हैं फल और फूल

मध्य प्रदेश के अलावा झारखंड,छत्तीसगढ़ और दक्षिण भारत में होता है रोजेल यानि अमरू का पौधा. आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा में होता है जमकर उपयोग.

ANUPPUR TRIBALS MEDICINE ROSELLE
आदिवासियों के लिए औषधि का खजाना है अमरू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 7:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अनूपपुर: मध्य प्रदेश का अनूपपुर आदिवासी अंचल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है. यहां का आदिवासी समाज जंगलों से मिलने वाली प्राकृतिक चीजों पर निर्भर रहते हैं. यहां रहने वाले आदिवासी मौसम के हिसाब से जो भी जीवन यापन के लिए उपयोग चीजें होती हैं उनको स्टोर कर लेते हैं. इन वस्तुओं को आदिवासी परंपरा के उसका अलग-अलग मौसम में उपयोग करते हैं.

ऐसा ही एक पौधा है रोजेल, इसे आदिवासी अमरू कहते हैं. आदिवासी सर्दियों के समय मिलने वाले रोजेल (अमरु) के फल और फूल के साथ पुष्पगुच्छों को स्टोर करके रख लेते हैं. आदिवासी इसे समय और आवश्यकता के अनुसार उपयोग करते हैं. जिसका वैज्ञानिक नाम हिबिस्कस सब्दारिफा (Hibiscus sabdariffa) है. अलग-अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं. इसे अंबाड़ी के नाम से भी जानते हैं.

आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा में होता है जमकर उपयोग (ETV Bharat)

'औषधि का खजाना है रोजेल'

आयुर्वेदाचार्य डॉ पंकज सिंह श्याम बताते हैं कि "आदिवासियों के लिए यह किसी औषधि के खजाने से कम नहीं है. रोजेल (अमरू) की तासीर ठंडी होती है. इस कारण गर्मियों के समय जब टमाटर मंहगे हो जाते हैं तो आदिवासी सब्जियों में स्वाद के लिए इसका उपयोग करते हैं. अमरू खाने में हल्का खट्टा और मीठा होता है. आदिवासी समाज सर्दियों में इसकी चटनी बनाकर उपयोग करते हैं. जिले में लगभग जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं इसका प्रयोग सभी लोग निश्चित तौर पर करते हैं."

'कई बीमारियों को नियंत्रित करता है अमरू'

आयुर्वेदाचार्य डॉ पंकज सिंह श्याम बताते हैं कि "रोजेल (अमरू) मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है. यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है. इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को तेजी से कम करने में मदद करता है. लीवर को भी डिटॉक्स करता है. अमरु पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर है और तेजी से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सहायक होता है. यह वजन घटाने में भी मदद करता है. आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा में इसे रक्त शोधन, हृदय स्वास्थ्य और सूजन कम करने के लिए कारगर माना जाता है."

ROSELLE TRIBAL NAME AMRU
1 (ETV Bharat)

'अमरू की भाजी होती है बहुत स्वादिष्ट'

स्थानीय निवासी संतोष सिंह गोंड बताते हैं कि "ठंड के सीजन में अमरू का इस्तेमाल भाजी के रूप में करते हैं. इसके फल की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इसे बनाने के लिए इसके फलों को सुखाकर स्टोर करते हैं. इसके बाद जब जरुरत होती है इसकी चटनी बनाकर खाते हैं. सब्जी बनाने में भी इसके सूखे फलों का उपयोग किया जाता है."

medicinal plant roselle
चाय के अलावा जैम, जेली में होता है उपयोग (ETV Bharat)

'अमरू से बनती है चाय, जैम और जूस'

आयुर्वेदाचार्य डॉ पंकज सिंह श्याम बताते हैं कि "अमरू से जैम, जूस के साथ चाय भी बना सकते हैं. इसका पौधा मध्य प्रदेश के अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़ और दक्षिण भारत में पाया जाता है. चाय बनाने में अमरु का उपयोग किया जाता है. यह रोजेल टी (Hibiscus Tea) के नाम से जानी जाती है. इस चाय का स्वाद खट्टा-मीठा होता है. इसकी लाल पंखुड़ियों से जैम, जेली, शरबत और सिरप भी बनाया जाता है. इसके तनों का उपयोग फाइबर के उत्पादन के लिए किया जाता है. आयुर्वेदिक औषधियां बनाने के लिए इस पौधे की बहुत डिमांड है.

TAGGED:

ROSELLE TRIBAL NAME AMRU
AYURVED MEDICINE HIBISCUS SABDARIFA
ROSELLE HIBISCUS TEA
MEDICINAL PLANT ROSELLE
ANUPPUR TRIBALS MEDICINE ROSELLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पैरा एथलीट पूजा को 'श्रेष्ठ दिव्यांगजन' राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित

बाबा महाकाल के धाम में मना वंदे मातरम का 150वां वर्ष, ओलंपिक खिलाड़ी सीमा पुनिया ने किए दर्शन

इनकी जादू की पुड़िया मेंं ही मिलती है अस्पताल की दवा, भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने का सपना

बुंदेलखंड में आज से दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, चेतक की स्पीड से पहुंचाएगी खजुराहो से वाराणसी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.