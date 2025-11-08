ETV Bharat / state

आदिवासियों के लिए औषधि का खजाना है अमरू, ठंड के मौसम में स्टोर कर लेते हैं फल और फूल

ऐसा ही एक पौधा है रोजेल, इसे आदिवासी अमरू कहते हैं . आदिवासी सर्दियों के समय मिलने वाले रोजेल (अमरु) के फल और फूल के साथ पुष्पगुच्छों को स्टोर करके रख लेते हैं. आदिवासी इसे समय और आवश्यकता के अनुसार उपयोग करते हैं. जिसका वैज्ञानिक नाम हिबिस्कस सब्दारिफा (Hibiscus sabdariffa) है. अलग-अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं. इसे अंबाड़ी के नाम से भी जानते हैं.

अनूपपुर: मध्य प्रदेश का अनूपपुर आदिवासी अंचल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है. यहां का आदिवासी समाज जंगलों से मिलने वाली प्राकृतिक चीजों पर निर्भर रहते हैं. यहां रहने वाले आदिवासी मौसम के हिसाब से जो भी जीवन यापन के लिए उपयोग चीजें होती हैं उनको स्टोर कर लेते हैं. इन वस्तुओं को आदिवासी परंपरा के उसका अलग-अलग मौसम में उपयोग करते हैं.

'औषधि का खजाना है रोजेल'

आयुर्वेदाचार्य डॉ पंकज सिंह श्याम बताते हैं कि "आदिवासियों के लिए यह किसी औषधि के खजाने से कम नहीं है. रोजेल (अमरू) की तासीर ठंडी होती है. इस कारण गर्मियों के समय जब टमाटर मंहगे हो जाते हैं तो आदिवासी सब्जियों में स्वाद के लिए इसका उपयोग करते हैं. अमरू खाने में हल्का खट्टा और मीठा होता है. आदिवासी समाज सर्दियों में इसकी चटनी बनाकर उपयोग करते हैं. जिले में लगभग जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं इसका प्रयोग सभी लोग निश्चित तौर पर करते हैं."

'कई बीमारियों को नियंत्रित करता है अमरू'

आयुर्वेदाचार्य डॉ पंकज सिंह श्याम बताते हैं कि "रोजेल (अमरू) मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है. यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है. इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को तेजी से कम करने में मदद करता है. लीवर को भी डिटॉक्स करता है. अमरु पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर है और तेजी से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सहायक होता है. यह वजन घटाने में भी मदद करता है. आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा में इसे रक्त शोधन, हृदय स्वास्थ्य और सूजन कम करने के लिए कारगर माना जाता है."

1 (ETV Bharat)

'अमरू की भाजी होती है बहुत स्वादिष्ट'

स्थानीय निवासी संतोष सिंह गोंड बताते हैं कि "ठंड के सीजन में अमरू का इस्तेमाल भाजी के रूप में करते हैं. इसके फल की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इसे बनाने के लिए इसके फलों को सुखाकर स्टोर करते हैं. इसके बाद जब जरुरत होती है इसकी चटनी बनाकर खाते हैं. सब्जी बनाने में भी इसके सूखे फलों का उपयोग किया जाता है."

चाय के अलावा जैम, जेली में होता है उपयोग (ETV Bharat)

'अमरू से बनती है चाय, जैम और जूस'

आयुर्वेदाचार्य डॉ पंकज सिंह श्याम बताते हैं कि "अमरू से जैम, जूस के साथ चाय भी बना सकते हैं. इसका पौधा मध्य प्रदेश के अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़ और दक्षिण भारत में पाया जाता है. चाय बनाने में अमरु का उपयोग किया जाता है. यह रोजेल टी (Hibiscus Tea) के नाम से जानी जाती है. इस चाय का स्वाद खट्टा-मीठा होता है. इसकी लाल पंखुड़ियों से जैम, जेली, शरबत और सिरप भी बनाया जाता है. इसके तनों का उपयोग फाइबर के उत्पादन के लिए किया जाता है. आयुर्वेदिक औषधियां बनाने के लिए इस पौधे की बहुत डिमांड है.