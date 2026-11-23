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अनूपपुर में रोड़ पर खड़े ट्रक में पीछे से घुसी बोलेरो, परखच्चे उड़े, आर्मी जवान सहित 3 लोगों की मौत

अनूपपुर में रोड़ पर खड़े ट्रक में पीछे से घुसी बोलेरो के परखच्चे उड़े ( ETV BHARAT )

अनूपपुर/भिंड : छुलहा रेलवे फाटक के पास रविवार रात 2 से 3 बजे के बीच भीषण हादसा. अनूपपुर-जैतहरी-वेनकटनगर मुख्य मार्ग पर छुलहा गांव के पुराने रेलवे फाटक के पास हादसे में आर्मी के जवान सहित तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को जिला चिकित्सालय अनूपपुर में भर्ती कराया गया है. उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

परिजन को स्टेशन से लेकर आ रहे थे