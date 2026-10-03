अनूपपुर में खूनी वारदात, नाती ने नाना नानी समेत मां और बच्ची को उतारा मौत के घाट, 4 घायल
अनूपपुर के अमोदा गांव में मानसिक विक्षिप्त युवक ने परिवार के 4 लोगों की डंडे से पीट-पीटकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार. शैलेन्द्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 10:26 PM IST
अनूपपुर: करनपठार थाना क्षेत्र के अमोदा गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां नाना-नानी के घर अपनी मां के साथ रह रहे 32 वर्षीय प्रेम सिंह गोंड निवासी नौरोजाबाद, उमरिया ने अचानक परिवार के सदस्यों पर डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. घटना में परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए शहडोल मेडिकल कॉलेज भेजा गया है. आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है.
मानसिक विक्षिप्त युवक ने परिजन पर किया हमला, 4 की मौत
अनूपपुर पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराब ने ईटीवी भारत को बताया, "तुम्मी ग्राम पंचायत के अमोदा गांव में शनिवार सुबह की घटना बताई जा रही है. गांव वालों के अनुसार परिवार के एक मानसिक विक्षिप्त युवक ने परिजन पर हमला कर दिया. इस घटना में परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग घायल हैं. जिन्हें इलाज के लिए शहडोल मेडिकल कॉलेज भेजा गया है. आरोपी युवक ने सभी को डंडे से मारा है."
एसपी विक्रांत मुराब ने बताया, "घटनाक्रम की मिली जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह 4 से 5 बजे के बीच परिवार का ही एक मानसिक विक्षिप्त युवक रोने लगा. उसकी मां को लगा कि वह शांत हो गया है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. इसी विश्वास में उसने युवक के हाथ-पैर खोल दिए. इसके बाद युवक ने पास में रखे डंडे से सबसे पहले अपनी मां पर हमला कर दिया.
इसके बाद उसने घर में मौजूद अपनी 70 वर्षीय नानी भन्नी बाई पर हमला किया. नानी को बचाने के लिए दौड़े नाना संपत सिंह पर भी युवक ने लगातार डंडे बरसाए. इसके बाद उसने अपने मामा और उनकी 3 बेटियों पर भी हमला कर दिया. हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, इसमें एक बच्ची भी शामिल है. 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए है."
पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया
पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराब ने बताया, "घटनास्थल पहुंचकर जायजा लिया और पुलिस अधिकारियों से घटना की जानकारी ली. पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. ग्रामीणों ने युवक को मानसिक रूप से बीमार बताया है. घटना के वास्तविक कारणों और आरोपी की मानसिक स्थिति को लेकर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है."
ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को दी सूचना
पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराब ने बताया, "घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और युवक को काबू में कर दोबारा बांध दिया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही करनपठार थाना और सरई चौकी पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं." मृतकों में 70 वर्षीय नानी भन्नी बाई गोंड, 75 वर्षीय नाना संपत सिंह गोंड, आरोपी की मां अनूपिया बाई और परिवार की एक बच्ची शामिल है.
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मंदिर के पुजारी पर भी किया था हमला
पुलिस के अनुसार, वारदात से एक रात पहले प्रेम सिंह ने गांव के शनि धाम मंदिर के 62 वर्षीय पुजारी गंगा सिंह पर भी अचानक डंडे से हमला कर दिया था. हमले में पुजारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे. ग्रामीणों ने किसी तरह युवक को काबू में कर उसके हाथ-पैर बांधकर घर के पास बैठा दिया था.