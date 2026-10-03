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अनूपपुर में खूनी वारदात, नाती ने नाना नानी समेत मां और बच्ची को उतारा मौत के घाट, 4 घायल

मानसिक विक्षिप्त युवक ने परिवार के 4 लोगों की डंडे से पीट-पीटकर की हत्या ( ETV Bharat )

अनूपपुर: करनपठार थाना क्षेत्र के अमोदा गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां नाना-नानी के घर अपनी मां के साथ रह रहे 32 वर्षीय प्रेम सिंह गोंड निवासी नौरोजाबाद, उमरिया ने अचानक परिवार के सदस्यों पर डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. घटना में परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए शहडोल मेडिकल कॉलेज भेजा गया है. आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है.