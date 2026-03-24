अनूपपुर से हाथियों ने शहडोल में की एंट्री, वन विभाग की हर मूवमेंट पर नजर, अलर्ट जारी
अनूपपुर से हाथियों के दल ने शहडोल के बुढार रेंज में की एंट्री. वन विभाग हाथियों की लगातार कर रहा निगरानी. अलर्ट जारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 7:47 PM IST
शहडोल: महुआ का सीजन हो या फसल का समय हो, हाथियों का मूवमेंट पिछले कुछ सालों से शहडोल में देखने को मिल रहा है. एक बार फिर से शहडोल जिले की सीमा में हाथियों की एंट्री हो गई है. जिसके बाद से शहडोल वन विभाग की टीम एक्टिव हो चुकी है और उनके हर एक मूवमेंट पर नजर रख रही है.
अनूपपुर से शहडोल पहुंचे हाथी
शहडोल जिले के बुढार रेंज के रेंजर सलीम खान ने बताया कि "3 हाथियों के दल ने अनूपपुर जिले से शहडोल जिले में एंट्री की है, और वर्तमान में हाथी अभी बुढार रेंज के अरझुली बीट के कंपार्टमेट नंबर पी 811 में हैं. उनके हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है. वन विभाग की टीम एक्टिव हो चुकी है और फिलहाल लगातार हमारी टीम हाथियों के पीछे चल रही है."
अनूपपुर में 3 महीने से डेरा डाले थे हाथी
शहडोल जिले में आने वाले हाथी 3 की संख्या में हैं. 3 हाथियों का यह दल और यह हाथी लंबे समय से अनूपपुर जिले के अलग-अलग जगह पर मूवमेंट कर रहे थे. बताया जा रहा है कि लगभग 3 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है, जब ये हाथी अनूपपुर जिले में अलग-अलग जगह पर घूम रहे थे और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे. ये हाथी छत्तीसगढ़ से अनूपपुर जिले में आए हुए थे, जो कि अब शहडोल जिले में पहुंच चुके हैं.
'वन विभाग लगातार कर रहा निगरानी'
शहडोल साउथ डीएफओ श्रद्धा प्रेंद्रे ने बताया कि "हाथी शहडोल जिले में एंट्री कर चुके हैं. हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है. हाथियों की निगरानी कर रही है. वन विभाग की पूरी टीम अलर्ट मोड पर है. लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं साथ ही सलाह भी दे रहे हैं क्योंकि अभी यह महुआ का टाइम है."
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वन विभाग ने जारी किया अलर्ट
डीएफओ श्रद्धा प्रेंद्रे ने बताया कि "हाथियों के दल की एंट्री को लेकर विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है. अंधेरे में लोग महुआ बीनने ना जाएं, हाथियों का जिधर मूवमेंट है उधर तो बिल्कुल ही ना जाएं. इसके अलावा हाथियों के करीब जाने की कोशिश ना करें. हाथियों से दूर रहें और सुरक्षित रहें. उन्हें छेड़ने की भी कोशिश ना करें क्योंकि ये समय फसलों का भी है. महुआ की भी फसल पक चुकी है. इसलिए ग्रामीणों को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, फिलहाल वन विभाग की टीम हाथियों के हर एक मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है."