अनूपपुर में खुद बीमार पड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टरों के अभाव में इलाज के लिए तरसते ग्रामीण

अनूपपुर के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों का घोर अभाव, डॉक्टरों की कमी के कारण रोगियों का इलाज प्रभावित.

Community Health Centers doctor shortage
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों का घोर अभाव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 9:20 PM IST

अनूपपुर: जिले के अंतिम छोर पर बसे ग्राम कोठी में बना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आज अपनी बदहाली की कहानी खुद बयां कर रहा है. करोड़ों की लागत से तैयार यह अस्पताल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है. नतीजतन ग्रामीणों को इलाज के लिए कई किलोमीटर दूर भटकना पड़ रहा है.

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों का घोर अभाव

साल 2023 में इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरूआत हुई थी. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा बनना था. लेकिन डॉक्टरों की कमी रहने से मरीज बेहाल है. लगभग 4 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल में आधुनिक सुविधाएं और मशीनें तो पहुंच गईं, लेकिन इलाज करने वाले डॉक्टरों की पर्याप्त संख्या में बहाली नहीं हुई.

anuppur hospitals without doctors
मशीनरी उपकरण खा रहे धूल (ETV Bharat)

मशीनरी उपकरण खा रहे धूल

अस्पताल में एक्स-रे मशीन सहित कई उपकरण उपलब्ध हैं, मगर उन्हें संचालित करने के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं है. कागजों में स्टाफ नर्स सहित करीब 8 कर्मचारियों की तैनाती दिखाई गई है, लेकिन अस्पताल में सिर्फ 6 स्टाफ नर्स और एक फार्मासिस्ट है. मरीज के जांच के लिए जितने भी उपकरण रखे हुए हैं वे धूल खा रहे हैं. डॉक्टर नहीं होने की वजह से ग्रामीण यहां इलाज कराने आना ही छोड़ चुके हैं. गंभीर हालत में मरीजों को जिला अस्पताल या दूर दराज लेकर जाना पड़ता है. जिससे समय और धन दोनों की भारी परेशानी झेलनी पड़ती है.

इलाज के लिए तरसते ग्रामीण

स्थानीय निवाशी आनंद सिंह बघेल ने बताया, "यहां डॉक्टर नहीं होने की वजह से हमें इलाज के लिए 60 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल जाना पड़ता है. यहां जल्द से जल्द पर्याप्त डॉक्टरों की तैनाती किया जाए, जिससे यहां के लोगों को समय से इलाज मिल सके."

डॉक्टरों की कमी के कारण रोगियों का इलाज प्रभावित

कोठी ग्राम पंचायत के सरपंच भगवानदास सिंह ने बताया, "हम लोग लगातार ग्राम पंचायत के माध्यम से कोतमा बीएमओ को पत्र लिखकर डॉक्टरों की पदस्थापना की मांग करते आ रहे हैं. इतने बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर की पदस्थापना ना होने से आसपास के ग्रामीणों को इमरजेंसी में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.''

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समय निर्धारित होने के बावजूद अस्पताल सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक और फिर शाम 4 से 5 बजे तक ही खुलता है. इसके बाद अस्पताल में ताला लटक जाता है, जबकि नियमों में 24 घंटे संचालित करने के निर्देश हैं. खण्ड चिकित्सा अधिकारी के.एल.दीवान ने बताया, "जिला मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखकर यहां डॉक्टर की पदस्थापना की मांग की थी, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है."

