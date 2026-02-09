ETV Bharat / state

अनूपपुर में मासूमों के लिए साफ पानी बेशकीमती, गंदे पानी में पक रहा स्कूल का खाना

अनूपपुर के कोतमा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले बैगाडबरा गांव का प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पी रहे दूषित पानी.

CHILDREN DRINKS DIRTY WATER ANUPPUR
अनूपपुर के स्कूल में गंदा पानी पीने को मजबूर बच्चे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 5:54 PM IST

2 Min Read
अनूपपुर: इंदौर में प्रदूषित पानी पीने अब तक 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. इसके बावजूद सरकारी तंत्र की सेहत पर कोई असर नहीं हुआ है. ऐसा ही एक नजारा अनूपपुर में देखने को मिला. यहां के एक प्राइमरी स्कूल के पास बहते नाले के पानी से बच्चों को भोजन पकाया जा रहा है. वहीं मामले में प्रभारी अधिकारी ने बच्चों को साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही है.

अनूपपुर के बैगाडबरा प्राथमिक स्कूल का है मामला

कोतमा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले बैगाडबरा गांव का प्राथमिक विद्यालय में भी आम स्कूलों की तरह बच्चों को दोपहर में मध्याह्न भोजन परोसा जाता है. यहां के विद्यालय का भवन तो नया दिख रहा है लेकिन दोपहर का भोजन पकाने के लिए जिस पानी का उपयोग किया जा रहा है वह स्कूल से कुछ दूर बह रहे बरसाती नाले का है. जो दिखने में बिल्कुल साफ नहीं है. इस मामले में जब विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि पानी की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जिम्मे है.

अनूपपुर के स्कूल में बच्चे पी रहे प्रदूषित पानी (ETV Bharat)

गंदे पानी से पकता है बच्चों का भोजन

बैगाडबरा प्राथमिक स्कूल में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाली रसोइया ने बताया कि इसी पानी में भोजन पकाया जा रहा है. इसी पानी का इस्तेमाल भोजन के अलावा स्कूल के बच्चे पीने के लिए भी करते हैं. गांव के लोग भी इसी नाले से पानी लेते हैं. स्कूल से कुछ ही दूरी पर एक हैंडपंप मौजूद है लेकिन उसका पानी नाले से भी गंदा है. मजबूरन उन्हें इसी नाले के पानी का उपयोग करना पड़ता है. अधिकारी आते हैं और हर बार लिखा-पढ़ी करके चले जाते हैं.

वहीं मामले में प्रभारी अधिकारी संतोष मिश्रा का कहना है कि उनको इस मामले की जानकारी पहले से नहीं है. इंजीनियर से बात कर जल्दी ही व्यवस्था को ठीक कराया जाएगा.

