अनूपपुर में मासूमों के लिए साफ पानी बेशकीमती, गंदे पानी में पक रहा स्कूल का खाना

अनूपपुर: इंदौर में प्रदूषित पानी पीने अब तक 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. इसके बावजूद सरकारी तंत्र की सेहत पर कोई असर नहीं हुआ है. ऐसा ही एक नजारा अनूपपुर में देखने को मिला. यहां के एक प्राइमरी स्कूल के पास बहते नाले के पानी से बच्चों को भोजन पकाया जा रहा है. वहीं मामले में प्रभारी अधिकारी ने बच्चों को साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही है.

अनूपपुर के बैगाडबरा प्राथमिक स्कूल का है मामला

कोतमा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले बैगाडबरा गांव का प्राथमिक विद्यालय में भी आम स्कूलों की तरह बच्चों को दोपहर में मध्याह्न भोजन परोसा जाता है. यहां के विद्यालय का भवन तो नया दिख रहा है लेकिन दोपहर का भोजन पकाने के लिए जिस पानी का उपयोग किया जा रहा है वह स्कूल से कुछ दूर बह रहे बरसाती नाले का है. जो दिखने में बिल्कुल साफ नहीं है. इस मामले में जब विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि पानी की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जिम्मे है.