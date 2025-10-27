ETV Bharat / state

अनूपपुर में मजिस्ट्रेट के घर पर हमला करने के 3 आरोपी 24 घंटे बाद गिरफ्तार

अनूपपुर : अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट अमनदीप सिंह छाबड़ा के घर पर पथराव करने के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना के बाद जिला न्यायाधीश ने पुलिस को सख्त चेतावनी दी थी. उन्होंने जजों की सुरक्षा को लेकर पुलिस के रवैये पर गंभीर चिंता जताई थी. यह घटना 24 अक्टूबर की रात साढ़े 12 बजे की है. कोतमा में पदस्थ मजिस्ट्रेट छाबड़ा अपने शासकीय आवास में सो रहे थे. इसी दौरान उनके घर पर पथराव किया गया.

हमले के बाद अनूपपुर की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माया विश्वलाल ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के निर्देश पर जेएमएफसी से उनके आवास पर मुलाकात की थी.

जमानत याचिका खारिज होने से बौखलाए बदमाश

हमलावरों ने मजिस्ट्रेट को जान से मारने की धमकी भी दी थी. पथराव के दौरान मजिस्ट्रेट के घर में नुकसान हुआ था. इस मामले में रविवार को पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया. पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने बदले की भावना के तहत ये हमला किया था. एक मामले में मजिस्ट्रेट ने एक आरोपी की ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी. इसी से हमलावर बौखलाए हुए थे.

कोतमा अदालत के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और सिविल जज अमनदीप सिंह छाबड़ा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार "शनिवार रात लगभग 12:30 बजे कुछ लोगों के एक समूह ने घर के दरवाज़े पर लगे लैंप और लोहे के उपकरणों सहित संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. इसके साथ ही उनके घर पर पथराव किया."