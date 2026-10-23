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अनूपपुर में लोको ट्रेन से टकराई पिकअप, 1 की मौत 6 घायल, रेलवे क्रॉसिंग पर नहीं था फाटक

अनूपपुर में लोको ट्रेन से टकराई पिकअप, 1 की मौत 6 घायल ( ETV Bharat )

अनूपपुर: चचाई थाना क्षेत्र अंतर्गत एसईसीएल की कॉलोनी के नजदीक गुरुवार की देर रात पिकअप वाहन की लोको ट्रेन से टक्कर हो गई. इस दुर्घटना में पिकअप सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह घटना एसईसीएल के नजदीक संजय नगर श्रमिक कॉलोनी में हुई. अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र चचाई की लोको ट्रेन कोयला लेने बंगवार संगमा सायडिंग जा रही थी उसी दौरान यह हादसा हुआ.

रेलवे क्रासिंग पर फाटक नहीं होने से हादसा यह हादसा संजय नगर श्रमिक कॉलोनी के पास से गुजरने वाली ताप विद्युत केंद्र की रेल लाइन पर हुआ. यहां बिना फाटक के रेल क्रॉसिंग पर लोको ट्रेन एक पिकअप से टकरा गई. घटनास्थल के पास अंधेरा था और लोको पायलट ने कोई हार्न भी नहीं दिया था. टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक का सिर धड़ से अलग हो गया. पिकअप में फंसे शव को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया. घटना के बाद लोको ट्रेन चालक मौके से फरार हो गया.