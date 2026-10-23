अनूपपुर में लोको ट्रेन से टकराई पिकअप, 1 की मौत 6 घायल, रेलवे क्रॉसिंग पर नहीं था फाटक
अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र चचाई की लोको ट्रेन ने पिकअप को मारी जोरदार टक्कर, 1 की मौत 6 घायल. शैलेन्द्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 6:20 PM IST
अनूपपुर: चचाई थाना क्षेत्र अंतर्गत एसईसीएल की कॉलोनी के नजदीक गुरुवार की देर रात पिकअप वाहन की लोको ट्रेन से टक्कर हो गई. इस दुर्घटना में पिकअप सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह घटना एसईसीएल के नजदीक संजय नगर श्रमिक कॉलोनी में हुई. अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र चचाई की लोको ट्रेन कोयला लेने बंगवार संगमा सायडिंग जा रही थी उसी दौरान यह हादसा हुआ.
रेलवे क्रासिंग पर फाटक नहीं होने से हादसा
यह हादसा संजय नगर श्रमिक कॉलोनी के पास से गुजरने वाली ताप विद्युत केंद्र की रेल लाइन पर हुआ. यहां बिना फाटक के रेल क्रॉसिंग पर लोको ट्रेन एक पिकअप से टकरा गई. घटनास्थल के पास अंधेरा था और लोको पायलट ने कोई हार्न भी नहीं दिया था. टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक का सिर धड़ से अलग हो गया. पिकअप में फंसे शव को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया. घटना के बाद लोको ट्रेन चालक मौके से फरार हो गया.
डीजे का सामान छोड़कर जा रहे थे गांव वापस
बिना फाटक के रेल क्रॉसिंग पर हुई दुर्घटना में रवि पिता लाल बर्मन 25 वर्ष निवासी ग्राम चकेठी की मृत्यु हो गई. वहीं 6 लोग घायल हो गए. घायलों को जिला अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है. पिकअप वाहन से सभी 7 लोग डीजे का सामान संजय नगर छोड़कर गांव वापस जा रहे थे, तभी यह घटना हुई. घटनास्थल पर गुरुवार की देर रात एसडीएम प्राशी अग्रवाल भी पहुंचे थे.
'मृतक के परिजन को 1 लाख की दी सहायता राशि'
अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई के सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र अनुरागी ने बताया, "पिकअप में 7 लोग सवार थे. ये लोग डीजे का सामान संजय नगर में छोड़कर अपने गांव वापस जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ. मृतक के परिजनों की मांग पर उन्हें 1 लाख की सहायता राशि तुरंत स्वीकृत की गई है वहीं नियमानुसार मुआवजा भी दिया जाएगा. दुर्घटना के वास्तविक कारणों और सुरक्षा व्यवस्था में कथित लापरवाही की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी."
निजी कंपनी पर रेलवे क्रासिंग पर फाटक नहीं लगाने के आरोप
इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने लोको ट्रेन के संचालन और सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही के आरोप लगाए हैं. अमरकंटक ताप विद्युत गृह से कोयला परिवहन के लिए चलने वाली लोको ट्रेन का संचालन एक निजी कंपनी करती है. सुरक्षा की दृष्टि से कंपनी को जगह-जगह फाटक लगाने की स्वीकृति दी गई है.
- रतलाम में ट्रेन और कार की जोरदार टक्कर, रेलवे क्रॉसिंग पर पटरी के बीच फंसी कार के उड़े परखच्चे
- इंदौर में रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ा हादसा, ट्रेन से टकराई कार के परखच्चे उड़े, ड्राइवर गंभीर
आरोप है कि इसके बावजूद कंपनी ने केवल कुछ स्थानों पर ही फाटक लगाए हैं वहीं कई जगह फाटक नहीं लगाए हैं. जहां यह घटना हुई वहां रेल लाइन के दोनों तरफ कोयला कर्मचारियों के कई आवास बने हुए हैं और वहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं. इस जगह से लोगों की आवाजाही निरंतर बनी रहती है. आरोप है कि इस स्थान पर फाटक की व्यवस्था न होने के कारण यह हादसा हुआ. परिजन मुआवजा राशि और मृतक के एक भाई को पावर हाउस में नौकरी दिलाने की मांग कर रहे हैं.