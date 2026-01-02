ETV Bharat / state

अनूपगढ़ की बेटी आरती ने कबड्डी में रचा इतिहास, राष्ट्रीय स्तर पर जीता ब्रॉन्ज मेडल

अनूपगढ़: क्षेत्र के गांव 16 एसजेएम की होनहार बेटी आरती ने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र का नाम रोशन किया है. महाराष्ट्र में 24 से 28 दिसंबर तक आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में आरती ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. इस उपलब्धि के साथ ही आरती ने न केवल अपने गांव बल्कि पूरे अनूपगढ़ क्षेत्र को गौरवान्वित किया है.

आरती वर्तमान में कक्षा 12वीं की छात्रा है और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बांडा में अध्ययनरत है. पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में उसकी रुचि और अनुशासन शुरू से ही सराहनीय रहा है. इससे पूर्व भी आरती राज्य स्तर की विभिन्न कबड्डी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर कई पदक जीत चुकी है, जिससे उसकी प्रतिभा का अंदाजा लगाया जा सकता है. लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए आरती ने यह साबित कर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां भी राष्ट्रीय मंच पर अपनी अलग पहचान बना सकती हैं.