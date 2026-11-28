ETV Bharat / state

अनूपगढ़ में भारत-पाक सीमा से 40 किमी अंदर मिला 'PIA' लिखा संदिग्ध गुब्बारा, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां

खेत के पास मिला संदिग्घ गुब्बारा ( ETV Bharat Anupgarh )

अनूपगढ़(श्रीगंगानगर): भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से करीब 40 किलोमीटर अंदर अनूपगढ़ क्षेत्र के चक 7 एनडी में 'PIA' लिखा एक संदिग्ध गुब्बारा मिलने से इलाके में चर्चा शुरू हो गई है. झाड़ियों के बीच पड़े इस गुब्बारे पर अंग्रेजी और उर्दू भाषा में 'PIA' लिखा हुआ बताया जा रहा है. सीमावर्ती क्षेत्र में इस तरह की संदिग्ध वस्तु मिलने की सूचना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं. मामले को सुरक्षा के लिहाज से गंभीरता से लेते हुए गुब्बारे के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.