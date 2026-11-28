अनूपगढ़ में भारत-पाक सीमा से 40 किमी अंदर मिला 'PIA' लिखा संदिग्ध गुब्बारा, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां
अनूपगढ़ के चक 7 एनडी में सीमा से 40 किलोमीटर अंदर 'PIA' लिखा संदिग्ध गुब्बारा मिला. पुलिस जांच में जुटी है.
Published : November 28, 2026 at 6:06 PM IST
अनूपगढ़(श्रीगंगानगर): भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से करीब 40 किलोमीटर अंदर अनूपगढ़ क्षेत्र के चक 7 एनडी में 'PIA' लिखा एक संदिग्ध गुब्बारा मिलने से इलाके में चर्चा शुरू हो गई है. झाड़ियों के बीच पड़े इस गुब्बारे पर अंग्रेजी और उर्दू भाषा में 'PIA' लिखा हुआ बताया जा रहा है. सीमावर्ती क्षेत्र में इस तरह की संदिग्ध वस्तु मिलने की सूचना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं. मामले को सुरक्षा के लिहाज से गंभीरता से लेते हुए गुब्बारे के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.
ASI लालचंद शर्मा ने बताया कि चक 7 एनडी क्षेत्र में झाड़ियों के बीच ग्रामीणों की नजर एक गुब्बारे पर पड़ी. नजदीक जाकर देखने पर उस पर 'PIA' लिखा दिखाई दिया. इसके बाद ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की. फिलहाल यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि गुब्बारा कहां से आया और किन परिस्थितियों में यहां तक पहुंचा.
इसे भी पढ़ें- हनुमानगढ़ में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से सनसनी, पुलिस ने जब्त कर शुरू की जांच
सीमा से 40 किलोमीटर अंदर मिला: भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से करीब 40 किलोमीटर अंदर गुब्बारा मिलने की बात इस घटना को संवेदनशील बनाती है. सीमावर्ती श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं. इस इलाके में खेतों, ढाणियों और गांवों के आसपास किसी भी संदिग्ध वस्तु के दिखाई देने पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां विशेष सतर्कता बरतती हैं. सीमा पार से हवा के साथ आने वाली वस्तुओं की दिशा और उनके संभावित स्रोत का पता लगाना भी जांच का हिस्सा हो सकता है. ऐसे मामलों में यह देखना जरूरी होता है कि वस्तु के साथ कोई अन्य सामग्री, संदेश या उपकरण तो नहीं जुड़ा हुआ था.
पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जुटा रहीं जानकारी: गुब्बारा मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की पड़ताल में जुटी हैं. ASI लालचंद शर्मा ने बताया कि जांच के दौरान गुब्बारे पर लिखे शब्दों, उसकी बनावट और अन्य उपलब्ध संकेतों के आधार पर जानकारी जुटाई जा रही है. साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि गुब्बारा किस दिशा से आया होगा और आसपास के क्षेत्र में इससे जुड़ी कोई अन्य संदिग्ध वस्तु तो मौजूद नहीं है. फिलहाल, जांच पूरी होने से पहले इसके पाकिस्तान से आने या किसी विशेष उद्देश्य से भेजे जाने की पुष्टि करना उचित नहीं होगा. सुरक्षा एजेंसियां सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही हैं.
इसे भी पढ़ें- सीमा क्षेत्र में मिला संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा, पाकिस्तान की ओर से आए गुब्बारे को लिया कब्जे में
इसे भी पढ़ें- सीमावर्ती क्षेत्र में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क