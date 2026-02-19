ETV Bharat / state

अनूपगढ़ में नशे पर बड़ा प्रहार, 36 हजार प्रतिबंधित गोलियां जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी. ( ETV Bharat ANUPGARH )

अनूपगढ़ः पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 36 हजार प्रतिबंधित नशीली गोलियों का जखीरा जब्त कर दो युवकों को गिरफ्तार किया है. नशा मुक्ति चौपाल से मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में खुलासा हुआ कि दिल्ली से कुरियर के जरिए मंगवाई गई इन गोलियों को करीब सवा सात लाख रुपए में बाजार में खपाने की तैयारी थी. पुलिस और ड्रग विभाग अब इस पूरे रैकेट की परतें खोलने में जुटे हैं. एसएचओ ईश्वर जांगिड़ ने बताया कि आरोपी रवि ओड निवासी रावला और मनप्रीत सिंह निवासी 14APD ने दिल्ली से कुरियर के माध्यम से 2 कार्टन में 36 हजार नशीली गोलियां मंगवाई थी. दोनों कार्टन पर फेस वॉश लिखा हुआ था. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि नशीली गोलियों की कीमत 2 लाख रुपए है, जबकि इन्हें नशेड़ी युवको को करीब सवा 7 लाख रुपए में बेचा जाना था. एसएचओ ने इसकी सूचना ड्रग विभाग को दी. सूचना मिलने पर ड्रग इंस्पेक्टर सुखदीप कौर अनूपगढ़ पुलिस थाने पहुंची. इस मामले में पुलिस और ड्रग विभाग द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़. (ETV Bharat ANUPGARH)