ETV Bharat / state

अनूपगढ़ में नशे पर बड़ा प्रहार, 36 हजार प्रतिबंधित गोलियां जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार

इन गोलियों को करीब सवा सात लाख रुपए में बाजार में खपाने की तैयारी थी.

SEIZED 36000 INTOXICANT PILLS, ARRESTED TWO ACCUSED
गिरफ्तार आरोपी. (ETV Bharat ANUPGARH)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 19, 2026 at 8:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अनूपगढ़ः पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 36 हजार प्रतिबंधित नशीली गोलियों का जखीरा जब्त कर दो युवकों को गिरफ्तार किया है. नशा मुक्ति चौपाल से मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में खुलासा हुआ कि दिल्ली से कुरियर के जरिए मंगवाई गई इन गोलियों को करीब सवा सात लाख रुपए में बाजार में खपाने की तैयारी थी. पुलिस और ड्रग विभाग अब इस पूरे रैकेट की परतें खोलने में जुटे हैं.

एसएचओ ईश्वर जांगिड़ ने बताया कि आरोपी रवि ओड निवासी रावला और मनप्रीत सिंह निवासी 14APD ने दिल्ली से कुरियर के माध्यम से 2 कार्टन में 36 हजार नशीली गोलियां मंगवाई थी. दोनों कार्टन पर फेस वॉश लिखा हुआ था. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि नशीली गोलियों की कीमत 2 लाख रुपए है, जबकि इन्हें नशेड़ी युवको को करीब सवा 7 लाख रुपए में बेचा जाना था. एसएचओ ने इसकी सूचना ड्रग विभाग को दी. सूचना मिलने पर ड्रग इंस्पेक्टर सुखदीप कौर अनूपगढ़ पुलिस थाने पहुंची. इस मामले में पुलिस और ड्रग विभाग द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़. (ETV Bharat ANUPGARH)

पढ़ेंः स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, कोरियर कंपनी से बरामद की 28000 नशीली गोलियां

2 लाख में मंगवाई थी नशीली गोलियांः एसएचओ ने बताया कि आरोपी रवि कुमार ओड पुत्र शिवरतन निवासी वार्ड नंबर 5 रावला और मनप्रीत सिंह पुत्र गुरदीप सिंह रायसिख निवासी 14APD नशे के बड़े तस्कर हैं. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने यह नशीली गोलियां कुरियर के माध्यम से दिल्ली से मंगवाई है. नशीली गोलियां भेजने वाले के खाते में 2 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए हैं. आरोपी ने बताया कि इन 36000 गोलियों को नशा करने वाले युवकों को करीब 7 लाख 20 हजार रुपए में बेचा जाना था. एसएचओ ने बताया कि दोनों कार्टन सील बंद पाए गए हैं. पुलिस के द्वारा कुरियर वाले से भी पूछताछ की जा रही है.

मौके पर बुलाया ड्रग इंस्पेक्टरः एसएचओ ने बताया कि नक्शा तस्करों के रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए मौके पर ड्रग इंस्पेक्टर सुखदीप कौर को बुलाया गया है. ड्रग इंस्पेक्टर सुखदीप कौर ने बताया कि विभाग के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि नशीली गोलियों के डिब्बो पर अंकित बैच नंबर से नशा बेचने के इस रैकेट का पर्दाफाश किया जाएगा.

TAGGED:

SEIZED 36000 INTOXICANT PILLS
ARRESTED TWO ACCUSED
POLICE SEIZED INTOXICANT PILLS
नशे के खिलाफ कार्रवाई
ANUPGARH POLICE ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.