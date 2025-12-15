ETV Bharat / state

सीसीटीवी से बचा, मोबाइल नहीं रखा, फिर भी पकड़ा गया शातिर नकबजन

थानाधिकारी ईश्वर जांगिड़ ने बताया कि 3 दिसंबर 2025 को बांडा कॉलोनी निवासी परिवादी सत्यनारायण पुत्र मनीराम ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह अपने परिवार के साथ गांव में किसी के घर गए हुए थे. एक घंटे बाद दोपहर करीब 2 बजे जब वे घर लौटे तो देखा कि घर और कमरे के ताले टूटे हुए हैं. चोर ने अलमारी का ताला तोड़कर सोने के गहने और करीब 7 हजार रुपए नकदी चुरा ली थी. पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच चौकी प्रभारी एएसआई कालूराम मीणा को सौंप दिया.

अनूपगढ़: शहर की बांडा कॉलोनी में गहने और नकदी चोरी के आदतन आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी इतना शातिर था कि चोरी के बाद पुलिस और सीसीटीवी से बचने के लिए वह गांव के रास्तों से फरार हुआ. वह अपने साथ मोबाइल भी नहीं रखता था. इसके चलते पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकी. पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया है.

गांवों के रास्ते से हुआ था फरार: थानाधिकारी ने बताया कि एएसआई की अगुवाई में कांस्टेबल सतनाम सिंह, श्रवण कुमार, अखिल कुमार और पंकज कुमार की एक टीम बनाई गई. टीम ने जांच शुरू की. चोरी वाले घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था. पुलिस ने 13 दिसंबर को चोरी के समय के आसपास नेशनल हाईवे से गुजरने वाले संदिग्ध लोगों की एक सूची बनाई. पूछताछ में एक संदिग्ध का पता चला, जिसका आरोपी मनोहर लाल से मेल खा रहा था. इसके बाद पुलिस ने बांडा कॉलोनी के आसपास के गांवों में पूछताछ शुरू की. टीम ने लगातार सात दिन तक गांव-गांव घूमकर पूछताछ की और अंततः गजसिंहपुर में आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया.

एसएचओ ने बताया कि जांच में यह भी पता चला कि आरोपी मनोहर लाल उर्फ मोटिया बेहद शातिर नकबजन है. वह जानबूझकर अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखता था, ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस न हो सके. आरोपी चोरी के बाद नेशनल हाईवे की बजाय गांवों के रास्ते से गजसिंहपुर पहुंचा था, जिससे वह किसी सीसीटीवी में कैद नहीं हुआ. पुलिस ने इस बड़े नकबजनी मामले का खुलासा किया है और आरोपी से चोरी के माल की बरामदगी के लिए पूछताछ जारी है.

आरोपी के खिलाफ 18 मामले दर्ज: आरोपी के खिलाफ श्रीकरणपुर, गजसिंहपुर, कोतवाली, सदर श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, श्रीविजयनगर, जवाहर नगर और रामसिंहपुर पुलिस थानों में विभिन्न धाराओं के तहत कुल 18 मामले दर्ज हैं. इनमें चोरी के 12, आबकारी के 2, एनडीपीएस के 1, आर्म्स एक्ट के 1 और मारपीट व हत्या के प्रयास के 2 मामले शामिल हैं.