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अनूपगढ़ धान मंडी में सन्नाटा: गेहूं खरीद प्रणाली के विरोध में गेट बंद, 13 को होगा एडीएम कार्यालय घेराव

मंडी गतिविधियों का बहिष्कार करते किसान ( ETV Bharat Anupgarh )

अनूपगढ़: नई धान मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की नई स्लॉट और बायोमेट्रिक प्रणाली के विरोध में गुरुवार को पूरी तरह कामकाज ठप रहा. व्यापार मंडल के आह्वान पर मंडी के गेट बंद कर दिए गए और किसानों ने भी अपनी उपज मंडी में नहीं लाई, जिससे दिनभर सन्नाटा पसरा रहा. साथ ही आंदोलन को तेज करते हुए 13 अप्रैल को एडीएम कार्यालय के घेराव का ऐलान किया गया. अनूपगढ़ धानमंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में स्लॉट और बायोमेट्रिक प्रक्रिया लागू किए जाने के विरोध में व्यापारियों, किसानों और मजदूरों ने मंडी गतिविधियों का बहिष्कार किया. मंडी के गेट बंद होने के चलते कोई भी किसान अपनी फसल बेचने नहीं पहुंचा, जिससे चहल-पहल पूरी तरह ठप रही. व्यापार मंडल के अध्यक्ष और किसान नेता सुनील गोदारा ने बताया कि सुबह 11 बजे से ही मंडी के गेट बंद कर दिए गए और किसी भी कृषि जिंस की खरीद-फरोख्त नहीं होने दी गई. उन्होंने कहा कि इस विरोध को किसानों का भी पूरा समर्थन मिला है. साथ ही श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की अन्य धान मंडियों में भी खरीद पूरी तरह बंद रखी गई. पढ़ें: किशनगढ़ कृषि मंडी में किसानों का 'चक्का जाम', हाई-वोल्टेज ड्रामा से काम बाधित