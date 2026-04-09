अनूपगढ़ धान मंडी में सन्नाटा: गेहूं खरीद प्रणाली के विरोध में गेट बंद, 13 को होगा एडीएम कार्यालय घेराव
किसानों का कहना है कि स्लॉट और बायोमेट्रिक प्रक्रिया से गेहूं बेचने में देरी होगी और उन्हें अपनी फसल घर या गोदाम में रखनी पड़ेगी.
Published : April 9, 2026 at 4:57 PM IST
अनूपगढ़: नई धान मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की नई स्लॉट और बायोमेट्रिक प्रणाली के विरोध में गुरुवार को पूरी तरह कामकाज ठप रहा. व्यापार मंडल के आह्वान पर मंडी के गेट बंद कर दिए गए और किसानों ने भी अपनी उपज मंडी में नहीं लाई, जिससे दिनभर सन्नाटा पसरा रहा. साथ ही आंदोलन को तेज करते हुए 13 अप्रैल को एडीएम कार्यालय के घेराव का ऐलान किया गया.
अनूपगढ़ धानमंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में स्लॉट और बायोमेट्रिक प्रक्रिया लागू किए जाने के विरोध में व्यापारियों, किसानों और मजदूरों ने मंडी गतिविधियों का बहिष्कार किया. मंडी के गेट बंद होने के चलते कोई भी किसान अपनी फसल बेचने नहीं पहुंचा, जिससे चहल-पहल पूरी तरह ठप रही. व्यापार मंडल के अध्यक्ष और किसान नेता सुनील गोदारा ने बताया कि सुबह 11 बजे से ही मंडी के गेट बंद कर दिए गए और किसी भी कृषि जिंस की खरीद-फरोख्त नहीं होने दी गई. उन्होंने कहा कि इस विरोध को किसानों का भी पूरा समर्थन मिला है. साथ ही श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की अन्य धान मंडियों में भी खरीद पूरी तरह बंद रखी गई.
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किसानों का कहना है कि स्लॉट और बायोमेट्रिक प्रक्रिया से गेहूं बेचने में देरी होगी और उन्हें लंबे समय तक अपनी फसल घर या गोदाम में संभाल कर रखनी पड़ेगी. किसान नेता राजू जाट ने बताया कि यदि यह प्रणाली लागू रहती है, तो खरीद प्रक्रिया धीमी हो जाएगी, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है.
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अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक ने बताया कि रावला, घड़साना, अनूपगढ़, विजयनगर और रायसिंहनगर सहित विभिन्न क्षेत्रों के व्यापार मंडल अध्यक्ष, किसान संगठनों के नेता और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस मुद्दे पर एकजुट हुए हैं. सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि वर्तमान स्लॉट प्रणाली को समाप्त कर पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही गेहूं खरीद की जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मांगें नहीं मानीं, तो किसान, मजदूर और व्यापारी सड़कों पर उतरेंगे. 13 अप्रैल को एडीएम कार्यालय और जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा. कलेक्टर अमित यादव ने बताया कि गेहूं खरीद प्रक्रिया को लेकर कुछ सुझाव राज्य सरकार को भेजे गए हैं. टाइम स्लॉट में कुछ बदलाव भी किए गए हैं. हालांकि, बायोमेट्रिक जैसी कुछ प्रक्रियाएं केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत हैं जो व्यापारी और किसानो की मांगे हैं, वह राज्य सरकार को भेज दी गई है.