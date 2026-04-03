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अनूपगढ़: चाय के खोखे में मिला खून से सना शव, हत्या की आशंका

अनूपगढ़: थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां नेशनल हाईवे 911 पर भौमिक सिटी के सामने स्थित एक चाय के खोखे में एक व्यक्ति का खून से सना शव मिला. मृतक की पहचान खोखे के मालिक पाली राम (65) के रूप में हुई है. घटना की सूचना सुबह करीब 4:30 बजे पुलिस को दी गई. प्रथमदृष्टया पुलिस और परिजनों को हत्या की आशंका है.

थाना अधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ ने बताया कि अलसुबह एक मजदूर जब वहां से गुजर रहा था, तो उसने खोखे के अंदर शव देखा और तुरंत मृतक के बहनोई को इसकी सूचना दी. इसके बाद बहनोई ने पुलिस को अवगत कराया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू कर दी. मृतक के सिर पर गहरी चोट के निशान पाए गए हैं. जिस बिस्तर पर वह सो रहा था, वह पूरी तरह खून से लथपथ था, साथ ही जमीन पर भी खून फैला हुआ मिला. इससे प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है.