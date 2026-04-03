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अनूपगढ़: चाय के खोखे में मिला खून से सना शव, हत्या की आशंका

मृतक चाय बेचता था और रात को उसी खोखे में सोता था. पुलिस मामले की हत्या सहित सभी पहलुओं पर जांच में जुटी हुई है.

Body Found in Tea Stall
मौके पर जांच में जुटी पुलिस (ETV Bharat Anupgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 3, 2026 at 3:22 PM IST

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अनूपगढ़: थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां नेशनल हाईवे 911 पर भौमिक सिटी के सामने स्थित एक चाय के खोखे में एक व्यक्ति का खून से सना शव मिला. मृतक की पहचान खोखे के मालिक पाली राम (65) के रूप में हुई है. घटना की सूचना सुबह करीब 4:30 बजे पुलिस को दी गई. प्रथमदृष्टया पुलिस और परिजनों को हत्या की आशंका है.

थाना अधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ ने बताया कि अलसुबह एक मजदूर जब वहां से गुजर रहा था, तो उसने खोखे के अंदर शव देखा और तुरंत मृतक के बहनोई को इसकी सूचना दी. इसके बाद बहनोई ने पुलिस को अवगत कराया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू कर दी. मृतक के सिर पर गहरी चोट के निशान पाए गए हैं. जिस बिस्तर पर वह सो रहा था, वह पूरी तरह खून से लथपथ था, साथ ही जमीन पर भी खून फैला हुआ मिला. इससे प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है.

थाना अधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ (ETV Bharat Anupgarh)

पढ़ें: जैसलमेर में बिजली के खंभे पर मिला ड्राइवर का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जो साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके. पाली राम मूल रूप से गांव बांडा कॉलोनी के निवासी थे और पिछले तीन वर्षों से अपनी बहन के पास अनूपगढ़ में रह रहे थे. वे चाय का खोखा चलाकर अपना जीवन यापन करते थे और रात में वहीं सो जाते थे. इस घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक हरिशंकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर लाल सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. फिलहाल पुलिस मामले की हत्या सहित सभी पहलुओं पर गहन जांच में जुटी हुई है.

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DEAD BODY FOUND IN ANUPGARH
POLICE LAUNCHED AN INVESTIGATION
अनूपगढ़ में व्यक्ति की हत्या
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