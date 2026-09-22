अनूपगढ़ में सिंचाई पानी पर वार्ता फेल, चार मांगों पर अड़े किसान, महापड़ाव जारी
किसान नेताओं ने कहा कि सिंचाई पानी, मुख्य अभियंता को हटाने, फसल मुआवजे से जुड़ी मांगों पर निर्णय नहीं होता, तब तक महापड़ाव जारी रहेगा.
Published : September 22, 2026 at 12:00 PM IST
अनूपगढ़: सिंचाई पानी की मांग और फसलों के नुकसान के मुद्दे पर किसानों और प्रशासन के बीच सोमवार देर रात को हुई वार्ता बेनतीजा रही. प्रशासन की ओर से वार्ता के लिए किसान प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया था, लेकिन कई देर की चर्चा के बावजूद किसानों की चार प्रमुख मांगों पर सहमति नहीं बन सकी. वार्ता विफल होने के बाद किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक मांगों को लेकर लिखित निर्णय नहीं होता, तब तक एडीएम कार्यालय के बाहर चल रहा अनिश्चितकालीन महापड़ाव समाप्त नहीं किया जाएगा. किसान पड़ाव स्थल पर डटे रहेंगे और अब आंदोलन को प्रथम चरण के अन्य क्षेत्रों तक विस्तार देने की रणनीति तैयार कर रहे हैं.
22 सितंबर की BBMB बैठक पर टिकी नजर : सिंचाई पानी को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के बीच अब 22 सितंबर को होने वाली BBMB बैठक पर किसानों और प्रशासन की नजर टिकी हुई है. सिंचाई विभाग के चीफ प्रदीप रस्तोगी ने बताया कि आगे रबी का सीजन है और किसान छह माह का रेगुलेशन स्थायी करने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि 22 सितंबर को होने वाली BBMB बैठक में पानी का शेयर तय होगा. बैठक के बाद किसानों के साथ वार्ता कर उनकी प्रमुख मांगों पर विचार किया जाएगा. रस्तोगी ने बताया कि किसानों की चार में से दो समूहों को पानी देने की मांग पर भी विचार किया जाएगा. पानी के उपलब्ध शेयर और रबी सीजन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आगे की व्यवस्था तय की जाएगी.
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बैठक में दोनों एडीएम, स्थानीय एसडीएम, सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता प्रदीप रस्तोगी, रेगुलेशन के अधीक्षण अभियंता तथा अधिशासी अभियंता मौजूद रहे. बैठक में किसानों ने क्षेत्र में सिंचाई पानी की स्थिति, नहरों के रेगुलेशन और सावनी फसल में हुए नुकसान को लेकर अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी. किसान नेताओं ने सिंचाई विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पानी उपलब्ध होने के बावजूद नहरों को पर्याप्त समूहों में नहीं चलाया गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा.
पानी के आंकड़ों को लेकर मुख्य अभियंता पर सवाल: कामरेड नेता श्योपत राम मेघवाल ने वार्ता के दौरान हरिके बैराज और बांधों में उपलब्ध पानी के आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठाए. किसान नेताओं का आरोप था कि मुख्य अभियंता प्रदीप रस्तोगी की ओर से जल उपलब्धता को लेकर जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, वे वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाते. किसानों ने कहा कि पानी की उपलब्धता और नहरों में उसकी आपूर्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए, ताकि किसानों के बीच किसी तरह का भ्रम नहीं रहे. इस मुद्दे पर भी वार्ता के दौरान सहमति नहीं बन सकी.
खरीफ फसलें खराब होने का आरोप: किसानों ने आरोप लगाया कि सावनी सीजन में नहरों को तीन में से एक समूह में चलाया गया. इससे फसलों को जरूरत के अनुसार सिंचाई पानी नहीं मिल पाया और बड़ी संख्या में खरीफ फसलें सूखकर खराब हो गईं. किसान नेताओं ने इसके लिए सिंचाई विभाग की व्यवस्था और मुख्य अभियंता को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि समय पर पर्याप्त पानी मिलने पर फसल नुकसान को रोका जा सकता था. किसानों ने अब खराब हुई फसलों का उचित मुआवजा और फसल बीमा क्लेम दिलाने की मांग भी उठाई.
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रबी के लिए तीन बारियां स्वीकार नहीं: किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा आगामी हाड़ी यानी रबी सीजन में सिंचाई पानी के रेगुलेशन को लेकर रहा. किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि रबी सीजन के लिए केवल तीन बारियां दिए जाने की व्यवस्था किसानों को स्वीकार नहीं है. किसानों की मांग है कि पूरे फसल चक्र को ध्यान में रखते हुए नहरों को चार में से दो समूह में चलाया जाए. इसके लिए लिखित रेगुलेशन जारी करने की मांग की गई है, ताकि किसानों को आगामी फसल की बुवाई और सिंचाई को लेकर स्पष्टता मिल सके.
चार मांगों पर अड़े किसान: वार्ता में किसानों ने चार प्रमुख मांगें प्रशासन के सामने रखीं. पहली मांग है कि रबी की फसल के पूरे चक्र के लिए नहरों को चार में से दो समूह में चलाने का लिखित रेगुलेशन तय किया जाए. दूसरी मांग में सावनी फसलों की बर्बादी के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे मुख्य अभियंता प्रदीप रस्तोगी को पद से हटाने या उनका तबादला करने की मांग की गई. तीसरी मांग में पानी की कमी से खराब हुई सावनी फसलों का उचित मुआवजा दिलाने के साथ फसल बीमा क्लेम दिलाने की मांग है.
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लिखित सहमति के बिना नहीं खत्म होगा पड़ाव: वार्ता के बाद किसान नेताओं ने कहा कि प्रशासन के साथ बातचीत हुई, लेकिन चारों मांगों में से किसी पर भी ऐसी सहमति नहीं बनी, जिसे लिखित रूप में किसानों को दिया जा सके. ऐसे में महापड़ाव जारी रहेगा. किसान नेताओं ने कहा कि आंदोलन स्थल पर ही रात गुजारी जाएगी और अगले दिन किसानों की व्यापक बैठक बुलाकर आगे की रणनीति तय की जाएगी.
प्रथम चरण में आंदोलन फैलाने की तैयारी: किसान नेताओं के अनुसार अब आंदोलन को केवल एडीएम कार्यालय तक सीमित नहीं रखा जाएगा. अगले चरण में प्रथम फेज के अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को विस्तार देने पर चर्चा होगी. इसके लिए पड़ाव स्थल पर किसानों की बैठक में आगामी कार्यक्रम तय किया जाएगा. किसान नेताओं ने दो-टूक कहा कि जब तक सिंचाई पानी, मुख्य अभियंता को हटाने, फसल नुकसान के मुआवजे एवं बीमा क्लेम और जल परामर्शदात्री समिति की बैठक से जुड़ी मांगों पर लिखित निर्णय नहीं होता, तब तक एडीएम कार्यालय के बाहर चल रहा अनिश्चितकालीन महापड़ाव जारी रहेगा.
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