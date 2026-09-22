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अनूपगढ़ में सिंचाई पानी पर वार्ता फेल, चार मांगों पर अड़े किसान, महापड़ाव जारी

अनूपगढ़: सिंचाई पानी की मांग और फसलों के नुकसान के मुद्दे पर किसानों और प्रशासन के बीच सोमवार देर रात को हुई वार्ता बेनतीजा रही. प्रशासन की ओर से वार्ता के लिए किसान प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया था, लेकिन कई देर की चर्चा के बावजूद किसानों की चार प्रमुख मांगों पर सहमति नहीं बन सकी. वार्ता विफल होने के बाद किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक मांगों को लेकर लिखित निर्णय नहीं होता, तब तक एडीएम कार्यालय के बाहर चल रहा अनिश्चितकालीन महापड़ाव समाप्त नहीं किया जाएगा. किसान पड़ाव स्थल पर डटे रहेंगे और अब आंदोलन को प्रथम चरण के अन्य क्षेत्रों तक विस्तार देने की रणनीति तैयार कर रहे हैं.

22 सितंबर की BBMB बैठक पर टिकी नजर : सिंचाई पानी को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के बीच अब 22 सितंबर को होने वाली BBMB बैठक पर किसानों और प्रशासन की नजर टिकी हुई है. सिंचाई विभाग के चीफ प्रदीप रस्तोगी ने बताया कि आगे रबी का सीजन है और किसान छह माह का रेगुलेशन स्थायी करने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि 22 सितंबर को होने वाली BBMB बैठक में पानी का शेयर तय होगा. बैठक के बाद किसानों के साथ वार्ता कर उनकी प्रमुख मांगों पर विचार किया जाएगा. रस्तोगी ने बताया कि किसानों की चार में से दो समूहों को पानी देने की मांग पर भी विचार किया जाएगा. पानी के उपलब्ध शेयर और रबी सीजन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आगे की व्यवस्था तय की जाएगी.

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बैठक में दोनों एडीएम, स्थानीय एसडीएम, सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता प्रदीप रस्तोगी, रेगुलेशन के अधीक्षण अभियंता तथा अधिशासी अभियंता मौजूद रहे. बैठक में किसानों ने क्षेत्र में सिंचाई पानी की स्थिति, नहरों के रेगुलेशन और सावनी फसल में हुए नुकसान को लेकर अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी. किसान नेताओं ने सिंचाई विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पानी उपलब्ध होने के बावजूद नहरों को पर्याप्त समूहों में नहीं चलाया गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा.

पानी के आंकड़ों को लेकर मुख्य अभियंता पर सवाल: कामरेड नेता श्योपत राम मेघवाल ने वार्ता के दौरान हरिके बैराज और बांधों में उपलब्ध पानी के आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठाए. किसान नेताओं का आरोप था कि मुख्य अभियंता प्रदीप रस्तोगी की ओर से जल उपलब्धता को लेकर जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, वे वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाते. किसानों ने कहा कि पानी की उपलब्धता और नहरों में उसकी आपूर्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए, ताकि किसानों के बीच किसी तरह का भ्रम नहीं रहे. इस मुद्दे पर भी वार्ता के दौरान सहमति नहीं बन सकी.

खरीफ फसलें खराब होने का आरोप: किसानों ने आरोप लगाया कि सावनी सीजन में नहरों को तीन में से एक समूह में चलाया गया. इससे फसलों को जरूरत के अनुसार सिंचाई पानी नहीं मिल पाया और बड़ी संख्या में खरीफ फसलें सूखकर खराब हो गईं. किसान नेताओं ने इसके लिए सिंचाई विभाग की व्यवस्था और मुख्य अभियंता को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि समय पर पर्याप्त पानी मिलने पर फसल नुकसान को रोका जा सकता था. किसानों ने अब खराब हुई फसलों का उचित मुआवजा और फसल बीमा क्लेम दिलाने की मांग भी उठाई.