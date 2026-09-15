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अनूपगढ़ में पानी पर गतिरोध बरकरार: प्रशासन-किसान वार्ता बेनतीजा, घड़साना में 6 दिन से महापड़ाव जारी

श्रीगंगानगर: अनूपगढ़ में सिंचाई पानी को लेकर गतिरोध गहरा गया है. जिला कलेक्टर अमित यादव और खेत बचाओ संघर्ष समिति के किसान प्रतिनिधियों के बीच ADM कार्यालय में करीब डेढ़ घंटे तक चली दो दौर की वार्ता बेनतीजा रही. IGNP की अनूपगढ़ शाखा पर निर्भर हजारों किसानों की मूंग, ग्वार और नरमा सहित खरीफ की फसलें नहर में पानी नहीं मिलने से खेतों में ही सूखकर बर्बाद हो रही हैं. तपती धूप और 40 डिग्री से अधिक तापमान के बावजूद किसान पिछले 6 दिन से घड़साना एसडीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन महापड़ाव पर बैठे हैं.

किसानों ने 6 महीने तक 4 में से 2 समूह में स्थाई रेगुलेशन लागू करने, फसल खराबे का मुआवजा देने और सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता और अतिरिक्त मुख्य अभियंता को पद से हटाने की मांग दोहराई है. वार्ता विफल होने के बाद किसानों ने 17 सितंबर तक समाधान नहीं होने पर 18 सितंबर को घड़साना में संपूर्ण प्रशासनिक कामकाज ठप करने का अल्टीमेटम दिया है.

खेतों में सूखती फसलों और फसल बीमा पर बनी सहमति: वार्ता के पहले दौर में किसानों ने प्रशासन के सामने सूखे और सिंचाई पानी के अभाव में तबाह हो चुकी खरीफ फसलों की दुर्दशा रखी. किसानों ने बताया कि पानी के अभाव में मूंग और ग्वार की फसलें खेतों में ही मुरझा गई हैं, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है. इस बिंदु पर प्रशासन की ओर से आंशिक सहमति बनी. जिला कलेक्टर अमित यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत घड़साना क्षेत्र में 100 निर्धारित स्थलों में से 91 पर मूंग की क्रॉप कटिंग पूरी हो चुकी है. शेष 9 स्थानों का काम 2 से 3 दिन में पूरा कर लिया जाएगा. साथ ही पटवारियों को विशेष गिरदावरी और नुकसान के सही आकलन के निर्देश दिए गए हैं, ताकि रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजकर किसानों को बीमा क्लेम और मुआवजा समय पर मिल सके.

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इंजीनियरों पर मनमानी का आरोप, बर्खास्तगी की मांग पर टूटी वार्ता: वार्ता टूटने की सबसे बड़ी वजह सिंचाई विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली रही. खेत बचाओ संघर्ष समिति के किसान नेता हरविन्द्र सिंह संधू ने बताया कि IGNP हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता प्रदीप रस्तोगी और अतिरिक्त मुख्य अभियंता सुनील कटारिया की हठधर्मिता के कारण किसान बर्बादी के कगार पर हैं. किसान नेता ने आरोप लगाया कि नहर में करीब 13,000 क्यूसेक पानी होने के बावजूद अधिकारियों ने गलत आंकड़े पेश किए और किसानों के हक वाले 4 में से 2 समूह के बजाय मनमाने ढंग से 8 तारीख को 3 में से 1 समूह का रेगुलेशन थोप दिया. उन्होंने कहा कि किसानों ने फसलों को बच्चों की तरह पाला था, लेकिन विभाग की कागजी हेराफेरी ने सब बर्बाद कर दिया. किसानों ने मांग की है कि 18 सितंबर से पहले दोनों अधिकारियों को तत्काल हटाया जाए, चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो मांग तबादले की नहीं, बल्कि सीधे निलंबन की होगी.