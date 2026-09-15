अनूपगढ़ में पानी पर गतिरोध बरकरार: प्रशासन-किसान वार्ता बेनतीजा, घड़साना में 6 दिन से महापड़ाव जारी
6 दिन से एसडीएम कार्यालय के सामने डटे किसान, खरीफ की मूंग-ग्वार फसलें सूखने से करोड़ों का नुकसान, प्रशासन से आर-पार की लड़ाई का ऐलान.
Published : September 15, 2026 at 8:52 PM IST|
Updated : September 15, 2026 at 9:20 PM IST
श्रीगंगानगर: अनूपगढ़ में सिंचाई पानी को लेकर गतिरोध गहरा गया है. जिला कलेक्टर अमित यादव और खेत बचाओ संघर्ष समिति के किसान प्रतिनिधियों के बीच ADM कार्यालय में करीब डेढ़ घंटे तक चली दो दौर की वार्ता बेनतीजा रही. IGNP की अनूपगढ़ शाखा पर निर्भर हजारों किसानों की मूंग, ग्वार और नरमा सहित खरीफ की फसलें नहर में पानी नहीं मिलने से खेतों में ही सूखकर बर्बाद हो रही हैं. तपती धूप और 40 डिग्री से अधिक तापमान के बावजूद किसान पिछले 6 दिन से घड़साना एसडीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन महापड़ाव पर बैठे हैं.
किसानों ने 6 महीने तक 4 में से 2 समूह में स्थाई रेगुलेशन लागू करने, फसल खराबे का मुआवजा देने और सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता और अतिरिक्त मुख्य अभियंता को पद से हटाने की मांग दोहराई है. वार्ता विफल होने के बाद किसानों ने 17 सितंबर तक समाधान नहीं होने पर 18 सितंबर को घड़साना में संपूर्ण प्रशासनिक कामकाज ठप करने का अल्टीमेटम दिया है.
खेतों में सूखती फसलों और फसल बीमा पर बनी सहमति: वार्ता के पहले दौर में किसानों ने प्रशासन के सामने सूखे और सिंचाई पानी के अभाव में तबाह हो चुकी खरीफ फसलों की दुर्दशा रखी. किसानों ने बताया कि पानी के अभाव में मूंग और ग्वार की फसलें खेतों में ही मुरझा गई हैं, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है. इस बिंदु पर प्रशासन की ओर से आंशिक सहमति बनी. जिला कलेक्टर अमित यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत घड़साना क्षेत्र में 100 निर्धारित स्थलों में से 91 पर मूंग की क्रॉप कटिंग पूरी हो चुकी है. शेष 9 स्थानों का काम 2 से 3 दिन में पूरा कर लिया जाएगा. साथ ही पटवारियों को विशेष गिरदावरी और नुकसान के सही आकलन के निर्देश दिए गए हैं, ताकि रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजकर किसानों को बीमा क्लेम और मुआवजा समय पर मिल सके.
पढ़ें:घड़साना में फिर सुलगी 'पानी की आग', किसानों ने की महापंचायत, पहले दौर की वार्ता विफल
इंजीनियरों पर मनमानी का आरोप, बर्खास्तगी की मांग पर टूटी वार्ता: वार्ता टूटने की सबसे बड़ी वजह सिंचाई विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली रही. खेत बचाओ संघर्ष समिति के किसान नेता हरविन्द्र सिंह संधू ने बताया कि IGNP हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता प्रदीप रस्तोगी और अतिरिक्त मुख्य अभियंता सुनील कटारिया की हठधर्मिता के कारण किसान बर्बादी के कगार पर हैं. किसान नेता ने आरोप लगाया कि नहर में करीब 13,000 क्यूसेक पानी होने के बावजूद अधिकारियों ने गलत आंकड़े पेश किए और किसानों के हक वाले 4 में से 2 समूह के बजाय मनमाने ढंग से 8 तारीख को 3 में से 1 समूह का रेगुलेशन थोप दिया. उन्होंने कहा कि किसानों ने फसलों को बच्चों की तरह पाला था, लेकिन विभाग की कागजी हेराफेरी ने सब बर्बाद कर दिया. किसानों ने मांग की है कि 18 सितंबर से पहले दोनों अधिकारियों को तत्काल हटाया जाए, चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो मांग तबादले की नहीं, बल्कि सीधे निलंबन की होगी.
पानी के संकट बनाम स्थाई रेगुलेशन की लड़ाई: किसानों की मुख्य मांग है कि अनूपगढ़ शाखा के लिए 6 महीने का ठोस और स्थाई रेगुलेशन बनाया जाए. बीजाई से लेकर पकाव तक 4 में से 2 समूह में पानी का निरंतर प्रवाह रखा जाए, ताकि फसल खराबे की नौबत न आए. किसानों का कहना है कि स्थाई रेगुलेशन नहीं होने तक हर सीजन में उन्हें पानी के लिए धरने पर बैठना पड़ेगा.दूसरी ओर प्रशासन ने बांधों में पानी की कमी का हवाला दिया. जिला कलेक्टर ने बताया कि पौंग और रणजीत सागर डैम का जलस्तर 1372.37 फीट पर है और इस साल मानसून कम रहने से आवक सामान्य से कम रही है. 20 सितंबर को भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड की तकनीकी बैठक में जल शेयर और 20 मई तक के ड्राई फ्लो के आधार पर अंतिम रेगुलेशन तय होगा. प्रशासन ने रबी सीजन में गेहूं की जगह चना, सरसों और जौ जैसी कम पानी वाली फसलों की बुवाई की अपील की, जिस पर किसान संतुष्ट नहीं हुए. किसानों का आरोप है कि पानी उपलब्ध होने पर भी टेल तक पानी नहीं पहुंचाया गया.
पढ़ें:कोटपूतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विरोध में किसानों की बैठक, किसान महापंचायत 114 गांव में चलाएगी जन जागरण अभियान
घड़साना में महापड़ाव जारी, 18 को प्रशासन ठप का अल्टीमेटम: वार्ता विफल होने के बाद आंदोलन और तेज हो गया है. खेत बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर किसान 10 सितंबर से घड़साना एसडीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन महापड़ाव पर हैं. किसानों का कहना है कि प्रशासन सिर्फ आश्वासन देकर समय निकाल रहा है.किसान नेताओं ने ऐलान किया कि जब तक 6 महीने का 4 में से 2 समूह का स्थाई रेगुलेशन और दोषी अधिकारियों को हटाने की मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन पीछे नहीं हटेगा.
उन्होंने कहा कि 17 सितंबर तक समाधान नहीं हुआ तो 18 सितंबर को घड़साना तहसील सहित पूरे उपखंड का प्रशासनिक कामकाज ठप कर दिया जाएगा. किसानों ने चेताया कि इस दौरान कानून व्यवस्था बिगड़ने की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी.
पढ़ें:नोहर में किसान महापंचायत: फीडर से मांगा दोगुना पानी, ट्रैक्टर लेकर पहुंचे काश्तकार