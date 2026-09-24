जब तक पानी नहीं, तब तक चुनाव नहीं: अनूपगढ़ में किसानों ने रुकवाई पंचायती राज चुनाव की लॉटरी
पानी की मांग को लेकर किसानों ने लॉटरी प्रक्रिया का बहिष्कार किया. एडीएम-एसडीएम समेत प्रशासन मौके पर हैं और वार्ता जारी है.
Published : September 24, 2026 at 1:38 PM IST
अनूपगढ़: जिले की पंचायत समिति में पंचायती राज चुनाव को लेकर आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया के दौरान किसानों ने हंगामा कर दिया. सिंचाई के पानी की मांग को लेकर किसान पंचायत समिति परिसर पहुंचे और लॉटरी प्रक्रिया को बीच में ही रुकवा दिया. किसानों ने लॉटरी प्रक्रिया का बहिष्कार करते हुए कहा कि जब तक क्षेत्र में सिंचाई के पानी की समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने दी जाएगी. किसानों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से सिंचाई के पानी को लेकर आंदोलन चल रहा है, इसके बावजूद उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है. किसानों ने प्रशासन के सामने स्पष्ट किया कि “जब तक पानी नहीं, तब तक चुनाव नहीं.”
किसानों और प्रशासन में वार्ता जारी: लॉटरी प्रक्रिया रुकने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और किसान प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही है. मौके पर एडीएम अशोक सांगवा, एसडीएम कौशल्या बिश्नोई, तहसीलदार और एसएचओ करतार सिंह सहित पुलिस व प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद हैं. पंचायत समिति परिसर में पुलिस बल भी तैनात किया गया है. अधिकारी किसानों से समझाइश कर रहे हैं और स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं, किसान अपनी मांगों पर ठोस आश्वासन मिलने तक लॉटरी प्रक्रिया में शामिल नहीं होने की बात पर अड़े हुए हैं. लॉटरी प्रक्रिया रुकने के कारण पंचायत समिति सदस्यों के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है. फिलहाल किसानों और प्रशासन के बीच वार्ता जारी है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बातचीत के बाद लॉटरी प्रक्रिया दोबारा शुरू हो पाती है या नहीं.
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किसान नेता दी आंदोलन की चेतावनी: किसान नेता सुनील गोदारा ने कहा कि किसानों के खेतों में पानी नहीं है और ऐसे समय में सरकार चुनाव करवाकर किसानों को आंदोलन से दूर करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र का किसान किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, इसलिए चुनाव में सभी को उलझाकर किसान आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है. गोदारा ने कहा कि वर्ष 2004, 2005 और 2006 में पानी के मुद्दे को लेकर क्षेत्र में छावनी जैसे हालात बन गए थे. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों को पानी नहीं मिला तो वैसे ही हालात दोबारा बन सकते हैं.
शाम 5 बजे होगी वार्ता: सुनील गोदारा ने बताया कि आज शाम 5 बजे प्रशासन, सरकार के प्रतिनिधिमंडल और अधिकारियों के साथ किसानों की वार्ता प्रस्तावित है. उन्होंने कहा कि यदि वार्ता सफल होती है तो किसान उसका स्वागत करेंगे, लेकिन यदि वार्ता विफल रही तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. फिलहाल पंचायत समिति में लॉटरी प्रक्रिया रुकी हुई है. किसान अपनी मांग के ठोस समाधान पर अड़े हैं, जबकि प्रशासन की ओर से वार्ता के जरिए स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है.
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