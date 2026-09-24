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जब तक पानी नहीं, तब तक चुनाव नहीं: अनूपगढ़ में किसानों ने रुकवाई पंचायती राज चुनाव की लॉटरी

अनूपगढ़: जिले की पंचायत समिति में पंचायती राज चुनाव को लेकर आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया के दौरान किसानों ने हंगामा कर दिया. सिंचाई के पानी की मांग को लेकर किसान पंचायत समिति परिसर पहुंचे और लॉटरी प्रक्रिया को बीच में ही रुकवा दिया. किसानों ने लॉटरी प्रक्रिया का बहिष्कार करते हुए कहा कि जब तक क्षेत्र में सिंचाई के पानी की समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने दी जाएगी. किसानों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से सिंचाई के पानी को लेकर आंदोलन चल रहा है, इसके बावजूद उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है. किसानों ने प्रशासन के सामने स्पष्ट किया कि “जब तक पानी नहीं, तब तक चुनाव नहीं.”

किसानों और प्रशासन में वार्ता जारी: लॉटरी प्रक्रिया रुकने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और किसान प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही है. मौके पर एडीएम अशोक सांगवा, एसडीएम कौशल्या बिश्नोई, तहसीलदार और एसएचओ करतार सिंह सहित पुलिस व प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद हैं. पंचायत समिति परिसर में पुलिस बल भी तैनात किया गया है. अधिकारी किसानों से समझाइश कर रहे हैं और स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं, किसान अपनी मांगों पर ठोस आश्वासन मिलने तक लॉटरी प्रक्रिया में शामिल नहीं होने की बात पर अड़े हुए हैं. लॉटरी प्रक्रिया रुकने के कारण पंचायत समिति सदस्यों के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है. फिलहाल किसानों और प्रशासन के बीच वार्ता जारी है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बातचीत के बाद लॉटरी प्रक्रिया दोबारा शुरू हो पाती है या नहीं.