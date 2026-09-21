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अनूपगढ़ में वार्ता विफल, किसानों ने घेरा एडीएम कार्यालय, दोनों गेट बंद, 250 पुलिस जवान तैनात

सिंचाई पानी और फसल मुआवजे की मांग पर अड़े किसान, एडीएम ने रेगुलेशन बैठक में मांगें रखने का दिया आश्वासन, पर किसान नहीं माने.

Farmers staged a protest at the ADM office
किसानों ने ADM के दफ़्तर में विरोध प्रदर्शन किया (ETV Bharat Anupgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2026 at 6:41 PM IST

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Updated : September 21, 2026 at 7:42 PM IST

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श्रीगंगानगर: अनूपगढ़ में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है. संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सोमवार को किसानों ने अनूपगढ़ में महापड़ाव शुरू कर दिया.सैकड़ों किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ एडीएम कार्यालय पहुंचे और दोनों मुख्य गेटों पर ट्रैक्टर लगाकर कार्यालय का घेराव कर दिया.

दोनों गेट बंद होने से कार्यालय परिसर में कामकाज ठप हो गया. किसानों की प्रमुख मांगें हैं कि चार में से दो समूहों में एक साथ सिंचाई पानी चलाया जाए, छह महीने का स्थाई रेगुलेशन तय किया जाए, खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी करवाई जाए और प्रभावित किसानों को मुआवजा व फसल बीमा क्लेम दिलाया जाए. किसान नेताओं का कहना है कि लंबे समय से सिंचाई पानी को लेकर प्रशासन और सिंचाई विभाग को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है. इस बार बिना लिखित समझौते के महापड़ाव खत्म नहीं होगा. इधर, किसानों और प्रशासन के बीच हुई वार्ता विफल हो गई है. इसके बाद आंदोलन और तेज हो गया है. हालात को देखते हुए मौके पर करीब 250 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं.

किसानों ने घेरा एडीएम कार्यालय, जोरदार प्रदर्शन, देखें वीडियो (ETV Bharat Anupgarh)

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प्रशासन और किसानों के बीच वार्ता विफल: महापड़ाव के दौरान एडीएम अशोक सांगवा, तहसीलदार राजवीर कड़वासरा, एसएचओ करतार सिंह और श्रीविजयनगर सिंचाई विभाग के एसई हेमंत चौरसिया के साथ किसान प्रतिनिधियों की वार्ता हुई. पहले दौर की वार्ता बेनतीजा रही.किसानों ने मुख्य रूप से चार में से दो समूहों में सिंचाई पानी चलाने और आगामी छह माह का पानी रेगुलेशन तय करने की मांग रखी. किसानों ने कहा कि रबी फसलों की तैयारी के लिए समय पर सिंचाई पानी उपलब्ध होना जरूरी है. इसके अलावा मौजूदा फसल खराबे की विशेष गिरदावरी करवाकर नियमानुसार मुआवजा और बीमा क्लेम दिलाने की मांग भी उठाई गई.

किसानों ने सिंचाई व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता प्रदीप रस्तोगी को हटाने की मांग भी दोहराई. वार्ता के दौरान एडीएम अशोक सांगवा ने कहा कि राजस्थान का सिंचाई पानी में हिस्सा तय होने के बाद ही आगामी रेगुलेशन निर्धारित हो पाएगा. उन्होंने किसानों की मांगों को संबंधित बैठक में रखने का आश्वासन दिया, हालांकि किसान प्रशासन के इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुए और महापड़ाव जारी रखने का निर्णय लिया.

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दोनों गेटों पर बैठे किसान: वार्ता विफल होने के बाद किसानों ने एडीएम कार्यालय के दोनों गेटों पर धरना शुरू कर दिया और ट्रैक्टरों से घेराव कर दिया. किसान नेता श्योपत राम ने कहा कि जब तक मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि किसान अब सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कार्यालय से बाहर नहीं जाने देंगे.

करीब 250 पुलिस जवान तैनात: महापड़ाव को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है. मौके पर करीब 250 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं. सादुलशहर, रामसिंहपुर, साइबर थाना, रिजर्व लाइन, मानव तस्करी, लालगढ़ जाटान और आरएससी के जवानों को भी ड्यूटी पर लगाया गया है. डीएसपी जयप्रकाश बेनीवाल, डीएसपी अरविंद बेरड़ और डीएसपी आनंद कुमार सहित पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. वहीं, एडीएम अशोक सांगवा, एसडीएम कौशल्या बिश्नोई और एएसपी नीलम चौधरी पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. फिलहाल एडीएम कार्यालय के दोनों गेटों पर किसानों का धरना जारी है.

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Last Updated : September 21, 2026 at 7:42 PM IST

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