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अनूपगढ़ में वार्ता विफल, किसानों ने घेरा एडीएम कार्यालय, दोनों गेट बंद, 250 पुलिस जवान तैनात

श्रीगंगानगर: अनूपगढ़ में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है. संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सोमवार को किसानों ने अनूपगढ़ में महापड़ाव शुरू कर दिया.सैकड़ों किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ एडीएम कार्यालय पहुंचे और दोनों मुख्य गेटों पर ट्रैक्टर लगाकर कार्यालय का घेराव कर दिया.

दोनों गेट बंद होने से कार्यालय परिसर में कामकाज ठप हो गया. किसानों की प्रमुख मांगें हैं कि चार में से दो समूहों में एक साथ सिंचाई पानी चलाया जाए, छह महीने का स्थाई रेगुलेशन तय किया जाए, खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी करवाई जाए और प्रभावित किसानों को मुआवजा व फसल बीमा क्लेम दिलाया जाए. किसान नेताओं का कहना है कि लंबे समय से सिंचाई पानी को लेकर प्रशासन और सिंचाई विभाग को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है. इस बार बिना लिखित समझौते के महापड़ाव खत्म नहीं होगा. इधर, किसानों और प्रशासन के बीच हुई वार्ता विफल हो गई है. इसके बाद आंदोलन और तेज हो गया है. हालात को देखते हुए मौके पर करीब 250 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं.

किसानों ने घेरा एडीएम कार्यालय, जोरदार प्रदर्शन, देखें वीडियो (ETV Bharat Anupgarh)

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प्रशासन और किसानों के बीच वार्ता विफल: महापड़ाव के दौरान एडीएम अशोक सांगवा, तहसीलदार राजवीर कड़वासरा, एसएचओ करतार सिंह और श्रीविजयनगर सिंचाई विभाग के एसई हेमंत चौरसिया के साथ किसान प्रतिनिधियों की वार्ता हुई. पहले दौर की वार्ता बेनतीजा रही.किसानों ने मुख्य रूप से चार में से दो समूहों में सिंचाई पानी चलाने और आगामी छह माह का पानी रेगुलेशन तय करने की मांग रखी. किसानों ने कहा कि रबी फसलों की तैयारी के लिए समय पर सिंचाई पानी उपलब्ध होना जरूरी है. इसके अलावा मौजूदा फसल खराबे की विशेष गिरदावरी करवाकर नियमानुसार मुआवजा और बीमा क्लेम दिलाने की मांग भी उठाई गई.