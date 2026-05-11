अनूपगढ़ में किसानों-व्यापारियों का शक्ति प्रदर्शन, बारदाने और खरीद अवधि को लेकर सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम
खरीद एजेंसी को 10 लाख 80 हजार बैग खरीदने का लक्ष्य दिया गया था, जबकि पंजीकरण लगभग 24 लाख बैग का हो चुका है
Published : May 11, 2026 at 5:23 PM IST|
Updated : May 11, 2026 at 5:33 PM IST
अनूपगढ़ : नई धान मंडी अनूपगढ़ सहित जिले की विभिन्न मंडियों में बारदाने की भारी कमी बनी हुई है. इस समय अनूपगढ़ नई धान मंडी में 6 लाख अतिरिक्त बारदाने की आवश्यकता है. किसानों ने व्यापारियों की दुकानों के बाहर अपनी गेहूं की फसल के ढेर लगाए हुए हैं और वे पिछले 9 दिन से इसी उम्मीद में हैं कि उनकी फसल एमएसपी पर बिकेगी. सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान, व्यापारी, मजदूर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्यापार मंडल में सुबह 11 बजे एक बड़ी बैठक आयोजित की.
बैठक में व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनील गोदारा ने कहा कि व्यापारी लगातार खरीद शुरू होने को लेकर पहले से मांग कर रहे थे कि इस बार गेहूं का उत्पादन ज्यादा होने से अतिरिक्त बारदाना उपलब्ध करवाया जाए. सरकार ने उनकी मांग को अनदेखा कर दिया, जिस कारण अब सभी किसानों, व्यापारियों और मजदूरों को बारदाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि खरीद एजेंसी एफसीआई व आरएसएफसीएससी को इस बार 10 लाख 80 हजार बैग खरीदने का लक्ष्य दिया गया था, जबकि पंजीकरण लगभग 24 लाख बैग का हो चुका है. इस कारण अभी तक मंडी में 6 लाख बैग और भरे जाने बाकी हैं. अब दोनों एजेंसियों से 3-3 लाख बैग की अतिरिक्त आवश्यकता स्पष्ट दिखाई पड़ रही है.
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विधायक शिमला नायक ने कहा कि अनूपगढ़ व घड़साना का किसान हमेशा से कभी पानी तो कभी बीमा क्लेम के लिए संघर्षशील रहा है. अब उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए बारदाने के लिए भी आंदोलनरत होना पड़ रहा है. राजस्थान की भाजपा सरकार अब और गेहूं खरीदने की इच्छुक नहीं, जिस कारण केवल समय की बर्बादी हो रही है, जैसे ही 30 मई बीतेगी तो सरकार हाथ खड़े कर देगी, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा की ये भी मांग है कि इस समय सीमा को 30 जून तक बढ़ाया जाए अन्यथा बारदाने के लिए भी बड़ा आंदोलन होगा.
10 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका: विधायक शिमला नायक ने बताया कि अगर किसान को 6 लाख बैग के समान गेहूं की फसल निजी रूप से व्यापारियों को बेचनी पड़ी तो उन्हें प्रति क्विंटल 400 रुपए तक का नुकसान होगा. अनूपगढ़ क्षेत्र के किसानों को करीब 10 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा. सरकार अब जान बूझकर गेहूं नहीं खरीदना चाहती, जिस कारण ही बीकानेर संभाग को केवल 80 हजार मेट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं खरीदने के आदेश दिए गए हैं. इसका अर्थ है कि अनूपगढ़ के हिस्से में ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 हजार बैग ही आएंगे. कोटा, जहां श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ जिले से कम गेहूं का उत्पादन होता है, उन्हें 1.50 लाख अतिरिक्त मेट्रिक टन गेहूं खरीद करने के आदेश जारी किए गए. श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिला पूरे राज्य की खरीद का 65% गेहूं की खपत पूरी करता है, जबकि इन दो जिलों के साथ ही सौतेला व्यवहार किया जा रहा है.
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3 दिन का अल्टीमेटम : बैठक के बाद सभी लोग अनूपगढ़ एडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस जाप्ता भी मौजूद रहा. इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने एडीएम अशोक सांगवा को सीएम व केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नाम ज्ञापन सौंपा. साथ ही चेतावनी दी कि अगर 3 दिन में अतिरिक्त 6 बैग और समय सीमा 30 जून नहीं की गई तो पूरे श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में व्यापारी व मजदूर मंडी ठप कर देंगे.