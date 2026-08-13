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विश्व चैंपियन बसंत मेघवाल के अनूपगढ़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत, कोच और माता-पिता को दिया जीत का श्रेय

बसंत कुमार मेघवाल का घर पहुंचने पर स्वागत ( ETV Bharat Sri Ganganagar )