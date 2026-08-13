विश्व चैंपियन बसंत मेघवाल के अनूपगढ़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत, कोच और माता-पिता को दिया जीत का श्रेय
रजत पदक जीतने वाले अनूपगढ़ के लाल बसंत कुमार मेघवाल का घर पहुंचने पर ऐतिहासिक स्वागत हुआ.
Published : August 13, 2026 at 6:17 PM IST
श्रीगंगानगर: अनूपगढ़ के लाल बसंत कुमार मेघवाल ने विश्व मंच पर इतिहास रच दिया है. अमेरिका के ओरेगन में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 की पुरुष हाई जंप (ऊंची कूद) स्पर्धा में बसंत ने 2.21 मीटर की ऐतिहासिक छलांग लगाकर रजत पदक अपने नाम किया. पदक जीतने के बाद गुरुवार को बसंत जब अनूपगढ़ पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया.
एथलेटिक्स इतिहास में स्वर्णिम अध्याय: यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारतीय एथलेटिक्स के लिए भी बेहद खास है. विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में किसी भी आयु वर्ग की हाई जंप स्पर्धा में भारत के लिए पदक जीतकर उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. सीमावर्ती क्षेत्र से निकलकर विश्व पटल तक पहुंचने वाले बसंत ने अपनी कड़ी मेहनत और अद्भुत प्रतिभा से यह साबित कर दिया है कि छोटे शहरों और सीमित संसाधनों के बीच पलने वाली प्रतिभाएं भी बड़े सपने पूरे कर सकती हैं.
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चैंपियन का जोरदार स्वागत: विश्व स्तर पर देश और अनूपगढ़ का नाम रोशन करने के बाद जब चैंपियन बसंत कुमार मेघवाल अपने गृह नगर पहुंचे, तो शहर में खुशियों का माहौल छा गया. क्षेत्रवासियों ने अपने होनहार खिलाड़ी की इस अभूतपूर्व सफलता पर गर्व महसूस करते हुए जगह-जगह उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान स्थानीय लोगों और खेल प्रेमियों ने फूल-मालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया और मिठाई खिलाकर बधाई दी. युवाओं में बसंत की एक झलक पाने और उनके साथ यादगार फोटो व सेल्फी खिंचवाने को लेकर खासा उत्साह नजर आया.
कोच और माता-पिता को श्रेय: अनूपगढ़ पहुंचने पर बसंत मेघवाल ने अपनी इस महान सफलता का पूरा श्रेय अपने कोच और माता-पिता को दिया. उन्होंने कहा कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, और लगातार किए गए कड़े अभ्यास व लगन के कारण ही उन्हें यह सफलता हासिल हुई है. बसंत ने आगामी लक्ष्यों को लेकर अपने मजबूत इरादे जताते हुए कहा कि अब उनका अगला लक्ष्य सीनियर स्तर की प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करना है, जिसके लिए वह आगामी सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी के लिए लगातार प्रैक्टिस करेंगे.
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