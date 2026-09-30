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सिंचाई पानी की मांग को लेकर अनूपगढ़ बंद, ADM कार्यालय घेराव की तैयारी

किसानों ने स्पष्ट किया कि केवल मौखिक आश्वासन से काम नहीं चलेगा. ऐसा रेगुलेशन लिखित रूप में जारी किया जाए, जिससे किसान संतुष्ट हो सकें.

अनूपगढ़ में पूर्ण बंद
अनूपगढ़ में पूर्ण बंद (ETV Bharat Sri Ganganagar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2026 at 12:00 PM IST

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Updated : September 30, 2026 at 1:10 PM IST

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श्रीगंगानगर : सिंचाई पानी की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के बीच बुधवार को अनूपगढ़ में पूर्ण बंद का आह्वान किया गया है. किसान-मजदूर-व्यापारी संघर्ष समिति के आह्वान पर व्यापारिक संगठनों ने बंद का समर्थन किया है. इसके चलते अनूपगढ़ मंडी सहित शहर के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं. किसानों की मांगों को लेकर बुधवार को ADM कार्यालय के घेराव का भी ऐलान किया गया है.

किसान नेता श्योपत राम ने कहा कि अनूपगढ़ शाखा में पर्याप्त सिंचाई पानी नहीं मिलने से किसान परेशान हैं. किसानों की मांग है कि चार समूहों में से दो समूहों को पानी दिया जाए. साथ ही अक्टूबर महीने में दो पानी की बारियां (दो बार नियत समय में पानी उपलब्ध होना) उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसान समय पर सरसों की बुवाई कर सकें. श्योपत राम के अनुसार, मांगों को लेकर हुई बैठक में प्रशासन की ओर से अनूपगढ़ शाखा में पानी छोड़ने का आश्वासन दिया गया था.

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सिंचाई पानी की मांग को लेकर अनूपगढ़ बंद (ETV Bharat Sri Ganganagar)

हालांकि, किसानों ने स्पष्ट किया कि केवल मौखिक आश्वासन से काम नहीं चलेगा. ऐसा रेगुलेशन लिखित रूप में जारी किया जाए, जिससे किसान संतुष्ट हो सकें और उन्हें सिंचाई के पानी को लेकर स्थिति स्पष्ट हो. संघर्ष समिति का कहना है कि किसानों की प्रमुख मांगों को लेकर अभी तक सरकार की ओर से लिखित आश्वासन नहीं मिला है. इसी के चलते 30 सितंबर को बंद और ADM कार्यालय घेराव का कार्यक्रम रखा गया है. समिति ने ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के माध्यम से ADM कार्यालय को चारों तरफ से घेरने और कार्यालय का कामकाज ठप करने का आह्वान किया है.

पुलिस ने लगाई बैरिकेडिंग
पुलिस ने लगाई बैरिकेडिंग (ETV Bharat Sri Ganganagar)

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पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा : ADM कार्यालय घेराव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. पुलिस के करीब 150 जवानों को अलग-अलग स्थानों पर तैनात किया गया है. पुलिस प्रशासन की ओर से भीड़ और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की आवाजाही को लेकर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. DYSP कैलाश दान ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. किसी भी सूरत में कानून-व्यवस्था को भंग नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें और कानून के दायरे में रहकर प्रदर्शन करें.

Last Updated : September 30, 2026 at 1:10 PM IST

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सिंचाई पानी के लिए किसान आंदोलन
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