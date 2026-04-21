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धुरंधर, कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी को प्रोपोगेंडा कहने वाले गिनती के लोग, इंदौर में बोले अनुपम खेर

फिल्मों को प्रोपेगेंडा बोलने वालों को इग्नोर करने का समय : अनुपम खेर ( ETV Bharat )

अनुपम खेर ने फिल्म निर्माण को लेकर इंदौर जैसे शहरों की संभावना का जिक्र करते हुए कहा, '' इंदौर में फिल्म बनाने का स्कोप है. यहां आज भी लोगों के बीच सादगी और अपनापन मौजूद है.'' उन्होंने फिल्म धुरंधर, कश्मीर फाइल्स, द केरल स्टोरी जैसी फिल्मों को लेकर कहा, '' जो लोग इन फिल्मों को प्रोपेगेंडा कहते हैं वह गिनती के लोग हैं, जो हाथों पर गिने जा सकते हैं, लेकिन अब उन्हें इग्नोर करने का समय आ गया है.''

इंदौर: '' धुरंधर, कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी शानदार फिल्मों को प्रोपोगेंडा कहने वाले लोग गिनती के हैं, जिन्हों हाथ पर गिना जा सकता है.'' ये कहना है फिल्म अभिनेता अनुपम खेर का जो सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे. यहां उन्होंने इंदौर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में फिल्म जगत के साथ विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे. इसके साथ ही नारी शक्ति बिल पर भी अपनी बात रखी. इतनी ही नहीं, उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच अपनी फिटनेस के राज भी खोले.

जानें इंदौर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में क्या बोले अनुपम खेर (ETV Bharat)

इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड शब्द को लेकर कहा कि ऐसा सिर्फ भारत में है कि लोगों ने पूरी इंडस्ट्री को बॉलीवुड, टॉलीवुड और तरह-तरह के नामों में बांट दिया है, जबकि चाहे साउथ हो या नॉर्थ सारी फिल्में भारतीय फिल्में ही है. जिन्हें इसी नाम से बुलाया जाना चाहिए.

इंदौर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे अनुपम खेर (ETV Bharat)

फिल्म समारोह के महत्व पर रखे विचार

अभिनेता अनुपम खेर ने इंदौर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म समाहरोह के महत्व के बारे में भी बात की. साथ ही उन्होंने कहा कि फिल्म मंच लोगों को एक साथ लाने में मदद करते हैं और शहरों को एक महत्वपूर्ण सांस्कृति देता है. खेर ने महोत्सव में अपनी फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया पर खुशी जाहिर की.

जान पैदा करने वाली ताकतों को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता

मीडिया से बातचीत में अनुपम खेर नारी शक्ति बिल पर बोलने से बचते नजर आए. उन्होंने कहा, "अगर मैं नारी शक्ति बिल पर बोलूंगा तो मेरा जो सब्जेक्ट है वह छूट जाएगा. लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जिसमें दूसरी जान पैदा करने की ताकत होती है उसे कोई पीछे नहीं कर सकता है."

सीखने की प्रवृत्ति इंसानों को बनाती है जवान

अनुपम खेर ने अपनी फिल्म तनवी को लेकर कहा कि यह भी नारी शक्ति आधारित फिल्म है. इसके अलावा उन्होंने अपनी फिटनेस का राज बताते हुए कहा, " हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, सीखने की प्रवृत्ति इंसान को जवां बनाए रखती है. मैं हमेशा खुश रहने का प्रयास करता हूं. आज के समय में फिट और हेल्दी रहने के लिए अच्छा खान-पान और नियमित व्यायाम जरूरी है." इंदौर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत 2015 में हुई थी, जिनमें फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता सहित विभिन्न हस्तियां शामिल होती हैं.