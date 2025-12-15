मैं भड़ास निकालना चाहता हूं...इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने पर नाराज हुए अनुपम खेर, वाराणसी से खजुराहो जाना था
एक्टर अनुपम खेर ने X पर एक वीडियो शेयर कर नाराजगी जताई. देर रात अनुपम खेर ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 15, 2025 at 10:59 PM IST|
Updated : December 15, 2025 at 11:07 PM IST
वाराणसी : बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर सोमवार को वाराणसी पहुंचे. यहां से उन्हें खजुराहो जाना था. लेकिन इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो गई. जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर वीडियो पोस्ट किया और अपनी इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने पर नाराजगी जताई. वहीं इंडिगो ने अपना पक्ष रखते हुए अनुपम खेर से माफी मांगी है. वहीं देर रात अनुपम खेर ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए.
एक्टर अनुपम खेर कनेक्टिंग फ्लाइट से हैदराबाद से वाराणसी पहुंचे. यहां से दूसरी कनेक्टिंग फ्लाइट से खजुराहो जाना था. अनुपम खेर को खजुराहो में फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेना था, लेकिन वाराणसी पहुंचने पर इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हो गई. वाराणसी एयरपोर्ट से होटल जाते समय उन्होंने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया.
FLIGHT CANCELED! 🤓🤣— Anupam Kher (@AnupamPKher) December 15, 2025
My Grandfather used to say, “Don’t go through a problem twice! Once by thinking about it, and once by going through it!” Came to #Varanasi by @IndiGo6E ! Was to take a connecting flight to #Khajuraho which got cancelled! Frustrating! But decided to make the… pic.twitter.com/wqXb2k1KGN
गुलाब जामुन, कचौड़ी और चाट खाऊंगा : अनुपम खेर ने कहा, मैं भड़ास निकालना चाहता हूं, लेकिन अब इस मौके का फायदा उठाने के लिए वाराणसी में गुलाब जामुन, कचौड़ी और चाट खाऊंगा. साथ ही, विश्वनाथ जी के दर्शन भी करूंगा. हर हर महादेव. आज वाराणसी एयरपोर्ट से 9 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं. इनमें एक एयर इंडिया और 8 इंडिगो की फ्लाइटें थीं.
उन्होंने कहा, मेरे दादाजी कहते थे, एक ही समस्या से दो बार मत गुजरो, एक बार उसके बारे में सोचकर, और दूसरी बार उसे झेलकर. इंडिगो फ्लाइट से वाराणसी आया, खजुराहो के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी, जो कैंसिल हो गई. बहुत निराशा हुई.
फिल्म स्क्रीनिंग में होना था शामिल : उन्होंने 2 मिनट 46 सेकेंड का वीडियो X पर पोस्ट किया है. जिसमें वह कह रहे हैं, मैं अक्सर किसी की शिकायत नहीं करता हूं, लेकिन इस बार मुझे कुछ कहना है. मैं अभी इंडिगो फ्लाइट से वाराणसी आया हूं. इसके बाद मेरी अगली फ्लाइट वाराणसी से हैदराबाद की थी, क्योंकि मुझे खजुराहो पहुंचना था, जहां फिल्म फेस्टिवल में मेरी मूवी तन्वी द ग्रेट की स्क्रीनिंग होनी है, लेकिन, मेरी इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हो गई है.
एयरलाइंस ने जताया अफसोस : वहीं इंडिगो एयरलाइंस ने फ्लाइट कैंसिल होने पर अफसोस जताया है. कहा अनुपम सर, हमें सच में बहुत अफ़सोस है कि आज आपकी आगे की यात्रा प्लान के मुताबिक नहीं हो पाई. आज सुबह वाराणसी और उत्तरी भारत के कुछ दूसरे एयरपोर्ट पर घने कोहरे और खराब मौसम की वजह से नेटवर्क की कई फ्लाइट्स पर असर पड़ा, जिसकी वजह से दुर्भाग्यवश आपकी वाराणसी-खजुराहो सेक्टर की फ्लाइट कैंसिल हो गई.
आपको जानकारी देने के लिए, हमने दिन में पहले ही बुकिंग के समय हमारे पास रजिस्टर किए गए आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर समय पर जानकारी भेज दी थी. हालांकि, हम आपके सहानुभूति भरे नजरिए और शांत स्वभाव से बहुत प्रभावित हैं, जो सच में जीवन के प्रति आपकी सकारात्मक सोच को दिखाता है. सम्मान, हम आपको और आपकी टीम को फिल्म फेस्टिवल के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं देते हैं. आपकी फिल्म को वह सारा प्यार, तारीफ़ और दर्शक मिलें जिसकी वह हकदार है. हम जल्द ही आपका फिर से स्वागत करने और भविष्य में आपको बेहतर सेवा देने के लिए उत्सुक हैं.
यह भी पढ़ें : कानपुर देहात में ब्राजील की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, दोस्तों के साथ मथुरा से पश्चिम बंगाल जा रही थी, दूतावास को दी गई जानकारी