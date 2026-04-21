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'महाकाल के दर्शन से शुद्ध हो जाती है आत्मा और शरीर', बाबा के चरणों में अनुपम खेर और शुभांगी दत्त

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर मंगलवार को उज्जैन महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां अभिनेता ने बाबा के दर्शन कर लिया आशीर्वाद,साथ में अभिनेत्री शुंभागी दत्त भी मौजूद.

ANUPAM KHER WORSHIP BABA MAHAKAL
बाबा के चरणों में अनुपम खेर और शुभांगी दत्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 4:39 PM IST

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उज्जैन: प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अनुपम खेर और अभिनेत्री शुभांगी दत्त महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे. जहां दोनों बॉलीवुड सितारों ने बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और नन्दी हॉल में बैठकर ध्यान लगाया. इसके बाद नंदीजी के कान में अपनी मुरादें कही. दर्शन के बाद अनुपम खेर ने सभा मंडप स्थित श्रीवीरभद्र भगवान व श्रीचंद्रादित्येश्वर महादेव व शंकराचार्यजी का पूजन किया.

अनुपम खेर ने बाबा का लिया आशीर्वाद

महाकाल मंदिर प्रशासन ने शॉल-श्रीफल देकर अनुपम खेर का सम्मान किया. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अनुपम खेर ने कहा कि "महाकाल मंदिर उज्जैन में आकर बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है. बहुत अच्छी प्राथना और पूजा हुई है. यहां की जो प्रबंधन कमेटी है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है. महाकाल के दरबार में सब समान हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हो. महाकाल समिति ने मुझे एक भक्त के रूप में दर्शन कराए न कि सेलिब्रिटी के रूप में. दरबार में माथा टेककर शरीर व आत्मा दोनों स्वच्छ हो जाती है. मेरी प्रार्थना है कि बाबा महाकाला सब की रक्षा करें"

महाकाल मंदिर पहुंचे अनुपम खेर और शुभांगी दत्त (ETV Bharat)

शुभांगी दत्त बोलीं- वापस नई शुरूआत

वहीं फिल्म अभिनेत्री शुभांगी दत्त ने बताया कि "यहां आकर बहुत अच्छा लगा. मैं हमेशा से यह आना चाहती थी और आज पहली बार आई हूं. बाबा के दर्शन कर बहुत अच्छा लग रहा है. मैं बस महाकाल का आशीर्वाद लेना चाहती थी. तन्वी द ग्रेट फिल्म ने मुझे एक अच्छी शुरुआत दी है. यहां आकर वापस एक नई शुरुआत जैसा लग रहा है." वहीं परंपरा के मुताबिक मंदिर प्रबंधन ने अनुपम खेर के साथ शुंभागी का भी सम्मान किया.

ACTRESS SHUBHANGI DUTT VISIT UJJAIN
नंदी हॉल में बैठे अनुपम खेर और शुभांगी दत्त (ETV Bharat)

भस्म आरती में शामिल हुआ पंजाबी सिंगर

अनुपम खेर और शुभांगी दत्त के अलावा पंजाबी सिंगर अमित भल्ला भी उज्जैन पहुंचे. जहां वे भस्म आरती में शामिल हुए और बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. अमित भल्ला ने कहा कि जिंदगी में एक बार भस्म आरती में जरूर शामिल होना चाहिए, बाबा के दर्शन करके ऐसा लगता है, जैसे यहीं सबकुछ है और कहीं कुछ नहीं.

बता दें अनुपम खेर अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए सोमवार को इंदौर पहुंचे थे. जहां उन्होंने नारी शक्ति वंदन बिल पर अपनी रखी थी. इंदौर में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अनुपम खेर महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन पहुंचे थे.

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