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बिहार के अनुपम का भारतीय बधिर एथलेटिक्स टीम में चयन, मलेशिया में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व

नालंदा के हरनौत के अनुपम का भारतीय मूक-बधिर एथलेटिक्स टीम में चयन हुआ है, वो मलेशिया में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे. रिपोर्ट-महमूद आलम

DEAF MULTI SPORTS CHAMPIONSHIP 2026
अनुपम कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 3, 2026 at 2:58 PM IST

4 Min Read
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नालंदा: बिहार के नालंदा के हरनौत प्रखंड के महमूदपुर बलवा गांव के युवा मूक-बधिर एथलीट अनुपम कुमार का चयन भारतीय राष्ट्रीय बधिर एथलेटिक्स टीम में हुआ है. अनुपम 3 से 10 अक्टूबर तक मलेशिया के पेनांग में आयोजित होने वाली प्रथम एशिया पैसिफिक डेफ मल्टी-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप-2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.

अनुपम नई दिल्ली से मलेशिया रवाना

परिवार के मुताबिक, टीम के साथ जुड़ने की प्रक्रिया पूरी कर अनुपम नई दिल्ली से मलेशिया रवाना हो चुके हैं. गांव की पगडंडी से इंटरनेशनल ट्रैक तक अनुपम का सफर किसी चमकदार अकादमी या बड़े संसाधनों से नहीं, बल्कि संघर्ष और लगातार मेहनत से बना है.

अनुपम के पिता (ETV Bharat)

गांव से निकलकर राष्ट्रीय टीम तक का सफर

पिता पप्पू यादव ने बताया कि अनुपम बचपन से ही तेज दौड़ने में अलग नजर आते थे. इसी पहचान को उन्होंने ने गंभीरता से लिया और सीमित साधनों के बावजूद बेटे की नियमित प्रैक्टिस शुरू कराई. दादा सुरेंद्र यादव भी परिवार के साथ खड़े रहे. स्थानीय खेल जानकार कुंदन कुमार का कहना है, कि नालंदा जैसे जिले के छोटे गांव से निकलकर राष्ट्रीय टीम तक पहुंचना आसान नहीं होता, खासतौर पर तब, जब खिलाड़ी मूक-बधिर हो और प्रशिक्षण से लेकर प्रतियोगिता तक हर स्तर पर अतिरिक्त सहारे की जरूरत पड़ती हो.

शुरुआत में आई सबसे बड़ी चुनौती

अनुपम के प्रशिक्षण की शुरुआत नालंदा लक्ष्य खेल अकादमी से हुई है. अनुपम की स्पीड और लगन को देखकर शुरुआती तकनीकी ट्रेनिंग दी गई. यहीं से उनकी तैयारी “शौक” से निकलकर “प्रतियोगिता” के स्तर पर आई. अकादमी से जुड़े लोगों के मुताबिक, शुरुआती दौर में अनुपम के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ दौड़ना नहीं था, बल्कि नियम, तकनीक और ट्रैक अनुशासन को उसी स्तर पर समझना था, जिस स्तर पर बाकी खिलाड़ी समझते हैं. धीरे-धीरे अभ्यास और सही गाइडेंस से उनकी रफ्तार के साथ-साथ रेस की समझ भी मजबूत हुई.

अनुपम गुरुग्राम के स्टेडियम में करते हैं अभ्यास

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी को देखते हुए अनुपम इस समय हरियाणा के गुरुग्राम स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में अभ्यास कर रहे हैं. वहां मुख्य कोच जितेंद्र कुमार के साथ उनकी स्पीड, स्ट्रेंथ और एंड्यूरेंस पर काम किया जा रहा है, ताकि विदेशी खिलाड़ियों के सामने मुकाबला किया जा सके. अनुपम के साथ सांकेतिक भाषा के जरिए तकनीकी निर्देश पहुंचाने में विशेषज्ञों की भूमिका अहम रही है.

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अनुपम कुमार (ETV Bharat)

क्या कहते अनुपम के पिता?

अनुपम के पिता पप्पू यादव दिल्ली में रद्दी और गत्ता बीनने का काम करते हैं. उन्होंने बताया कि बचपन में अनुपम को इशारों में कोई काम बताते तो वह तेजी से दौड़कर पूरा कर लेते. पिता को लगा कि बेटे में कुछ खास है. उन्होंने मोबाइल पर मिल्खा सिंह और उसैन बोल्ट के वीडियो दिखाए. अनुपम ने इशारों में कहा-"पापा, मैं भी ऐसा कर सकता हूं." बस यहीं से शुरू हुआ सफर.

"13 साल की उम्र से अनुपम को दिल्ली की सड़कों और फ्लाईओवर के नीचे दौड़ाना शुरू किया, फिर हरनौत के फुटबॉल स्टेडियम में प्रैक्टिस कराई. जहां वह बिहार पुलिस और आर्मी के युवाओं से भी तेज दौड़ने लगे. वहां दिव्यांग कोच कुंदन पांडे से मुलाकात हुई, जिन्होंने अनुपम को अपने साथ ले लिया."-पप्पू यादव, अनुपम के पिता

अनुपम सांकेतिक भाषा का करते हैं इस्तेमाल

परिवार और अकादमी से जुड़े लोगों के अनुसार, अनुपम को कोच के निर्देश, फाउल/लेन नियम, ट्रैक पोजिशनिंग जैसी बारीक बातें समझाने में सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ किशोरी जाजोदिया ने सहयोग किया. इससे रेस के दौरान गलतियों में कमी आई और प्रदर्शन में सुधार हुआ

पहले भी किया भारत का प्रतिनिधित्व

खेल संगठनों से जुड़े लोगों के मुताबिक, अनुपम पहले भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. 2025 में टोक्यो में हुए डेफ ओलंपिक/ में उन्होंने भारत की ओर से भाग लिया था और पदक से चूक गये थे लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी गई. अब उनका अगला लक्ष्य एशिया पैसिफिक चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन कर पदक जीतना है.

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