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बिहार के अनुपम का भारतीय बधिर एथलेटिक्स टीम में चयन, मलेशिया में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व

अनुपम नई दिल्ली से मलेशिया रवाना

परिवार के मुताबिक, टीम के साथ जुड़ने की प्रक्रिया पूरी कर अनुपम नई दिल्ली से मलेशिया रवाना हो चुके हैं. गांव की पगडंडी से इंटरनेशनल ट्रैक तक अनुपम का सफर किसी चमकदार अकादमी या बड़े संसाधनों से नहीं, बल्कि संघर्ष और लगातार मेहनत से बना है.

अनुपम के पिता (ETV Bharat)

गांव से निकलकर राष्ट्रीय टीम तक का सफर

पिता पप्पू यादव ने बताया कि अनुपम बचपन से ही तेज दौड़ने में अलग नजर आते थे. इसी पहचान को उन्होंने ने गंभीरता से लिया और सीमित साधनों के बावजूद बेटे की नियमित प्रैक्टिस शुरू कराई. दादा सुरेंद्र यादव भी परिवार के साथ खड़े रहे. स्थानीय खेल जानकार कुंदन कुमार का कहना है, कि नालंदा जैसे जिले के छोटे गांव से निकलकर राष्ट्रीय टीम तक पहुंचना आसान नहीं होता, खासतौर पर तब, जब खिलाड़ी मूक-बधिर हो और प्रशिक्षण से लेकर प्रतियोगिता तक हर स्तर पर अतिरिक्त सहारे की जरूरत पड़ती हो.

शुरुआत में आई सबसे बड़ी चुनौती

अनुपम के प्रशिक्षण की शुरुआत नालंदा लक्ष्य खेल अकादमी से हुई है. अनुपम की स्पीड और लगन को देखकर शुरुआती तकनीकी ट्रेनिंग दी गई. यहीं से उनकी तैयारी “शौक” से निकलकर “प्रतियोगिता” के स्तर पर आई. अकादमी से जुड़े लोगों के मुताबिक, शुरुआती दौर में अनुपम के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ दौड़ना नहीं था, बल्कि नियम, तकनीक और ट्रैक अनुशासन को उसी स्तर पर समझना था, जिस स्तर पर बाकी खिलाड़ी समझते हैं. धीरे-धीरे अभ्यास और सही गाइडेंस से उनकी रफ्तार के साथ-साथ रेस की समझ भी मजबूत हुई.

अनुपम गुरुग्राम के स्टेडियम में करते हैं अभ्यास

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी को देखते हुए अनुपम इस समय हरियाणा के गुरुग्राम स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में अभ्यास कर रहे हैं. वहां मुख्य कोच जितेंद्र कुमार के साथ उनकी स्पीड, स्ट्रेंथ और एंड्यूरेंस पर काम किया जा रहा है, ताकि विदेशी खिलाड़ियों के सामने मुकाबला किया जा सके. अनुपम के साथ सांकेतिक भाषा के जरिए तकनीकी निर्देश पहुंचाने में विशेषज्ञों की भूमिका अहम रही है.